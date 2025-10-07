ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    10:41, 07 - قازان 2025 | GMT +5

    اتىراۋدى كۇيىك ءيىسى باسىپ قالدى: اكىمدىك تۇسىنىكتەمە بەردى

    استانا. KAZINFORM - قالا تۇرعىندارىن الاڭداتقان ءيىستىڭ سەبەبى - «ساسىقساي» ماڭىنداعى ءورت ەكەنى انىقتالدى، دەپ حابارلايدى اتىراۋ وبلىسى اكىمدىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Атырау
    Фото: azh.kz

    ءوڭىر باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس، اتىراۋ وبلىسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى قايرات نۇرتايەۆتىڭ توراعالىعىمەن قالاداعى كۇيىك يىسىنە سەبەپ بولعان ءورت وشاقتارىن انىقتاۋ جانە جويۋ جونىندەگى جەدەل شتابتىڭ وتىرىسى ءوتتى.

    - مونيتورينگ بارىسىندا ءورتتىڭ «ساسىقساي» بۋلانۋ الاڭىنىڭ ار جاعىندا، اتىراۋ قالاسىنان 20 شاقىرىم جەردەگى تەڭىز جاق بەتتە تۇتانعانى بەلگىلى بولدى. ونى اۋىزدىقتاۋعا توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتىنىڭ كۇشتەرى مەن قۇرالدارى جۇمىلدىرىلدى، - دەلىنگەن اكىمدىك تاراتقان اقپاراتتا.

    ايتا كەتەيىك، وسىعان ۇقساس جاعداي ماۋسىم ايىندا دا بولدى. سول كەزدە «اقجايىق» تابيعي رەزەرۆاتىنداعى قامىس ءورتى سالدارىنان اتىراۋدى ءتۇتىن باسقان ەدى.

    تەگ:
    ايماق
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار