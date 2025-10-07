اتىراۋدى كۇيىك ءيىسى باسىپ قالدى: اكىمدىك تۇسىنىكتەمە بەردى
استانا. KAZINFORM - قالا تۇرعىندارىن الاڭداتقان ءيىستىڭ سەبەبى - «ساسىقساي» ماڭىنداعى ءورت ەكەنى انىقتالدى، دەپ حابارلايدى اتىراۋ وبلىسى اكىمدىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ءوڭىر باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس، اتىراۋ وبلىسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى قايرات نۇرتايەۆتىڭ توراعالىعىمەن قالاداعى كۇيىك يىسىنە سەبەپ بولعان ءورت وشاقتارىن انىقتاۋ جانە جويۋ جونىندەگى جەدەل شتابتىڭ وتىرىسى ءوتتى.
- مونيتورينگ بارىسىندا ءورتتىڭ «ساسىقساي» بۋلانۋ الاڭىنىڭ ار جاعىندا، اتىراۋ قالاسىنان 20 شاقىرىم جەردەگى تەڭىز جاق بەتتە تۇتانعانى بەلگىلى بولدى. ونى اۋىزدىقتاۋعا توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتىنىڭ كۇشتەرى مەن قۇرالدارى جۇمىلدىرىلدى، - دەلىنگەن اكىمدىك تاراتقان اقپاراتتا.
ايتا كەتەيىك، وسىعان ۇقساس جاعداي ماۋسىم ايىندا دا بولدى. سول كەزدە «اقجايىق» تابيعي رەزەرۆاتىنداعى قامىس ءورتى سالدارىنان اتىراۋدى ءتۇتىن باسقان ەدى.