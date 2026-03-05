اتىراۋداعى قاندى قىلمىس: كۇدىكتىلەر ەلگە قاشان جەتكىزىلەتىنى بەلگىلى بولدى
استانا. KAZINFORM - اتىراۋ وبلىسىندا جۇمباق جاعدايدا قازا تاپقان ەرلى-زايىپتىلاردىڭ ىسىنە قاتىستى جاڭا مالىمەتتەر بەلگىلى بولدى.
بۇل تۋرالى ىشكى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى سانجار ءادىلوۆ مالىمدەدى.
جاقىن ارادا ەكى كۇدىكتى يندونەزيا مەملەكەتىنەن قازاقستانعا جەتكىزىلەدى. سول جۇمىستى ءبىز بەلسەندى تۇردە اتقارىپ جاتىرمىز. وسى ايدا الىپ كەلەمىز. قوسىمشا اقپارات بەرىلەدى، - دەدى جاۋاپ بەرشى ءى ءى م ورىنباسارى سەناتتىڭ كۋلۋارىندا.
سونداي-اق ول وتباسىنىڭ حابار-وشارسىز كەتكەن ەكى بالاسى - 1990-جىلى تۋعان مەيرامگۇل قارابالينا مەن 1993-جىلى تۋعان ناۋرىز مۇقانعاليەۆكە قاتىستى دا ايتتى.
ىزدەۋدە جۇرگەن ەكى تۇلعاعا قاتىستى ءتيىستى شارالار جۇرگىزىلۋدە. ارنايى تەرگەۋ توبى قۇرىلدى، - دەدى سانجار ءادىلوۆ.
ەكى ايدان بەرى تابىلماي جاتقان اعايىندىلاردىڭ ءالى تابىلماۋىن ۆيتسە-مينيستر ءارتۇرلى كەشەندى ىزدەستىرۋ شارالارى جۇرگىزىلىپ جاتقانىمەن ءتۇسىندىردى.
ەسكە سالساق، بۇعان دەيىن اتىراۋ وبلىسىنداعى جانگەلدين اۋىلىنان ەرلى-زايىپتى مەن ولاردىڭ ەكى ەرەسەك بالاسى بار وتباسىنىڭ حابار-وشارسىز كەتكەنى بەلگىلى بولعان ەدى.
ال 6-قاڭتاردا جانتۇرشىگەرلىك دەرەك بەلگىلى بولدى. ءۇيدىڭ جانىنداعى قورادان ەرلى-زايىپتىلاردىڭ ءمايىتى تابىلعان.
كەيىن قۇقىقتىق ستاتيستيكا جانە ارنايى ەسەپكە الۋ ورگاندارىنىڭ پورتالىندا كۇدىكتى رەتىندە مارقۇم زەينەتكەرلەردىڭ كۇيەۋ بالاسى سۇلتان سارسەماليەۆتىڭ اتى-ءجونى كورسەتىلگەن جازبا جاريالاندى. ول جۇبايىمەن بىرگە حالىقارالىق ىزدەۋگە الىنعان. قازىرگى تاڭدا ولاردىڭ قايدا جۇرگەنى بەلگىسىز.
سونداي-اق ءبىز اتىراۋ وبلىسىنداعى قوعامدى شوشىتقان سۇمدىق وقيعانىڭ حرونولوگياسىنا توقتالعان ەدىك.
اتالعان ىسكە قاتىستى پوليتسيا اتىراۋلىق «حاكەردى» ىزدەستىرىپ جاتقانىن دا جاريالادى. ودان كەيىن مارقۇم ايەلدىڭ سوڭعى اۋديوحابارلاماسى كۇدىك تۋدىرعانى ايتىلدى.
ودان كەيىن يندونەزيادا كۇدىكتىنىڭ ۇستالعان ساتتەگى فوتو-ۆيدەوسى جاريالاندى.