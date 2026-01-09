اتىراۋداعى ەكى زەينەتكەردىڭ ءولىمى: كۇدىكتىنىڭ اتى-ءجونى بەلگىلى بولدى
اتىراۋ. KAZINFORM - اتىراۋ وبلىسىندا وتباسى مۇشەلەرىن ءولتىردى دەگەن كۇدىككە ىلىنگەن مارقۇمداردىڭ كۇيەۋ بالاسى سۇلتان سارسەماليەۆ ەكەنى رەسمي تۇردە بەلگىلى بولدى.
قۇقىقتىق ستاتيستيكا جانە ارنايى ەسەپكە الۋ ورگاندارىنىڭ پورتالىندا جاريالانعان ىزدەستىرۋ كارتاسىنا سايكەس، سارسەماليەۆ سۇلتان ساميعوللا ۇلى 1996 -جىلعى 24 -ساۋىردە تۋعان، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتى.
ول اتىراۋ وبلىسى بويىنشا 2026 -جىلدىڭ 8 - قاڭتارىنان باستاپ ىزدەۋدە ءجۇر.
ىزدەستىرۋ ءىسى ق ر ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ باستاماسىمەن تىركەلگەن. ىزدەۋدى اتىراۋ وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتى جۇرگىزىپ جاتىر.
ەسكە سالساق، جانگەلدين اۋىلىندا تۇراتىن وتباسى 2025 -جىلدىڭ سوڭىنا بەلگىسىز جاعدايدا جوعالىپ كەتكەن ەدى.
6 - قاڭتاردا اتىراۋ وبلىسى اۋماعىنان جوعالعان وتباسىنىڭ ەكى مۇشەسىنىڭ - وتاعاسى ماقسوت قارابالين مەن ونىڭ جۇبايى ءناسىپ وتەشقاليەۆانىڭ دەنەسى سارايدان تابىلدى.
ازىرگە سول ءۇيدىڭ ەكى بالاسى، مەيرامگۇل قارابالينا مەن ناۋرىز مۇقانعاليەۆ تابىلمادى.
ىزدەستىرۋ جۇمىسى جالعاسىپ جاتىر.
وسىعان دەيىن اتىراۋ وبلىسى قىزىلقوعا اۋدانىندا جوعالعان تۇرعىنداردىڭ ەسەپشوتى ۋاقىتشا بۇعاتتالاتىنىن، سول ۇيدەگى قىز بەن كۇيەۋبالانىڭ شەتەل اسىپ كەتكەنىن جازعانبىز.