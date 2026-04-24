اتىراۋداعى ءبىر وتباسىنىڭ ءولىمى: ساراپتاما سۇلتان سارسەماليەۆتى دەنى ساۋ دەپ تانىدى
اتىراۋ. KAZINFORM - اتىراۋ وبلىسى جانگەلدين اۋىلىندا بولعان جاعدايعا بايلانىستى وتباسى مۇشەلەرىنىڭ قاشان ولتىرىلگەنى بەلگىلى بولدى. سوت مەديتسينالىق ساراپتاماسىندا جانە تەرگەۋ بارىسىندا انىقتالعان دالەلدەرگە سايكەس ناۋرىز مۇقانعاليەۆتىڭ 2025 -جىلدىڭ مامىر ايىندا قايتىس بولعانى انىقتالدى. ال قالعان ۇشەۋى قاراشا ايىندا كوز جۇمعان.
اتىراۋ وبلىسى پروكۋرورىنىڭ كومەكشىسى جاندار بولاتبەكتىڭ ايتۋىنشا، بارلىق جابىرلەنۋشىنىڭ دەنەسىنەن اس ءۇي پىشاعىمەن تەسىلگەن دەنە جاراقاتى انىقتالدى. جاراقاتتىڭ سانى التى جانە ودان دا كوپ. كەسىلگەن جانە تەسىلگەن دەنە جاراقاتتارى ولىمگە سەبەپ بولعان.
4 ازاماتتىڭ ولىمىنە كۇدىكتى دەپ تانىلعان سۇلتان سارسەماليەۆكە جۇرگىزىلگەن ساراپتامانىڭ ناتيجەسىندە ونىڭ اقىل-ەسى دۇرىس ەكەنى بەلگىلى بولدى. ال ونىڭ ايەلى اقبايان مۇقانعاليەۆانىڭ پسيحيكالىق جاي-كۇيىنە تاعايىندالعان ساراپتا ءالى جۇرگىزىلۋدە. ول قازىر الماتى وبلىسىنداعى ارنايى ورتالىقتا جاتىر.
- اقبايان مۇقانعاليەۆا قاتىستى قورىتىندى شىققان جوق. ول كۇدىكتى رەتىندە تانىلعان. بۇلتارتپاۋ شاراسى قابىلدانعان جوق. ءىس-ارەكەتى سارالانعان جوق. ساراپتاما ءبىر اي كولەمىندە جۇرگىزىلەدى. ول ۋاقىتتان دا ۇزارىپ كەتۋى مۇمكىن، - دەدى وبلىس پروكۋرورىنىڭ كومەكشىسى جاندار بولاتبەك.
قىلمىستى جاساۋعا وتباسىلىق جانجال سەبەپ بولعان.
- اقباياننىڭ جاقىندارى مەن سۇلتان سارسەماليەۆتىڭ اراسىندا كيكىلجىڭ بولعان. قازىرگى ۋاقىتتا بۇل قىلمىسقا باسقا تۇلعالاردىڭ قاتىسى انىقتالعان جوق، - دەدى وبلىس پروكۋرورىنىڭ كومەكشىسى جاندار بولاتبەك.
سۇلتان سارسەماليەۆ جەلتوقسان ايىندا شەكارا اسىپ وتكەن. ياعني، قىلمىس تۋرالى حابارلانعان كەزدە ەل اۋماعىندا بولماعان.
- شەكارادان زاڭدى وتكەن. شەكارا قىزمەتشىلەرىنىڭ تاراپىنان ەشقانداي زاڭبۇزۋشىلىق انىقتالمادى، - دەپ تولىقتىردى پروكۋراتۋرا وكىلى.
ايتا كەتەيىك، كۇدىكتى سۇلتان سارسەماليەۆكە قاتىستى ق ر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 99 - بابى 2 - بولىگىنىڭ 1 - تارماعىنا سايكەس، ياعني ەكى جانە ودان دا كوپ ادامداردىڭ ءولىمى بويىنشا قىلمىستىق ءىس تەرگەلىپ جاتىر. سونداي-اق، مال ساتۋ، كارتالاردى جىمقىرۋ سىندى دەرەكتەرى بويىنشا قر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 188 - جانە 190- بابى بويىنشا قوسىمشا قىلمىستىق ءىس تىركەلدى.
پروكۋراتۋرا وكىلدەرىنىڭ سوزىنشە، قىلمىستىق ءىس جان-جاقتى تەرگەپ تەكسەرىلىپ جاتىر. كۇدىكتىلەردىڭ ءىس-ارەكەتتەرىنە تاعايىندالعان بارلىق ساراپتاما قورىتىندىسى شىققاننان كەيىن انىقتالعان بارلىق ءمان-جاي زەردەلەنىپ، قۇقىقتىق باعا بەرىلەدى. سودان كەيىن عانا ناقتى ايىپ تاعىلادى. ازىرگە ءىستىڭ سوتقا قاشان جىبەرىلەتىنى بەلگىسىز.
ناۋرىز ايىندا ايىپتالۋشى سوت سانكتسياسىمەن ەكى ايعا قاماۋعا الىنعان ەدى.
ەسكە سالساق، جانگەلدين اۋىلىندا تۇراتىن وتباسى 2025 -جىلدىڭ سوڭىنا بەلگىسىز جاعدايدا جوعالىپ كەتكەن ەدى.
6 - قاڭتاردا اتىراۋ وبلىسى اۋماعىنان جوعالعان وتباسىنىڭ ەكى مۇشەسىنىڭ - وتاعاسى ماقسوت قارابالين مەن ونىڭ جۇبايى ءناسىپ وتەشقاليەۆانىڭ دەنەسى سارايدان تابىلدى.
كەيىن ولاردىڭ دەنەسىندە پىشاق ىزدەرى بارى بەلگىلى بولدى.
9 - قاڭتاردا اتىراۋ وبلىسىندا وتباسى مۇشەلەرىن ءولتىردى دەگەن كۇدىككە ىلىنگەن مارقۇمداردىڭ كۇيەۋ بالاسى سۇلتان سارسەماليەۆ ەكەنى رەسمي تۇردە بەلگىلى بولدى.
سونداي اق جوعالعان وتباسى تۋرالى تىڭ دەرەكتەردى الەۋمەتتىك جەلى ارقىلى تاراتقان حاكەرگە حالىقارالىق ىزدەۋ جاريالانعان ەدى.
قاندى قىلمىسقا قاتىسى بولۋى مۇمكىن دەگەن كۇدىككە سول ءۇيدىڭ قىزى دا ءىلىندى.
كۇدىكتىلەراقپان ايىنىڭ سوڭىندا يندونەزيا رەسپۋبليكاسىنىڭ لومبوك ارالىنداعى سەنارۋ اۋىلىندا اسا اۋىر قىلمىس جاسادى دەپ كۇدىككە ىلىنگەندەر ۇستالعان ەدى.
ەكى كۇدىكتىنىڭ شەتەلدە قالاي ۇستالعانى جونىندە ۆيدەو جاريالاندى.
بىرنەشە كۇننەن كەيىن ولار اتىراۋ قالاسىنا جەتكىزىلدى.
كەيىن پوليتسيا اتىراۋ وبلىسى جانگەلدين اۋىلىندا ءبۇتىن ءبىر وتباسىنى ءولتىردى دەگەن كۇدىككە ىلىنگەن سۇلتان سارسەماليەۆتى اتا-ەنەسىن ولتىرگەن ۇيگە اپاردى. ول تەرگەۋشىلەرگە قىلمىستى قالاي جاساعانىن كورسەتىپ، سۇراقتارعا جاۋاپ بەرگەن.