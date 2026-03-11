اتىراۋداعى ءبىر وتباسىنىڭ ءولىمى: كۇدىكتى قىلمىستى قالاي جاساعانىن كورسەتتى
اتىراۋ. KAZINFORM - پوليتسيا اتىراۋ وبلىسى جانگەلدين اۋىلىندا ءبۇتىن ءبىر وتباسىنى ءولتىردى دەگەن كۇدىككە ىلىنگەن سۇلتان سارسەماليەۆتى اتا-ەنەسىن ولتىرگەن ۇيگە اپاردى. ول تەرگەۋشىلەرگە قىلمىستى قالاي جاساعانىن كورسەتىپ، سۇراقتارعا جاۋاپ بەرگەن.
الدىن الا اقپارات بويىنشا سۇلتان سارسەماليەۆ اتا-ەنەسىن ءولتىرىپ، اۋلاداعى سارايدىڭ ىشىندە تەرەڭدىگى 1,5 مەتر شۇڭقىر قازىپ، دەنەلەردى ءۇستى ۇستىنە جاتقىزعان. كەيىن كومىپ، ۇستىنە ديۆان قويىپ كەتكەن.
ىشكى ىستەر مينيسترلىگى جاريالاعان ۆيدەودان سۇلتان سارسەماليەۆتىڭ قالادا جالداپ تۇرعان ءۇيىنىڭ ىرگەسىنەن قازعان شۇڭقىردى كورسەتكەنىن بايقاۋعا بولادى. 29 جاستاعى كۇدىكتى بۇرىنعى ايەلىنىڭ اعاسى ناۋرىز مۇقانعاليەۆ پەن مەيرامگۇل قارابالينانى سول جەرگە كومىپ كەتكەن.
سۇلتان سارسەماليەۆ پەن اقبايان مۇقانعاليەۆا يندونەزيادا ۇستالعان كەزدە ولاردان مارقۇمداردىڭ جەكە كۋالىكتەرى مەن بانك كارتالارى تاركىلەندى.
قازىر سۇلتان سارسەماليەۆ ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىندا. كىناسىن تولىق مويىنداعان. ال ونىڭ بۇرىنعى ايەلى، 5 بالانىڭ اناسى اقبايان مۇقانعاليەۆا پسيحيكالىق دەنساۋلىق ورتالىعىنا جاتقىزىلدى.
كەشە ءى ءى م مەيرامگۇل قارابالينا مەن ناۋرىز مۇقانعاليەۆتىڭ مۇردەسى سۇلتان سارسەماليەۆ پەن اقبايان مۇقانعاليەۆانىڭ قالادا جالداپ تۇرعان ءۇي ماڭىنان تابىلعانىن راستادى. ال بۇل اۋماقتى وسىدان 2 اي بۇرىن پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى ءتۇرلى ادىسپەن، تەحنيكالاردىڭ كومەگىمەن تەكسەرىپ كەتكەن ەدى.
كۇدىكتىلەر اقپان ايىنىڭ سوڭىندا يندونەزيا رەسپۋبليكاسىنىڭ لومبوك ارالىنداعى سەنارۋ اۋىلىندا اسا اۋىر قىلمىس جاسادى دەپ كۇدىككە ىلىنگەندەر ۇستالدى.
بىرنەشە كۇننەن كەيىن ولار اتىراۋ قالاسىنا جەتكىزىلدى.
ەسكە سالساق، جانگەلدين اۋىلىندا تۇراتىن وتباسى 2025 -جىلدىڭ سوڭىنا بەلگىسىز جاعدايدا جوعالىپ كەتكەن ەدى.
6-قاڭتاردا اتىراۋ وبلىسى اۋماعىنان جوعالعان وتباسىنىڭ ەكى مۇشەسىنىڭ - وتاعاسى ماقسوت قارابالين مەن ونىڭ جۇبايى ءناسىپ وتەشقاليەۆانىڭ دەنەسى سارايدان تابىلدى.
كەيىن ولاردىڭ دەنەسىندە پىشاق ىزدەرى بارى بەلگىلى بولدى.
9-قاڭتاردا اتىراۋ وبلىسىندا وتباسى مۇشەلەرىن ءولتىردى دەگەن كۇدىككە ىلىنگەن مارقۇمداردىڭ كۇيەۋ بالاسى سۇلتان سارسەماليەۆ ەكەنى رەسمي تۇردە بەلگىلى بولدى.
سونداي-اق جوعالعان وتباسى تۋرالى تىڭ دەرەكتەردى الەۋمەتتىك جەلى ارقىلى تاراتقان حاكەرگە حالىقارالىق ىزدەۋ جاريالانعان.
اقپان ايىنىڭ باسىندا كۇدىكتىڭ 5 بالاسى مەملەكەت قامقورلىعىنا الىندى.
قاندى قىلمىسقا قاتىسى بولۋى مۇمكىن دەگەن كۇدىككە سول ءۇيدىڭ قىزى دا ءىلىندى.
ەكى كۇدىكتىنىڭ شەتەلدە قالاي ۇستالعانى جونىندە ۆيدەو جاريالاندى.
نۇربيبى تەمىرتاسوۆا