اتىراۋدا ولتىرىلگەن وتباسىنىڭ كۇيەۋ بالاسى عانا ەمەس، قىزى دا كۇدىككە ءىلىندى
استانا. KAZINFORM - ىشكى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى سانجار ءادىلوۆ اتىراۋ وبلىسىندا وتباسى مۇشەلەرىن ءولتىردى دەگەن كۇدىككە ەكى ادام ىلىنگەنىن ايتتى.
- كەشە عانا كۇدىكتىلەر يندونەزيادا ۇستالعانىن راستايمىن. قازىرگى كەزدە ولاردى ەلگە جەتكىزۋ ماسەلەسى شەشىلىپ جاتىر، - دەدى سانجار ءادىلوۆ پارلامەنت ماجىلىسىندە تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
ونىڭ ايتۋىنشا، وسى ءىس بويىنشا تەرگەۋ امالدارى مەن ءتيىستى ساراپتالار جالعاسىپ جاتىر.
سونىمەن قاتار ءمينيستردىڭ ورىنباسارى كۇدىكتىلەردىڭ جاسىرىنىپ جۇرگەن جەرىن انىقتاۋ جۇمىستارىنا دا توقتالدى.
- حالىقارالىق ىزدەستىرۋ جاريالانعاننان كەيىن ينتەرپول وكىلدەرى مەن قازاقستان پوليتسەيلەرى بىرلەسىپ ارنايى توپتى قۇردى. وسى جۇمىستىڭ ناتيجەسىندە كۇدىكتىلەر ۇستالدى، ياعني ايەلى دە كۇدىكتى رەتىندە قاراستىرىلىپ وتىر، - دەدى سانجار ءادىلوۆ.
ەسكە سالساق، جانگەلدين اۋىلىندا تۇراتىن وتباسى 2025 -جىلدىڭ سوڭىنا بەلگىسىز جاعدايدا جوعالىپ كەتكەن ەدى.
6-قاڭتاردا اتىراۋ وبلىسى اۋماعىنان جوعالعان وتباسىنىڭ ەكى مۇشەسىنىڭ - وتاعاسى ماقسوت قارابالين مەن ونىڭ جۇبايى ءناسىپ وتەشقاليەۆانىڭ دەنەسى سارايدان تابىلدى.
9-قاڭتاردا اتىراۋ وبلىسىندا وتباسى مۇشەلەرىن ءولتىردى دەگەن كۇدىككە ىلىنگەن مارقۇمداردىڭ كۇيەۋ بالاسى سۇلتان سارسەماليەۆ ەكەنى رەسمي تۇردە انىقتالدى.
سونىمەن قاتار، اتىراۋدا اتا-ەنەسىن ءولتىردى دەگەن كۇدىكتى يندونەزيادا ۇستالعانى ءمالىم بولدى.
اۆتور
رۋسلان عابباسوۆ