ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    14:41, 17 - قازان 2025 | GMT +5

    اتىراۋدا «تابليعي جاماعات» ۇيىمىنىڭ يدەياسىن ناسيحاتتاعاندار انىقتالدى

    اتىراۋ. KAZINFORM - وڭىردە «تابليعي جاماعات» (قازاقستاندا تىيىم سالىنعان ۇيىم) ءدىني-ەكسترەميستىك ۇيىمىنىڭ يدەياسىن ناسيحاتتاۋشىلار ءالى دە بار. بۇل تۋرالى Kazinform اگەنتتىگىنە وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنەن حابارلادى.

    Діни әдебиет
    Фото: ҚР ҰҚК

    ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، ەكسترەميزمگە قارسى ءىس- قيمىل باسقارماسى جۇرگىزگەن كەشەندى جەدەل-ىزدەستىرۋ شارالارى ناتيجەسىندە سوڭعى ەكى جىلدا «تابليعي جاماعات» ۇيىمىنىڭ يدەياسىن ناسيحاتتادى دەگەن كۇدىكپەن ەكى ادام ۇستالعان.

    - ءبىر تۇلعاعا قاتىستى ق ر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 405-بابىنىڭ 2-بولىگى بويىنشا سوت ۇكىمى شىعىپ، ول 2 جىل مەرزىمگە ميسسيونەرلىك سيپاتتاعى ءدىني قىزمەتپەن اينالىسۋ قۇقىعىنان ايىرىلىپ، 1 جىلعا باس بوستاندىعىن شەكتەۋ جازاسىنا تارتىلدى. ەكىنشى كۇدىكتىگە قاتىستى تەرگەۋ اياقتالىپ، ءىس سوتقا جولداندى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    سونىمەن قاتار 5 ازاماتتىڭ تۇرعىلىقتى مەكەنجايلارىندا ءتىنتۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ، قازاقستان اۋماعىندا تاراتۋعا، ساقتاۋعا جانە باسىپ شىعارۋعا تىيىم سالىنعان 130 دانا ءدىني ادەبيەت پەن كاسسەتا تاركىلەنىپ، ساراپتاماعا جىبەرىلدى. اتالعان تۇلعالار ق ر اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسىنىڭ 453-بابىنىڭ 1-بولىگىمەن جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلماق.

    - جىل باسىنان بەرى «تابليعي جاماعات» جانە «ياقىن ينكار» (ەكەۋىنە دە قازاقستاندا تىيىم سالىنعان) راديكالدى-ەكسترەميستىك ۇيىمدارىنىڭ جاقتاۋشىلارىمەن «شاپاعات» دەسترۋكتيۆتى ءدىني اعىمداردان جاپا شەككەندەرگە كومەك كورسەتۋ قوعامدىق قورىنىڭ تەولوگ ماماندارى بىرلەسىپ، پروفيلاكتيكالىق اڭگىمەلەسۋلەر تۇراقتى تۇردە جۇرگىزىلىپ كەلەدى، - دەدى ۆەدومستۆودان.

    بۇعان دەيىن جەتىسۋ وبلىسىندا جاسوسپىرىمدەر جاسىرىن ءدىني ساباقتارعا تارتىلعانىن جازعانبىز.

    ايماق
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
