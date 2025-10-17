اتىراۋدا «تابليعي جاماعات» ۇيىمىنىڭ يدەياسىن ناسيحاتتاعاندار انىقتالدى
اتىراۋ. KAZINFORM - وڭىردە «تابليعي جاماعات» (قازاقستاندا تىيىم سالىنعان ۇيىم) ءدىني-ەكسترەميستىك ۇيىمىنىڭ يدەياسىن ناسيحاتتاۋشىلار ءالى دە بار. بۇل تۋرالى Kazinform اگەنتتىگىنە وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنەن حابارلادى.
ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، ەكسترەميزمگە قارسى ءىس- قيمىل باسقارماسى جۇرگىزگەن كەشەندى جەدەل-ىزدەستىرۋ شارالارى ناتيجەسىندە سوڭعى ەكى جىلدا «تابليعي جاماعات» ۇيىمىنىڭ يدەياسىن ناسيحاتتادى دەگەن كۇدىكپەن ەكى ادام ۇستالعان.
- ءبىر تۇلعاعا قاتىستى ق ر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 405-بابىنىڭ 2-بولىگى بويىنشا سوت ۇكىمى شىعىپ، ول 2 جىل مەرزىمگە ميسسيونەرلىك سيپاتتاعى ءدىني قىزمەتپەن اينالىسۋ قۇقىعىنان ايىرىلىپ، 1 جىلعا باس بوستاندىعىن شەكتەۋ جازاسىنا تارتىلدى. ەكىنشى كۇدىكتىگە قاتىستى تەرگەۋ اياقتالىپ، ءىس سوتقا جولداندى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سونىمەن قاتار 5 ازاماتتىڭ تۇرعىلىقتى مەكەنجايلارىندا ءتىنتۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ، قازاقستان اۋماعىندا تاراتۋعا، ساقتاۋعا جانە باسىپ شىعارۋعا تىيىم سالىنعان 130 دانا ءدىني ادەبيەت پەن كاسسەتا تاركىلەنىپ، ساراپتاماعا جىبەرىلدى. اتالعان تۇلعالار ق ر اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسىنىڭ 453-بابىنىڭ 1-بولىگىمەن جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلماق.
- جىل باسىنان بەرى «تابليعي جاماعات» جانە «ياقىن ينكار» (ەكەۋىنە دە قازاقستاندا تىيىم سالىنعان) راديكالدى-ەكسترەميستىك ۇيىمدارىنىڭ جاقتاۋشىلارىمەن «شاپاعات» دەسترۋكتيۆتى ءدىني اعىمداردان جاپا شەككەندەرگە كومەك كورسەتۋ قوعامدىق قورىنىڭ تەولوگ ماماندارى بىرلەسىپ، پروفيلاكتيكالىق اڭگىمەلەسۋلەر تۇراقتى تۇردە جۇرگىزىلىپ كەلەدى، - دەدى ۆەدومستۆودان.
بۇعان دەيىن جەتىسۋ وبلىسىندا جاسوسپىرىمدەر جاسىرىن ءدىني ساباقتارعا تارتىلعانىن جازعانبىز.