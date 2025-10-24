اتىراۋدا «پرانك» ءۇشىن قىزدى كۇشتەپ كولىككە وتىرعىزعان ءۇش ازاماتقا ايىپپۇل سالىندى
اتىراۋ. KAZINFORM - اتىراۋ قالاسىنىڭ اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىقتار جونىندەگى مامانداندىرىلعان سوتى ۇساق بۇزاقىلىق جاساعان ءۇش ازاماتقا قاتىستى ءىستى قارادى.
سوت ماتەريالدارىنا سايكەس، ايىپتاۋشىلار بيىل 14-قازاندا ساعات 15:10 شاماسىندا اتىراۋ قالاسىنداعى ءبىر كافەنىڭ الدىندا، قوعامدىق ورىندا، «پرانك» بەينەجازباسىن ءتۇسىرۋ ماقساتىندا قىزدى ايقاي-شۋمەن كۇشتەپ كولىككە وتىرعىزعان. بۇل ارەكەت ارقىلى ولار قوعامدىق ءتارتىپتى بۇزىپ، اينالاداعىلارعا سىيلاماۋشىلىق تانىتقان.
- ولاردىڭ كىناسى بەينەجازبا جانە باسقا دا دالەلدەمەلەرمەن تولىق دالەلدەندى، - دەلىنگەن سوتتىڭ قاۋلىسىندا.
اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكستىڭ 434-بابىنىڭ 1-بولىگىنە سايكەس، مۇنداي ارەكەت ءۇشىن 20 ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش مولشەرىندە ايىپپۇل سالۋ، 20 دان 60 ساعاتقا دەيىن قوعامدىق جۇمىستارعا تارتۋ نەمەسە 5 تەن 10 تاۋلىككە دەيىن اكىمشىلىك قاماققا الۋ تۇرىندەگى جازا كوزدەلگەن.
سوت قاۋلىسىمەن ازاماتتار كىنالى دەپ تانىلىپ، ءارقايسىسىنا 78640 تەڭگە كولەمىندە ايىپپۇل سالىندى.
- سوت قاۋلىلارى ءالى زاڭدى كۇشىنە ەنگەن جوق، - دەپ اتاپ ءوتتى سوتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ەسكە سالا كەتەيىك، 16-قىركۇيەكتەن باستاپ قازاقستاندا نەكەگە ماجبۇرلەگەنى ءۇشىن قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىك ەنگىزىلگەن.
بۇعان دەيىن بلوگەر جانابىلوۆتارعا قاتىستى قىلمىستىق ءىس قوزعالعانىن جازعانبىز.
سونىمەن قاتار قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگى قازاقستاندىق بلوگەر نۇرتازا نۇربەككە قاتىستى ماتەريالداردى قارجىلىق ءمان-جايلاردى انىقتاۋ ۇشىن ۋاكىلەتتى ورگانعا جولداعان ەدى.
اۆتور
تاستان تويانوۆ