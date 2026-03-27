اتىراۋدا قاعاز بەن ەسەپكە كومىلگەن ديرەكتورلار قاۋىپسىزدىك ماسەلەسىن كوتەردى
اتىراۋ. KAZINFORM - اتىراۋ وبلىسىندا مەكتەپ ديرەكتورلارى ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنداعى قاۋىپسىزدىك ماسەلەلەرىن كوتەرىپ، ساپالى كۇزەت قىزمەتىن كۇشەيتۋدى سۇرادى.
وڭىردە مەكتەپ قاۋىپسىزدىگى مەن جاسوسپىرىمدەر اراسىنداعى قۇقىق بۇزۋشىلىق وزەكتى ماسەلەگە اينالىپ وتىر. وسىعان بايلانىستى وتكەن كەزدەسۋدە ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنىڭ باسشىلارى وبلىس اكىمى مەن پد باستىعىنا ءبىرقاتار تۇيتكىلدى ماسەلەنى اشىق ايتتى.
فوتو: اتىراۋ وبلىسىنىڭ اكىمدىگى
مەكتەپ ديرەكتورلارىنىڭ سوزىنشە، بۇگىنگى تاڭدا كۇزەت قىزمەتىنىڭ ساپاسى سىن كوتەرمەيدى. مەملەكەتتىك ساتىپ الۋ ارقىلى كەلەتىن كومپانيالاردىڭ مۇمكىندىگى شەكتەۋلى، ال تومەن جالاقى بىلىكتى مامانداردى تارتۋعا كەدەرگى كەلتىرىپ وتىر.
جىلىوي اۋدانىنداعى م. اۋەزوۆ اتىنداعى 4-ورتا مەكتەپتىڭ ديرەكتورى سىمبات قابدىراحمانوۆا بۇل ماسەلەنى ناقتى مىسالمەن ءتۇسىندىردى.
- 85 مىڭ تەڭگە جالاقىعا وتباسى اسىراپ وتىرعان 25 پەن 50 جاستاعى ازاماتتار كەلىپ جۇمىس ىستەمەيدى. ءبىز كونكۋرس جاريالاساق تا، مامانداندىرىلعان كۇزەت كەلمەيدى. ال باسقا كومپانيالاردان باس تارتساق، مەكتەپتى كىم كۇزەتەدى؟ شتاتتا ۆاحتەر جوق، بۇل - ۇلكەن پروبلەما، - دەدى ول.
اۋىل مەكتەبىنىڭ باسشىسى ءالى كۇنگە قاعازباستىلىقتان قۇتىلا الماي وتىرعاندارىن، سوڭعى ۋاقىتتا الەۋمەتتىك جەلىگە سالىنعان فوتو-ۆيدەولاردىڭ ەسەبى قوسىلعانىن ايتتى.
- قاعاز بەن فوتودان باس كوتەرۋگە ۋاقىت جوق. تاعى ءبىر ماسەلە. كامەرالاردى كۇزەت قىزمەتى مەن مەكتەپ ديرەكتورى عانا كورە الادى. باسشىدا كامەرا قاراپ وتىرۋدان باسقا جۇمىس جەتىپ ارتىلادى. ءبىلىم وردالارىندا كامەرالاردى قاراپ وتىراتىن مامانعا شتات قارالماعان، - سىمبات قابدىراحمانوۆا.
ال اتىراۋ قالاسىنداعى 24-مەكتەپتىڭ ديرەكتورى ءاليا ەدىلبايەۆا مەكتەپ باسشىلىعىنىڭ موينىنداعى اۋىر جۇككە توقتالدى. ونىڭ ايتۋىنشا، بىرنەشە جىل بۇرىن وسى تاقىرىپتا وتكەن جيىن كەزىندە كۇزەتى قىزمەتىن ۇيىمداستىرۋ جۇمىسىن مەكتەپتەن الىپ تاستاۋ تۋرالى ۇسىنىس ايتىلعان. بۇل ۇسىنىس ءالى قولداۋ تاپپاي كەلەدى.
- كۇزەت فيرمالارى تەندەرگە قاتىسقان كەزدە باعانى ءتۇسىرىپ تاستايدى. ەڭ تومەنگى كورسەتكىشپەن ۇتىپ العان كومپانيا ساپالى قىزمەت كورسەتپەيدى. ال ەڭ سوڭىندا مەكتەپ ديرەكتورى كىنالى بولادى. بۇل جەردە ەسكەرەتىن تاعى ءبىر ماڭىزدى جايت بار. قازىر بالاعا بىردەڭە بولعان جاعدايدا بۋللينگ، مەكتەپ دۇرىس جۇمىس ىستەمەيدى دەپ جاتادى. ءبىلىم وشاعىندا 7 ساباق وتەدى. 7 ساباقتان كەيىن قانداي تاربيە جۇمىسى وتەدى؟ بۇگىندە بىزدەر بالانى ەمەس، اتا- انانى تاربيەلەپ جاتىرمىز. اتا-انالار ءبىز جاساپ جاتىرعان ەسكەرتۋدى قابىلداماي، باسقارماداعى باسشىلىقپەن قورقىتادى، - دەدى ءاليا ەدىلبايەۆا.
سونداي-اق مەكتەپ باسشىلارى يۋۆەنالدى پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىنىڭ جۇمىسىنا توقتالدى. بۇگىندە ءبىر قىزمەتكەر بىرنەشە ءبىلىم ورداسىنا جاۋاپ بەرەتىندىكتەن ءتارتىپ ماسەلەسى تۋىنداپ وتىر.
- وبلىس بويىنشا مەكتەپتەرگە 340 يۋۆەنالدى پوليتسيا قىزمەتكەر بەكىتىلگەن. ولار دا تۇنگى كەزەكشىلىكتەن شىعادى. جەدەل ۋاكىلدەر، ۋچاسكەلىك ينسپەكتورلار مەكتەپتىڭ بارلىق سيگنالىنا ارەكەت ەتۋگە دايىن، - دەدى پد باستىعى وڭال بەكەيەۆ.
كەزدەسۋ بارىسىندا جاساندى ينتەللەكتكە نەگىزدەلگەن قاۋىپسىزدىك جۇيەسى دە تانىستىرىلعان. الايدا ديرەكتورلار اۋىل مەكتەپتەرىندەگى ينتەرنەت ساپاسىن ەسكەرىپ، مۇنداي تەحنولوگيالاردىڭ تيىمدىلىگىنە كۇمان كەلتىردى.
رەسمي دەرەكتەرگە سايكەس، جىل باسىنان بەرى وبلىستا 117 جاس ءوسپىرىمنىڭ قاتىسۋىمەن 120 عا جۋىق قۇقىق بۇزۋشىلىق تىركەلگەن. ونىڭ باسىم بولىگى - ۇساق بۇزاقىلىق پەن ۇرلىق. جىل باسىنان بەرى مەكتەپ قابىرعاسىندا 2 اۋىر قىلمىس تىركەلدى سونىمەن قاتار وڭىردە 150 گە جۋىق جاس ءوسپىرىم ىشكى ىستەر ورگاندارىنىڭ ەسەبىنە الىنعان.
اتىراۋ وبلىسىندا 115 مەملەكەتتىك مەكتەپتىڭ 27 سىندە عانا كۇزەت قىزمەتى تالاپقا ساي ۇيىمداستىرىلعان.