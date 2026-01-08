اتىراۋدا جوعالعان وتباسى: كۇدىكتىگە ىزدەۋ جاريالاندى
اتىراۋ. KAZINFORM - اتىراۋ وبلىسىندا جانگەلدى اۋىلىنىڭ تۇرعىندارىن ءولتىرۋ دەرەگى بويىنشا كۇدىكتىگە ىزدەۋ جاريالاندى. بۇل تۋرالى وبلىستىق پ د حابارلادى.
قىلمىسقا كۇدىكتى - اتىراۋ وبلىسى ماحامبەت اۋدانىنىڭ 29 جاستاعى تۇرعىنى. سونداي-اق وزگە دە تۇلعالاردىڭ قاتىستىلىعى تەكسەرىلىپ جاتىر.
- 25-جەلتوقساندا پوليتسياعا اتالعان وتباسىنىڭ جوعالىپ كەتكەنى تۋرالى ولاردىڭ تۋىستارى حابارلاسقان. الەۋمەتتىك جەلى قولدانۋشىلارىن اقپاراتتى تەك رەسمي دەرەككوزدەردەن الۋعا جانە جالعان نە راستالماعان مالىمەتتەردى تاراتۋدان باس تارتۋعا شاقىرامىز، - دەپ مالىمدەدى پ د.
ايتا كەتەيىك، جوعالعان وتباسىنى ىزدەستىرۋ جۇمىسى بىلتىر 25-جەلتوقسانىندا باستالدى. ويتكەنى ولاردىڭ تۋىسىنان ارىز سول كۇنى تۇسكەن. وسىعان بايلانىستى اتىراۋ وبلىسىندا ءبىر وتباسىنىڭ مۇشەلەرى ىزدەستىرىلىپ جاتقانىن حابارلاعان ەدىك. سونداي-اق اتىراۋ وبلىسى قىزىلقوعا اۋدانىندا جوعالعان تۇرعىنداردىڭ ەسەپشوتى ۋاقىتشا بۇعاتتالاتىنىن، سول ۇيدەگى قىز بەن كۇيەۋبالانىڭ شەتەل اسىپ كەتكەنىن جازعانبىز.
كوپ وتپەي جوعالعان وتباسىداعى ەرلى-زايىپتىنىڭ دەنەسى سارايدان تابىلعانىن حابارلادىق.