    16:57, 08 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    اتىراۋدا جوعالعان وتباسى: كۇدىكتىگە ىزدەۋ جاريالاندى

    اتىراۋ. KAZINFORM - اتىراۋ وبلىسىندا جانگەلدى اۋىلىنىڭ تۇرعىندارىن ءولتىرۋ دەرەگى بويىنشا كۇدىكتىگە ىزدەۋ جاريالاندى. بۇل تۋرالى وبلىستىق پ د حابارلادى.

    Фото: Kazinform

    قىلمىسقا كۇدىكتى - اتىراۋ وبلىسى ماحامبەت اۋدانىنىڭ 29 جاستاعى تۇرعىنى. سونداي-اق وزگە دە تۇلعالاردىڭ قاتىستىلىعى تەكسەرىلىپ جاتىر.

    - 25-جەلتوقساندا پوليتسياعا اتالعان وتباسىنىڭ جوعالىپ كەتكەنى تۋرالى ولاردىڭ تۋىستارى حابارلاسقان. الەۋمەتتىك جەلى قولدانۋشىلارىن اقپاراتتى تەك رەسمي دەرەككوزدەردەن الۋعا جانە جالعان نە راستالماعان مالىمەتتەردى تاراتۋدان باس تارتۋعا شاقىرامىز، - دەپ مالىمدەدى پ د.

    ايتا كەتەيىك، جوعالعان وتباسىنى ىزدەستىرۋ جۇمىسى بىلتىر 25-جەلتوقسانىندا باستالدى. ويتكەنى ولاردىڭ تۋىسىنان ارىز سول كۇنى تۇسكەن. وسىعان بايلانىستى اتىراۋ وبلىسىندا ءبىر وتباسىنىڭ مۇشەلەرى ىزدەستىرىلىپ جاتقانىن حابارلاعان ەدىك. سونداي-اق اتىراۋ وبلىسى قىزىلقوعا اۋدانىندا جوعالعان تۇرعىنداردىڭ ەسەپشوتى ۋاقىتشا بۇعاتتالاتىنىن، سول ۇيدەگى قىز بەن كۇيەۋبالانىڭ شەتەل اسىپ كەتكەنىن جازعانبىز.

    كوپ وتپەي جوعالعان وتباسىداعى ەرلى-زايىپتىنىڭ دەنەسى سارايدان تابىلعانىن حابارلادىق.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
