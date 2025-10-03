ق ز
    14:25, 03 - قازان 2025 | GMT +5

    اتىراۋدا جالعان اسكەري فورما كيگەن ماس جۇرگىزۋشى ۇستالدى

    اتىراۋ. KAZINFORM - الەۋمەتتىك جەلىلەردە اتىراۋ قالاسىندا جەدەل جاردەم كولىگىنىڭ ىشىندە توبەلەس بولىپ، وعان مەملەكەتتىك ورگان قىزمەتكەرى قاتىسقانى جونىندە اقپارات تارادى.

    алкоголь
    فوتو: Pexels

    اتىراۋ وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتى بۇل دەرەككە قاتىستى رەسمي مالىمدەمە جاسادى.

    - وقيعا ورنىنا كەلگەن ءتارتىپ ساقشىلارى جۇرگىزۋشىنىڭ 1996 -جىلى تۋعان قالا تۇرعىنى ەكەنىن انىقتاپ، ونى مەديتسينالىق ساراپتامادان وتكىزگەن، ناتيجەسىندە ونىڭ الكوگولدىك ماس كۇيدە بولعانى بەلگىلى بولدى. بۇدان بولەك، ازاماتتىڭ بۇرىن كولىك جۇرگىزۋ قۇقىعىنان ايىرىلعانى انىقتالىپ، اتالعان دەرەك بويىنشا ق ر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 346-بابى نەگىزىندە قىلمىستىق ءىس قوزعالدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    سونىمەن قاتار اتالعان ازاماتتىڭ قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ قىزمەتكەرى ەمەس ەكەنى انىقتالعان.

    - وعان قاتىستى اسكەري فورمانى زاڭسىز كيگەنى ءۇشىن ق ر ا ق ب ت ك-نىڭ 675-بابىنا سايكەس اكىمشىلىك حاتتاما تولتىرىلدى، - دەپ ناقتىلادى ۆەدومستۆو.

    اۆتور

    تاستان تويانوۆ

