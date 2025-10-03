اتىراۋدا جالعان اسكەري فورما كيگەن ماس جۇرگىزۋشى ۇستالدى
اتىراۋ. KAZINFORM - الەۋمەتتىك جەلىلەردە اتىراۋ قالاسىندا جەدەل جاردەم كولىگىنىڭ ىشىندە توبەلەس بولىپ، وعان مەملەكەتتىك ورگان قىزمەتكەرى قاتىسقانى جونىندە اقپارات تارادى.
اتىراۋ وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتى بۇل دەرەككە قاتىستى رەسمي مالىمدەمە جاسادى.
- وقيعا ورنىنا كەلگەن ءتارتىپ ساقشىلارى جۇرگىزۋشىنىڭ 1996 -جىلى تۋعان قالا تۇرعىنى ەكەنىن انىقتاپ، ونى مەديتسينالىق ساراپتامادان وتكىزگەن، ناتيجەسىندە ونىڭ الكوگولدىك ماس كۇيدە بولعانى بەلگىلى بولدى. بۇدان بولەك، ازاماتتىڭ بۇرىن كولىك جۇرگىزۋ قۇقىعىنان ايىرىلعانى انىقتالىپ، اتالعان دەرەك بويىنشا ق ر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 346-بابى نەگىزىندە قىلمىستىق ءىس قوزعالدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سونىمەن قاتار اتالعان ازاماتتىڭ قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ قىزمەتكەرى ەمەس ەكەنى انىقتالعان.
- وعان قاتىستى اسكەري فورمانى زاڭسىز كيگەنى ءۇشىن ق ر ا ق ب ت ك-نىڭ 675-بابىنا سايكەس اكىمشىلىك حاتتاما تولتىرىلدى، - دەپ ناقتىلادى ۆەدومستۆو.
اۆتور
تاستان تويانوۆ