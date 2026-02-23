اتىراۋدا ۇشەم دۇنيەگە كەلدى
اتىراۋ. KAZINFORM - اتىراۋ وبلىستىق پەريناتالدىق ورتالىعىندا 29 جاستاعى كەلىنشەك 6-اقپان كۇنى ءۇش قىزدى دۇنيەگە اكەلدى. بۇگىن انا مەن كىشكەنتايلار پەرزەنتحانادان شىقتى.
وبلىستىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، نارەستەلەردىڭ سالماعى 1 كەلى 921 گرام، 2 كەلى 275 گرام جانە 2 كەلى 204 گرام. بويلارى 44-45 سانتيمەتر ارالىعىندا.
بۇعان دەيىن وتباسىندا ءبىر ۇل جانە ەكى قىز تاربيەلەنىپ كەلگەن. دارىگەرلەردىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى ۋاقىتتا انا مەن بالالاردىڭ جاعدايى جاقسى.
- باسىندا تاڭ قالدىق. كەيىن دايىندىققا كىرىستىك. جۇكتىلىك جەڭىل، جاقسى ءوتتى. بالالارىمنىڭ اراسى 1 مينۋتتان. ولارعا قاراقات، قىمبات جانە سىمبات دەگەن ەسىمدەر قويدىق، - دەدى كوپبالالى انا اسەلحان كەڭەسوۆا.
ايتا كەتەيىك، اتىراۋ وبلىسىندا ۇشەمدەردىڭ دۇنيەگە كەلۋى سيرەك كەزدەسەدى. سوڭعى رەت مۇنداي جاعداي 2024-جىلى تىركەلگەن. سول جىلى ەكى وتباسى وسىنداي قۋانىشقا كەنەلگەن.
بۇدان بۇرىن شىمكەنتتە جىل باسىنان بەرى ەكىنشى ۇشەم دۇنيەگە كەلگەنىن جازعان ەدىك.