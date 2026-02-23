ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    20:30, 23 - اقپان 2026 | GMT +5

    اتىراۋدا ۇشەم دۇنيەگە كەلدى

    اتىراۋ. KAZINFORM - اتىراۋ وبلىستىق پەريناتالدىق ورتالىعىندا 29 جاستاعى كەلىنشەك 6-اقپان كۇنى ءۇش قىزدى دۇنيەگە اكەلدى. بۇگىن انا مەن كىشكەنتايلار پەرزەنتحانادان شىقتى.

    Первая в этом году тройня родилась в Атырау
    Фото: Нурбиби Темиртасова / Kazinfrom

    وبلىستىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، نارەستەلەردىڭ سالماعى 1 كەلى 921 گرام، 2 كەلى 275 گرام جانە 2 كەلى 204 گرام. بويلارى 44-45 سانتيمەتر ارالىعىندا.

    بۇعان دەيىن وتباسىندا ءبىر ۇل جانە ەكى قىز تاربيەلەنىپ كەلگەن. دارىگەرلەردىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى ۋاقىتتا انا مەن بالالاردىڭ جاعدايى جاقسى.

    - باسىندا تاڭ قالدىق. كەيىن دايىندىققا كىرىستىك. جۇكتىلىك جەڭىل، جاقسى ءوتتى. بالالارىمنىڭ اراسى 1 مينۋتتان. ولارعا قاراقات، قىمبات جانە سىمبات دەگەن ەسىمدەر قويدىق، - دەدى كوپبالالى انا اسەلحان كەڭەسوۆا.

    ايتا كەتەيىك، اتىراۋ وبلىسىندا ۇشەمدەردىڭ دۇنيەگە كەلۋى سيرەك كەزدەسەدى. سوڭعى رەت مۇنداي جاعداي 2024-جىلى تىركەلگەن. سول جىلى ەكى وتباسى وسىنداي قۋانىشقا كەنەلگەن.

    بۇدان بۇرىن شىمكەنتتە جىل باسىنان بەرى ەكىنشى ۇشەم دۇنيەگە كەلگەنىن جازعان ەدىك.

    تەگ:
    قوعام
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار