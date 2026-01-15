اتىراۋدا ءبىر كۇندە 200 گە جۋىق ادام كوكتايعاق سالدارىنان دارىگەرلەردىڭ كومەگىنە جۇگىنگەن
اتىراۋ. KAZINFORM - اتىراۋدا 14-قاڭتاردان بەرى كوكتايعاق سالدارىنان قۇلاعان 200 گە جۋىق ادامعا كومەك كورسەتىلدى. بۇل تۋرالى وبلىستىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسى حابارلادى.
كەشەدەن بەرى 15 تۇرعىن ستاتسيونارعا جاتقىزىلعان. 25 ادامعا امبۋلاتوريالىق ەم تاعايىندالعان. قالعان ازاماتتارعا العاشقى مەديتسينالىق كومەك كورسەتىلىپ، كەڭەس بەرىلگەن. قازىرگى ۋاقىتتا وڭىردەگى مەديتسينالىق ۇيىمدار كۇشەيتىلگەن رەجيمجە جۇمىس ىستەپ جاتىر. تراۆموتولوگيا ءبولىمى تاۋلىك بويى قىزمەتىن جالعاستىرۋدا.
اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى اتىراۋ قالاسىندا كوكتايعاقتىڭ الدىن الۋ جانە جول قوزعالىسىنىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا قار تازالاۋ جانە تايعاققا قارسى جۇمىستار كۇشەيتىلدى.
- جولداردى تازالاۋ جۇمىستارىنا شەتكالى تراكتورلار، ال جاياۋ جۇرگىنشىلەر جولدارى مەن تروتۋارلاردى تازالاۋعا ميني تراكتورلار، سونداي-اق قۇم-تۇز قوسپاسىن سەبۋگە ارنالعان كولىكتەر - جالپى سانى 30 عا جۋىق ارناۋلى تەحنيكا جۇمىلدىرىلدى. سونىمەن قاتار 150 جول جۇمىسشىسى تاۋلىك بويى ۇزدىكسىز قىزمەت اتقارۋدا. كەشەگى كۇننەن باستاپ بارلىعى 248 توننا رەاگەنت سەبىلدى، - دەپ حابارلادى اتىراۋ قالاسىنىڭ اكىمدىگى.
وسىعان دەيىن اتىراۋدا كوكتايعاققا بايلانىستى قوزعالىس قيىنداپ، وقۋشىلار قاشىقتان وقيتىنىن جازعان ەدىك.