ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    14:55, 15 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    اتىراۋدا ءبىر كۇندە 200 گە جۋىق ادام كوكتايعاق سالدارىنان دارىگەرلەردىڭ كومەگىنە جۇگىنگەن

    اتىراۋ. KAZINFORM - اتىراۋدا 14-قاڭتاردان بەرى كوكتايعاق سالدارىنان قۇلاعان 200 گە جۋىق ادامعا كومەك كورسەتىلدى. بۇل تۋرالى وبلىستىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسى حابارلادى.

    Атырауда бір күнде 200-ге жуық адам көктайғақ салдарынан дәрігерлердің көмегіне жүгінген
    فوتو: اتىراۋ قالاسىنىڭ اكىمدىگى

    كەشەدەن بەرى 15 تۇرعىن ستاتسيونارعا جاتقىزىلعان. 25 ادامعا امبۋلاتوريالىق ەم تاعايىندالعان. قالعان ازاماتتارعا العاشقى مەديتسينالىق كومەك كورسەتىلىپ، كەڭەس بەرىلگەن. قازىرگى ۋاقىتتا وڭىردەگى مەديتسينالىق ۇيىمدار كۇشەيتىلگەن رەجيمجە جۇمىس ىستەپ جاتىر. تراۆموتولوگيا ءبولىمى تاۋلىك بويى قىزمەتىن جالعاستىرۋدا.

    اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى اتىراۋ قالاسىندا كوكتايعاقتىڭ الدىن الۋ جانە جول قوزعالىسىنىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا قار تازالاۋ جانە تايعاققا قارسى جۇمىستار كۇشەيتىلدى.

    - جولداردى تازالاۋ جۇمىستارىنا شەتكالى تراكتورلار، ال جاياۋ جۇرگىنشىلەر جولدارى مەن تروتۋارلاردى تازالاۋعا ميني تراكتورلار، سونداي-اق قۇم-تۇز قوسپاسىن سەبۋگە ارنالعان كولىكتەر - جالپى سانى 30 عا جۋىق ارناۋلى تەحنيكا جۇمىلدىرىلدى. سونىمەن قاتار 150 جول جۇمىسشىسى تاۋلىك بويى ۇزدىكسىز قىزمەت اتقارۋدا. كەشەگى كۇننەن باستاپ بارلىعى 248 توننا رەاگەنت سەبىلدى، - دەپ حابارلادى اتىراۋ قالاسىنىڭ اكىمدىگى.

    وسىعان دەيىن اتىراۋدا كوكتايعاققا بايلانىستى قوزعالىس قيىنداپ، وقۋشىلار قاشىقتان وقيتىنىن جازعان ەدىك.

     

    تەگ:
    ايماق اتىراۋ جاڭالىقتار
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار