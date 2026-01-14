اتىراۋدا بومباپانادان ۆيدەو جاريالاندى
اتىراۋ. KAZINFORM - اتىراۋ وبلىستىق ت ج د قالاداعى ءبىر بومباپانانىڭ جۇمىسى مەن قىزمەتىن باياندايتىن بەينەروليك دايىندادى. ونداعى اقپاراتقا سۇيەنسەك، بۇل قورعانىس قۇرالىندا 5 نەگىزگى كىرەبەرىس بار. ازىق تۇلىك پەن قوسىمشا زاتتاردى جەتكىزۋگە ارنالعان ليفت، تىركەۋ بەكەتتەرى قاراستىرىلعان.
بومباپانالاعىشتىڭ ىشىندە سۇزگى جەڭىلدەتۋ جۇيەسى جۇرگىزىلگەن. ول بىرنەشە رەجيمدە جۇمىس ىستەيدى:
ارتىق اۋا قىسىمىن جاساۋ ارقىلى جەلدەتۋ رەجيمىنە سىرتقا اۋانى كومىرتەك توتىعىنان تازارتۋ؛
سىرتتاعى اۋانى ۋلاعىش اسكەري زاتتاردان جانە راديواكتيۆتى شاڭداردان تازارتۋ؛
قورعانىس قۇرىلىسى ورتالىق جىلۋ جۇيەسىنە قوسىلعان. پانالاعىشتىڭ ىشىندە اۋا تەمپەراتۋراسى كوتەرىلگەن جاعدايدا ءۇش سالقىنداتقىش جۇمىس ىستەيدى. بۇل پروتسەس باسقارۋ پانەلى ارقىلى ىسكە اسادى.
قورعانىس قۇرىلىسىنىڭ ارتىقشىلىعى - اۋا كلاپاندارىن قولمەن اۋىستىرۋ قاجەتتىلىگىنىڭ بولماۋى. جەلدەتۋ رەجيمى تاڭدالعان كەزدە كلاپاندار اۆتوماتتى تۇردە اۋىسىپ، اشىلىپ-جابىلادى.
نىسان توك كوزىمەن قامتاماسىز ەتىلگەن. ازىق- تۇلىككە ارنالعان بولمە، سۋ ساقتايتىن رەزەرۋارلار بار.
اتالعان قوسالقى باسقارۋ پۋنكتى 2015 -جىلى سالىنعانىن ايتا كەتەيىك.
اتىراۋ وبلىستىق ت ج د وڭىردە قانشا بومباپانانىڭ بارىن جانە ولاردىڭ جاي-كۇيى تۋرالى مالىمەت بەرمەدى.
- قورعانىش قۇرىلىستارى ادامداردى توتەنشە جاعدايلار كەزىندە - اۆاريالار، ورتتەر، تەحنوگەندىك اپاتتار، سونداي-اق اسكەري قاتەر تونگەن جاعدايدا - پانالاتىپ، ولاردىڭ ءومىرى مەن دەنساۋلىعىن ساقتاۋ ءۇشىن قاجەت. ولار قاۋىپتى فاكتورلاردىڭ اسەرىن ازايتىپ، كومەك كورسەتۋ مەن ودان ارعى شارالاردى قابىلداۋعا ۋاقىت بەرەدى. قورعانىش قۇرىلىستارى ولار ورنالاسقان عيماراتتار مەن ۇيىمداردىڭ مەنشىك يەلەرىنىڭ قاراجاتى ەسەبىنەن ۇستالادى. ەگەر قورعانىش قۇرىلىسى مەملەكەتتىك نەمەسە كوممۋنالدىق مەنشىككە جاتسا، ونى ۇستاۋعا ارنالعان شىعىنداردى ءتيىستى جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگان بيۋدجەت قاراجاتى ەسەبىنەن جۇزەگە اسىرادى، - دەپ مالىمدەدى وبلىستىق ت ج د.
قورعانىش قۇرىلىستارى تەك توتەنشە جاعداي تۋىنداعان نەمەسە ونىڭ قاۋپى بولعان كەزدە، سونداي-اق ازاماتتىق قورعاۋ بويىنشا وقۋ-جاتتىعۋلار مەن جاتتىعۋلار بارىسىندا پايدالانىلادى.
- قورعانىش قۇرىلىستارىنىڭ جاي-كۇيىنە، دايىندىق دەڭگەيىنە جانە ولاردى پايدالانۋعا باقىلاۋدى يەلەرى جۇزەگە اسىرادى. ال توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتى ءوز كەزەگىندە مەملەكەتتىك باقىلاۋ جۇرگىزەدى، تەكسەرۋلەر ۇيىمداستىرادى، ادىستەمەلىك سۇيەمەلدەۋ كورسەتەدى جانە انىقتالعان بۇزۋشىلىقتار بويىنشا نۇسقامالار بەرەدى، - دەپ حابارلادى وبلىستىق ت ج د.
ايتا كەتەيىك، وسىنداي بومباپانالاعىشتار تۋرالى كوپ اقپارات قۇپيا ساقتالادى.
ءبىز وسىعان دەيىن جەكەنىڭ قولىنداعى بومباپانالاردىڭ جاي-كۇيى قالاي ەكەنى تۋرالى جازدىق.
