ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    13:51, 28 - قازان 2025 | GMT +5

    اتىراۋدا پارا العانى ءۇشىن سوتتالعان باقىتگۇل حامەنوۆا تويدا كوزگە ءتۇستى

    اتىراۋ. KAZINFORM - اتىراۋدا وبلىس اكىمىنىڭ بۇرىنعى ورىنباسارى، ەكس- دەپۋتات باقىتگۇل حامەنوۆانىڭ تويعا قاتىسقان ءساتى الەۋمەتتىك جەلىدە جاريالاندى. بەينەجازبادا ونىڭ شەنەۋنىكتەر مەن پوليسيا قىزمەتكەرلەرىنىڭ قاتارىندا، الدىڭعى قاتاردا تۇرعانى انىق كورىنەدى.

    Бакытгуль Хаменова
    Фото: акимат Атырауской области

    اتالعان جاعداي قىزۋ تالقىلانىپ جاتىر.

    ەسكە سالا كەتەيىك، باقىتگۇل حامەنوۆا اباي ەسكەرتكىشىن ورناتۋ كەزىندە 4,5 ميلليون تەڭگە كولەمىندە پارا العانى ءۇشىن 7 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلعان بولاتىن. سوت شەشىمىمەن ول مەملەكەتتىك قىزمەتتە جۇمىس ىستەۋ قۇقىعىنان ايىرىلىپ، مۇلكى تاركىلەنگەن.

    اتىراۋ وبلىستىق سوتى بۇل جايتقا قاتىستى ۇكىمنىڭ ورىندالۋىنا قاتىستى ءمان-جايدى ەسكە سالدى.

    - ۇكىمنىڭ ورىندالۋى 3 جىل مەرزىمگە كەيىنگە قالدىرىلعان. بۇل شەشىم سوتتالۋشىنىڭ اسىراۋىنداعى ەكى جاس بالاسىنىڭ بولۋىنا بايلانىستى قابىلداندى، - دەپ حابارلادى اتىراۋ وبلىستىق سوتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    ەسكە سالساق، ەكس-شەنەۋنىك باقىتگۇل حامەنوۆامەن بىرگە تەرگەلگەن باسقارما باسشىسى مەن سەرىكتەستىك ديرەكتورىنا قاتىستى سوت ۇكىمى وزگەرگەن.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
