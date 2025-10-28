اتىراۋدا پارا العانى ءۇشىن سوتتالعان باقىتگۇل حامەنوۆا تويدا كوزگە ءتۇستى
اتىراۋ. KAZINFORM - اتىراۋدا وبلىس اكىمىنىڭ بۇرىنعى ورىنباسارى، ەكس- دەپۋتات باقىتگۇل حامەنوۆانىڭ تويعا قاتىسقان ءساتى الەۋمەتتىك جەلىدە جاريالاندى. بەينەجازبادا ونىڭ شەنەۋنىكتەر مەن پوليسيا قىزمەتكەرلەرىنىڭ قاتارىندا، الدىڭعى قاتاردا تۇرعانى انىق كورىنەدى.
اتالعان جاعداي قىزۋ تالقىلانىپ جاتىر.
ەسكە سالا كەتەيىك، باقىتگۇل حامەنوۆا اباي ەسكەرتكىشىن ورناتۋ كەزىندە 4,5 ميلليون تەڭگە كولەمىندە پارا العانى ءۇشىن 7 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلعان بولاتىن. سوت شەشىمىمەن ول مەملەكەتتىك قىزمەتتە جۇمىس ىستەۋ قۇقىعىنان ايىرىلىپ، مۇلكى تاركىلەنگەن.
اتىراۋ وبلىستىق سوتى بۇل جايتقا قاتىستى ۇكىمنىڭ ورىندالۋىنا قاتىستى ءمان-جايدى ەسكە سالدى.
- ۇكىمنىڭ ورىندالۋى 3 جىل مەرزىمگە كەيىنگە قالدىرىلعان. بۇل شەشىم سوتتالۋشىنىڭ اسىراۋىنداعى ەكى جاس بالاسىنىڭ بولۋىنا بايلانىستى قابىلداندى، - دەپ حابارلادى اتىراۋ وبلىستىق سوتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ەسكە سالساق، ەكس-شەنەۋنىك باقىتگۇل حامەنوۆامەن بىرگە تەرگەلگەن باسقارما باسشىسى مەن سەرىكتەستىك ديرەكتورىنا قاتىستى سوت ۇكىمى وزگەرگەن.