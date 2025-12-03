11:23, 03 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
اتىراۋدا 60 گيتاراشى ءبىر مەزەتتە تابىلدى دوسىموۆتىڭ ءانىن شىرقادى
استانا. قازاقپارات - ونەرپازداردىڭ ەرەكشە ورىنداۋى الەۋمەتتىك جەلىدە تارالىپ جاتىر.
اتىراۋ وبلىسى يندەر اۋدانىندا تابىلدى دوسىموۆتىڭ ەسكەرتكىشىنىڭ الدىندا 60 گيتاراشى ءبىر مەزەتتە بارد اقىننىڭ ءانىن شىرقادى. ءىس-شارا تابىلدى دوسىموۆتىڭ 60 جىلدىعىنا وراي ۇيىمداستىرىلدى.
ەرەكشە باستاما جەلى قولدانۋشىلارىنىڭ ىستىق ىقىلاسىنا بولەنىپ ۇلگەرگەن.
«ءاپ-بارەكەلدى، كەرەمەت! ورالدان جالىندى قوشەمەتىمدى جولدايمىن»، «تاربيە كورگەن، ۇلىن ۇلىقتاعان قازاق جىگىتتەرى!»، «كەرەمەت ونەرلى جەر»، «دومبرامەن وسىلاي ايتقاندى كورىپ ءجۇرمىز، گيتاراداعى ءاندى حورمەن ايتقاندى كورمەپپىن. «ابىرويلارىڭ ارتا بەرسىن! تابىلدى ءانى ماڭگى ولمەيدى. يمانى جولداسى بولسىن»، - دەپ جازدى جەلىدەگى جۇرتشىلىق.