اتىراۋدا 3 مىڭنان استام شەتەلدىك ءنومىر تاققان اۆتوكولىك ايىپ تۇراعىنا قويىلعان
اتىراۋ. KAZINFORM - جىل باسىنان بەرى اتىراۋ وبلىسىندا ايىپپۇل بەرەشەگى بار 3138 شەتەلدىك ءنومىرلى اۆتوكولىك ايىپ تۇراعىنا قويىلدى. بۇل تۋرالى اتىراۋ وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ پروتسەسسينگ ورتالىعىنىڭ باستىعى جەڭىس داۋلەتوۆ مالىمدەدى.
بيىلعى 11ايدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ەلدە تىركەلمەگەن شەتەلدىك ءنومىرلى اۆتوكولىكتەرگە قاتىستى 161 قۇقىقبۇزۋشىلىق انىقتالىپ، 4,6 ميلليون تەڭگەدەن استام ايىپپۇل وندىرىلگەن. ال تىركەلمەگەن كولىك قۇرالىن باسقارۋ دەرەگى بويىنشا 559 قۇقىقبۇزۋشىلىق بەلگىلى بولدى. وندىرىلگەن ايىپپۇل كولەمى 24 ميلليونعا جۋىقتايدى.
سپيكەردىڭ ايتۋىنشا، شەتەلدىك اۆتوكولىكتەردى زاڭداستىرۋعا 2023 -جىلعى 17-شىلدەدە رۇقسات بەرىلگەن. وسى كەزەڭدە 2022 -جىلعى 1 -قىركۇيەككە دەيىن ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداق ەلدەرىنەن اكەلىنگەن 3911 اۆتوكولىك 5 جىل مەرزىمگە ۋاقىتشا ەسەپكە الىنعان.
- «جول ءجۇرىسى تۋرالى» زاڭ تالاپتارىنا سايكەس، قازىرگى ۋاقىتتا ەل اۋماعىنا اكەلىنەتىن كولىك قۇرالدارى 10 جۇمىس كۇنى ىشىندە مىندەتتى تۇردە تىركەلۋى ءتيىس. ال كولىك قۇرالىنىڭ زاڭدى قۇجاتتارى بولماعان جاعدايدا اكىمشىلىك قۇقىقبۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكستىڭ 590-بابىنىڭ 2-بولىگىنە سايكەس جاۋاپكەرشىلىك كوزدەلگەن، - دەدى ج. داۋلەتوۆ.
سونىمەن قاتار قولدانىستاعى زاڭناماعا سايكەس ەل اۋماعىندا ءرولى وڭ جاقتا ورنالاسقان اۆتوكولىكتەردى باستاپقى تىركەۋگە قويۋعا، سونداي-اق ولاردى جولاۋشىلار مەن جۇك تاسىمالداۋ جانە تاكسي قىزمەتىندە پايدالانۋعا تىيىم سالىنعان.