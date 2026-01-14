اتىراۋدا 13 جاستاعى بالا باسكەتبول زالىندا كوز جۇمدى
اتىراۋ. KAZINFORM - اتىراۋداعى زالداردىڭ بىرىندە 13 جاستاعى بالا ەسىنەن تانىپ، قايتىس بولدى. بۇل اقپاراتتى اتىراۋ وبلىستىق ءبىلىم بەرۋ باسقارماسى راستادى.
جاس ءوسپىرىم جەدەل-جاردەم قىزمەتى جەتكەنشە كوز جۇمعان. ول AiRom باسكەتبول اكادەمياسىنىڭ تاربيەلەنۋشىسى بولعان.
- ترەنەرلىك قۇرام دەرەۋ العاشقى مەديتسينالىق كومەك كورسەتتى، جەدەل جاردەم شاقىرىلدى جانە اتا-انالارى حاباردار ەتىلدى. مەديتسينالىق بريگادا قىسقا ۋاقىتتا كەلدى. انىقتالعانداي، كامەلەتكە تولماعان بالا 2024 -جىلدان باستاپ كورسەتىلگەن سپورت زالىندا تۇراقتى تۇردە ساباققا قاتىسىپ كەلگەن. 2025 -جىلعى 9-قازاندا بەرىلگەن №027/ۋ مەديتسينالىق انىقتاماعا سايكەس، وعان باسكەتبولمەن شۇعىلدانۋعا رۇقسات بەرىلگەن، قارسى كورسەتىلىمدەر بولماعان. جاتتىعۋ ساباقتارى شتاتتىق رەجيمدە، قولدانىستاعى ۆاۋچەرلىك قارجىلاندىرۋ شەڭبەرىندە جۇرگىزىلگەن، - دەپ حابارلادى وبلىستىق ءبىلىم بەرۋ باسقارماسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
باسقارمانىڭ بەرگەن رەسمي اقپاراتىنا سۇيەنسەك، اتىراۋ قالالىق پوليتسيا باسقارماسى قىلمىستىق ءىس قوزعاعان، سوتقا دەيىنگى تەرگەپ- تەكسەرۋ امالدارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، وسىعان دەيىن تۇركىستان وبلىسىندا ءبىر وتباسىنىڭ ءۇش ادامى ىىس ءتيىپ قايتىس بولعانىن جازعان ەدىك.
اۆتور
نۇربيبى تەمىرتاسوۆا