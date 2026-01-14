ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    10:07, 14 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    اتىراۋدا 13 جاستاعى بالا باسكەتبول زالىندا كوز جۇمدى

    اتىراۋ. KAZINFORM - اتىراۋداعى زالداردىڭ بىرىندە 13 جاستاعى بالا ەسىنەن تانىپ، قايتىس بولدى. بۇل اقپاراتتى اتىراۋ وبلىستىق ءبىلىم بەرۋ باسقارماسى راستادى.

    баскетбол
    فوتو: olympic.kz

    جاس ءوسپىرىم جەدەل-جاردەم قىزمەتى جەتكەنشە كوز جۇمعان. ول AiRom باسكەتبول اكادەمياسىنىڭ تاربيەلەنۋشىسى بولعان.

    - ترەنەرلىك قۇرام دەرەۋ العاشقى مەديتسينالىق كومەك كورسەتتى، جەدەل جاردەم شاقىرىلدى جانە اتا-انالارى حاباردار ەتىلدى. مەديتسينالىق بريگادا قىسقا ۋاقىتتا كەلدى. انىقتالعانداي، كامەلەتكە تولماعان بالا 2024 -جىلدان باستاپ كورسەتىلگەن سپورت زالىندا تۇراقتى تۇردە ساباققا قاتىسىپ كەلگەن. 2025 -جىلعى 9-قازاندا بەرىلگەن №027/ۋ مەديتسينالىق انىقتاماعا سايكەس، وعان باسكەتبولمەن شۇعىلدانۋعا رۇقسات بەرىلگەن، قارسى كورسەتىلىمدەر بولماعان. جاتتىعۋ ساباقتارى شتاتتىق رەجيمدە، قولدانىستاعى ۆاۋچەرلىك قارجىلاندىرۋ شەڭبەرىندە جۇرگىزىلگەن، - دەپ حابارلادى وبلىستىق ءبىلىم بەرۋ باسقارماسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    باسقارمانىڭ بەرگەن رەسمي اقپاراتىنا سۇيەنسەك، اتىراۋ قالالىق پوليتسيا باسقارماسى قىلمىستىق ءىس قوزعاعان، سوتقا دەيىنگى تەرگەپ- تەكسەرۋ امالدارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، وسىعان دەيىن تۇركىستان وبلىسىندا ءبىر وتباسىنىڭ ءۇش ادامى ىىس ءتيىپ قايتىس بولعانىن جازعان ەدىك.

    اۆتور

    نۇربيبى تەمىرتاسوۆا

     

    تەگ:
    قوعام
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار