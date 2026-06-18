اتىراۋداعى وتباسى ءولىمى: جابىرلەنۋشى تاراپ كۇدىكتىدەن 70 ميلليون تەڭگە مورالدىق وتەماقى تالاپ ەتتى
اتىراۋ. قازاقپارات - 4 ادامدى ءولتىردى دەگەن كۇدىككە ءىلىنىپ، سوت الدىندا جاۋاپ بەرىپ جاتقان سۇلتان سارسەماليۆكە مارقۇمداردىڭ تۋىستارى 70 ميلليون تەڭگە مورالدىق شىعىندى وتەۋدى تالاپ ەتتى.
مۇنداي تالاپ ارىزدى ماقسوت قاراباليننىڭ تۋعان قارىنداسى ادەمى شىلماعانبەتوۆا قويىپ وتىر. ونىڭ ايتۋىنشا، قاندى قىلماستان كەيىن اۋلەتتەن بەرەكە كەتىپ، تۋعان-تۋىستىڭ دەنساۋلىق جاعدايلارى ناشارلاعان. سونداي-اق مارقۇمداردىڭ قادەلەرىن بەرۋ كەزىندە كەتكەن شىعىن دا بار.
ال ءناسىپ وتەشقاليەۆانىڭ جاقىندارى تاراپىنان مورالدىق نە ماتەريالدىق شىعىن تالاپ ەتۋ تۋرالى تالاپ-ارىز سوتقا تۇسپەگەن.
ءۇشىنشى جابىرلەنۋشى تاراپ، حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ سالاسىنداعى رەتتەۋ جانە باقىلاۋ كوميتەتىنىڭ اتىراۋ وبلىسى بويىنشا دەپارتامەنتىنە كەلتىرىلگەن شىعىن 776 مىڭ تەڭگەدەن اسادى. بۇل مارقۇمداردىڭ زەيناتاقىسى مەن مۇگەدەكتىگىنە بايلانىستى بەرىلگەن جاردەماقى.
سوتتا سۇلتان سارسەماليەۆ مورالدىق وتەماقى مەن كەلتىرىلگەن شىعىندى تولەۋدەن باس تارتپايتىنىن، دەگەنمەن قازىرگى ۋاقىتتا جەكەمەنشىگىندە جىلجىمايتىن مۇلىكتىڭ جوقتىعى مەن جاعدايىنىڭ تومەن ەكەنىن مالىمدەدى.
سوت وتىرىسىنا مۇردەلەرگە تالداۋ جۇرگىزگەن ساراپشى كەلىپ، مۇردەلەردەگى جاراقاتتاردىڭ تەرەڭدىگى مەن اسەرى جونىندە پىكىر ءبىلدىردى. ساراپشى سەرجان سەيدەشوۆتىڭ ايتۋىنشا، ناۋرىز مۇقانعاليەۆتىڭ دەنەسى 10-ايدان تابىلعاننان كەيىن باس سۇيەگى دەنەسىنەن ءبولىنىپ قالۋى قالىپتى جاعداي. مۇردەنىڭ ءشىرۋى، كەي بولىكتەرىندە بۇلشىقەتتەر مەن تىندەردىڭ بولماۋى دا بۇعان اسەر ەتەدى. ناۋرىز مۇقانعاليەۆتىڭ مۇردەسى تابىلعان كەزدە ونىڭ بۇلشىقەتتەرى مەن تىندەرى قالعان بولەكتەردەن 10 جاراقات انىقتالعان.
ال ماقسوت قارابالين، ءناسىپ وتەشقاليەۆا مەن مەيرامگۇل قاراباليناعا سالىنعان جاراقاتتاردىڭ كەيبىرىنىڭ تەرەڭدىگى 18 سانتيمەترگە دەيىن جەتەدى. ياعني، ءۇش ادامدى ولتىرۋگە پايدالانىلعان پىشاقتىڭ ءجۇزى كەم دەگەندە 18 سانتيمەتر. ساراپشى مەيرامگۇل قارابالينانىڭ مۇردەسىندەگى پىشاق جاراقات سانى – 32، دەگەنمەن بۇل كۇدىكتى مارقۇمعا سونشاما رەت پىشاق تىقتى دەگەندى بىلدىرمەيدى دەپ وتىر.
- پىشاقتى ءبىر مارتە تىققاندا قول سياقتى دەنە مۇشەلەرىندە ەكى جاراقات پايدا بولعان. سونى ەسكەرگەن ءجون. انىقتاۋ بارىسىندا مەيرامگۇل قارابالينانى 27 مارتە پىشاقتاعان دەۋگە نەگىز بار، - دەدى ساراپشى سەرجان سەيدەشوۆ.
سۇلتان سارسەماليەۆ بۇگىن دە ناۋرىز مۇقانعاليەۆتى ءوزىن ءوزى قورعاۋ ءۇشىن، ال وتباسىنىڭ قالعان ءۇش مۇشەسىن ادەيى ولتىرگەنىن ايتتى. مارقۇمداردىڭ تۋىستارىنان جابىرلەنۋشى تاراپتىڭ ادۆوكاتى قويعان سۇراقتان كەيىن عانا كەشىرىم سۇرادى. كۇدىكتى وتباسىنداعى جاعداي تۋرالى وزگە ادامدارعا ءتىس جارىپ ايتپاعان. سوندىقتان ىستە سۇلتاننىڭ ءسوزىن راستايتىن جاقىن تۋىستارىنان باسقا كۋالەر بولمادى. ولار دا كۇدىكتى مەن مارقۇمداردىڭ اراسىنداعى كەلىسپەۋشىلىك تۋرالى ءجىتى بىلمەيتىن بولىپ شىققان ەدى.
- جالعىز ءوزىم قاشسام ۇستاتپاس ەدىم. مۇنى اشىق ايتامىن. ايەلىممەن الىسقا كەتە المادىم، - دەدى سۇلتان سارسەماليەۆ.
كۇدىكتى ءۇش تەلەفوندى جيى پايدالانعان. سۇلتان سارسەماليەۆ بۇگىن سولاردىڭ ءبىرىن اشىپ، ناۋرىز مۇقانعاليەۆ پەن ماقسوت قاراباليننىڭ قارىنداسى ءناسىپ وتەشقاليەۆانىڭ 2024-جىلدىڭ تامىزىندا سويلەسكەن حابارلامالارىن كورسەتكىسى كەلدى. كۇدىكتىنىڭ ايتۋىنشا، بۇل ديالوگتا وزىنە قاتىستى سوزدەر ايتىلعان. دەگەنمەن ازىرگە WhatsApp قوسىمشاسىن اشۋ مۇمكىن بولمادى.
بۇعان دەيىنگى سوت وتىرىسىندا ءىس بويىنشا جينالعان زاتتاي دالەلدەر كورسەتىلدى. ولاردىڭ قاتارىندا مارقۇمداردىڭ جەكە قۇجاتتارى، بانك كارتالارى، بايلانىس قۇرالدارى جانە قىلمىسقا قاتىستى باسقا دا ايعاقتار بار.
سول كۇنى ايىپتالۋشى مەملەكەتتىك ايىپتاۋشى مەن جابىرلەنۋشى تاراپتىڭ سۇراقتارىنا جاۋاپ بەرۋدەن باس تارتاتىنىن، الايدا سۋديا مەن ءوزىنىڭ ادۆوكاتى قويعان سۇراقتارعا جاۋاپ بەرۋگە دايىن ەكەنىن جەتكىزگەن ەدى.
پروتسەسس كەزىندە سۇلتان سارسەمالييەۆتىڭ تەرگەۋ كەزىندەگى ۆيدەوسى كورسەتىلدى. وندا ول قىلمىستى جاسىرۋعا شەشىم قابىلداعانىن جانە قايىناپاسىنىڭ جاعدايىنا الاڭداماعانىن ايتقان.
سونداي-اق اقبايان مۇقانعاليەۆانىڭ تەرگەۋ كەزىندە نە ايتقانى بەلگىلى بولعان ەدى.
ايتا كەتەيىك، كۇدىكتى اتا-ەنەسىن ولتىرگەننەن كەيىن ەنەسىنىڭ التىندارىن لومباردقا وتكىزگەن.
جانگەلدين اۋىلىندا مارقۇمداردىڭ مالىن باققان باقتاشىعا سۇلتان سارسەماليەۆ ناۋرىز مۇقانعاليەۆ بولىپ سويلەسىپ، مالشىعا كۇنىنە 3 مىڭ تەڭگە بەرىپ وتىرعان.
وتكەن سوت وتىرىستارىنىڭ بىرىندە اتىراۋ قالاسىندا ەكى مۇردە تابىلعان ءۇيدىڭ يەسىنە جالداۋ اقىسى بەيتانىس ادامنان ءتۇسىپ وتىرعانى بەلگىلى بولدى.
كۇدىكتى 2024-جىلى كاسىپكەرلىك نىسانداردىڭ بىرىنە جالدامالى جۇمىسشى بولىپ، جەر قازىپ، قوقىس شىعارعان. سۇلتان مەن جۇمىس بەرگەن كاسىپكەر ءبىر ىقشاماۋداندا تۇرعان. ارا تۇرا ءبىر-ءبىرىن كورگەننەن كەيىن اعا-ءىنى بولىپ ارالاسقان. كۋا سول كەزدە سۇلتان سارسەماليەۆتىڭ قارا جۇمىسقا يكەمدى، قولى ماشىقتانعان، جەردى جالعىز ءوزى قازاتىن قايراتتى ەكەنىن ايتقان.
ايىپتالۋشى سۇلتان سارسەمالييەۆ سوتتا قايىناعاسى ناۋرىز مۇقانعاليەۆتى قاساقانا ەمەس، ءوزىن-ءوزى قورعاۋ ماقساتىندا ولتىرگەنىن مالىمدەدى.
سوت وتىرىسى كەزىندە مەملەكەتتىك ايىپتاۋشى دا، ايىپتالۋشى دا قىلمىسقا وتباسىلىق جانجال سەبەپ بولعانىن ايتتى.
كۇدىكتىگە قاتىستى قر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 99-بابى 2-بولىگىنىڭ 1-تارماعىنا سايكەس (ەكى جانە ودان دا كوپ ادامدى ءولتىرۋ)، سونداي-اق مال ساتۋ، كارتالاردى جىمقىرۋ دەرەكتەرى بويىنشا وسى كودەكستىڭ 188 جانە 190-باپتارى اياسىندا قىلمىستىق ءىس قوزعالعان ەدى.
تەرگەۋ بارىسىندا سۇلتان سارسەماليەۆ ناۋرىز مۇقانعاليەۆتى مامىر ايىندا ءوزى قالادا جالعا العان ۇيىندە ءولتىرىپ، ءۇي ىرگەسىنە كومىپ تاستاعانى بەلگىلى بولعان.
ال قاراشا ايىندا كۇدىكتى ءبىر پىشاقپەن ءۇش ادامدى ولتىرگەن. جانگەلدين اۋىلىنا بارعان كەزدە اتا-ەنەسى ماقسوت قارابالين مەن ءناسىپ وتەشقاليەۆانى ءولتىرىپ، ساراي ىشىنە كومىپ كەتكەن. ال مەيرامگۇل قارابالينانى اتىراۋدا ۋاقىتشا تۇرىپ جاتقان ۇيىنە اكەلىپ، پىشاق جاراقاتىن سالعان. سالدارىنان ول دا كوز جۇمدى.
مارقۇمداردىڭ قىزى مەن باۋىرى ەسەپتەلەتىن اقبايان مۇقاعاليەۆانىڭ ادام ءولتىرۋ فاكتىسىنە قاتىسى جوق ەكەنى بەلگىلى بولدى.
سۇلتان سارسەماليەۆكە جۇرگىزىلگەن پسيحيكالىق ساراپتامانىڭ ناتيجەسىندە ونىڭ اقىل-ەسى دۇرىس ەكەنى بەلگىلى بولدى.
ەسكە سالساق، جانگەلدين اۋىلىندا تۇراتىن وتباسى 2025-جىلدىڭ سوڭىندا بەلگىسىز جاعدايدا جوعالىپ كەتكەن ەدى.
6-قاڭتاردا اتىراۋ وبلىسى اۋماعىنان جوعالعان وتباسىنىڭ ەكى مۇشەسىنىڭ - وتاعاسى ماقسوت قارابالين مەن ونىڭ جۇبايى ءناسىپ وتەشقاليەۆانىڭ دەنەسى سارايدان تابىلدى.