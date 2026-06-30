اتىراۋداعى ءبۇتىن ءبىر وتباسىنىڭ ءولىمى: سارسەماليەۆكە تاعىلعان ايىپ قاتاڭداتىلدى
اتىراۋ. KAZINFORM - اتىراۋدا ايەلىنىڭ اتا- اناسى مەن باۋىرلارىن ءولتىردى دەپ ايىپتالعان سۇلتان سارسەماليەۆكە قاتىستى سوتتا مەملەكەتتىك ايىپتاۋشى ايىپتاۋ اكتىسىنە وزگەرىس ەنگىزدى.
سوت وتىرىسىندا پروكۋرور سۇلتان سارسەماليەۆكە بۇعان دەيىن تاعىلعان ايىپتارعا قوسىمشا جاڭا باپتار ەنگىزىلگەنىن مالىمدەدى. اتاپ ايتقاندا، وعان ق ر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 190-بابى 2-بولىگىنىڭ 4-تارماعى بويىنشا اقپاراتتىق جۇيەنى نەمەسە ينتەرنەت جەلىسىن پايدالانۋ ارقىلى جاسالعان الاياقتىق دەرەگى قوسىلدى. مەملەكەتتىك ايىپتاۋشىنىڭ ايتۋىنشا، ايىپتالۋشى قازا بولعانداردىڭ بانك قوسىمشالارىن پايدالانىپ، ولاردىڭ قاراجاتى مەن زەينەتاقىسىن يەمدەنگەن.
سونداي-اق ماقسوت قارابالين مەن ءناسىپ وتەشقاليەۆانىڭ ولىمىنە قاتىستى ايىپقا ق ر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 99-بابى 2-بولىگىنىڭ 10-تارماعى (باسقا قىلمىستى جاسىرۋ نەمەسە ونى جاساۋدى جەڭىلدەتۋ ماقساتىمەن جاسالعان، سول سياقتى زورلاۋمەن نەمەسە سەكسۋالدىق سيپاتتاعى زورلىق-زومبىلىق ارەكەتتەرىمەن ۇشتاسقان ادام ءولتىرۋ) ەنگىزىلدى.
ال مەيرامگۇل قارابالينانى ءولتىرۋ ەپيزودى بويىنشا ايىپ ق ر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 99-بابى 2-بولىگىنىڭ 3 تارماعىمەن (دارمەنسىز كۇيدەگى ادامدى قاساقانا ءولتىرۋ) جانە 10-تارماعىمەن (باسقا قىلمىستى جاسىرۋ نەمەسە ونى جاساۋدى جەڭىلدەتۋ ماقساتىمەن جاسالعان، سول سياقتى زورلاۋمەن نەمەسە سەكسۋالدىق سيپاتتاعى زورلىق-زومبىلىق ارەكەتتەرىمەن ۇشتاسقان ادام ءولتىرۋ) تولىقتىرىلدى. بۇعان دەيىن تاعىلعان 5-جانە 13-تارماق وزگەرىسسىز قالدى.
بۇعان دەيىن سۇلتان سارسەماليەۆ قايىناعاسى ناۋرىزدى مۇقانعاليەۆتى ءوزىن قورعاۋ ماقساتىندا ولتىرگەنىن ايتقان بولاتىن. الايدا مەملەكەتتىك ايىپتاۋشى بۇل ەپيزود بويىنشا ۇستانىمىن وزگەرتپەي، قىلمىس قاساقانا جاسالعان دەگەن ايىپتى سول كۇيىندە قالدىردى.
سوت بارىسىندا مەملەكەتتىك ايىپتاۋشى مال ساتۋعا قاتىستى بۇرىنعى الاياقتىق ايىبىنىڭ دا وزگەرتىلگەنىن حابارلادى.
- سونىمەن قاتار بۇرىن كۇدىكتىگە مال ساتۋ ايىبى «الاياقتىق» بولعان، ونى قازىر مەملەكەتتىك ايىپتاۋشى «مال ۇرلىعىنا» اۋىستىرىپ وتىر. جاڭا ايىپتاۋ بويىنشا جازاڭىزدى جەڭىلدەتەتىن ءمان-جايلاردى مەملەكەتتىك ايىپتاۋشى الىپ تاستاعان، - دەپ ءتۇسىندىردى سۋديا زارەما حاميدۋللينا.
وتىرىس كەزىندە مەملەكەتتىك ايىپتاۋشى وقيعانىڭ ءمان-جايىن بايانداپ، سۇلتان سارسەماليەۆ پەن اقبايان مۇقانعاليەۆانىڭ 2022-جىلى زاڭدى تۇردە اجىراسۋىنا ايىپتالۋشىنىڭ وپاسىزدىق جاساۋى سەبەپ بولعانىن ايتتى. جابىرلەنۋشى تاراپتىڭ ادۆوكاتى بۇل دەرەكتىڭ سول جىلى اۋداندىق سوتتىڭ شەشىمىمەن راستالعانىن جەتكىزدى.
- ماحامبەت اۋداندىق سوتىنىڭ 2022-جىلعى شەشىمىن جانە ونى ءىس ماتەريالدارىنا تىركەۋدى سۇرادىق. سول كەزدە اقباياننىڭ اقىل-ەسى دۇرىس بولعانى، نەكەنى بۇزۋعا ءوز ەركىمەن ارىز بەرگەنى جازىلعان. سونداي-اق سوت شەشىمىندە سارسەماليەۆتىڭ وتباسىنا وپاسىزدىق جاساعانىن ءوزى مويىنداپ، وتباسىنا بەرىك بولماعانى كورسەتىلگەن، - دەپ پىكىر ءبىلدىردى جابىرلەنۋشى تاراپتىڭ ادۆوكاتى شىنار نۇرمۇرات قىزى.
سوت جاڭا ايىپتاۋ اكتىسىمەن تانىسۋ ءۇشىن تاراپتارعا ۋاقىت بەردى. كەلەسى سوت وتىرىسى 7-شىلدەگە بەلگىلەندى. سول كۇنى تاراپتاردىڭ جارىس ءسوزى باستالادى.
ەسكە سالساق، جانگەلدين اۋىلىندا تۇراتىن وتباسى 2025-جىلدىڭ سوڭىندا بەلگىسىز جاعدايدا جوعالىپ كەتكەنى حابارلاندى. 6-قاڭتاردا اتىراۋ وبلىسى اۋماعىنان جوعالعان وتباسىنىڭ ەكى مۇشەسىنىڭ - وتاعاسى ماقسوت قارابالين مەن ونىڭ جۇبايى ءناسىپ وتەشقاليەۆانىڭ دەنەسى سارايدان تابىلدى.
تەرگەۋ بارىسىندا سۇلتان سارسەمالييەۆ ناۋرىز مۇقانعاليەۆتى مامىر ايىندا ءوزى قالادا جالعا العان ۇيىندە ءولتىرىپ، ءۇي ىرگەسىنە كومىپ تاستاعانى بەلگىلى بولعان. ال قاراشا ايىندا كۇدىكتى ءبىر پىشاقپەن ءۇش ادامدى ولتىرگەن. جانگەلدين اۋىلىنا بارعان كەزدە اتا-ەنەسى ماقسوت قارابالين مەن ءناسىپ وتەشقاليەۆانى ءولتىرىپ، ساراي ىشىنە كومىپ كەتكەن. ال مەيرامگۇل قارابالينانى اتىراۋدا ۋاقىتشا تۇرىپ جاتقان ۇيىنە اكەلىپ، پىشاق جاراقاتىن سالعان. سالدارىنان ول دا كوز جۇمدى.
وتكەن جولى سۇلتان سارسەماليەۆ ءوز تەلەفونىندا ساقتالعان اۋديوجازبانى دالەل رەتىندە ۇسىنىپ، ونى مارقۇم ناۋرىز مۇقانعاليەۆ تاراپىنان ايتىلعان قوقان-لوققىمەن بايلانىستىرعان ەدى. سونىمەن قاتار، ايىپتالۋشى سوتتا قايىناعاسىن قاساقانا ەمەس، ءوزىن-ءوزى قورعاۋ ماقساتىندا ولتىرگەنىن مالىمدەدى.
جابىرلەنۋشى تاراپ كۇدىكتىدەن 70 ميلليون تەڭگە مورالدىق وتەماقى تالاپ ەتتى.
سوت پروتسەسى كەزىندە ءىس بويىنشا جينالعان زاتتاي دالەلدەر كورسەتىلدى. ولاردىڭ قاتارىندا مارقۇمداردىڭ جەكە قۇجاتتارى، بانك كارتالارى، بايلانىس قۇرالدارى جانە قىلمىسقا قاتىستى باسقا دا ايعاقتار بار.
سونداي-اق سۇلتان سارسەماليەۆتىڭ تەرگەۋ كەزىندەگى ۆيدەوسى كورسەتىلدى. وندا ول قىلمىستى جاسىرۋعا شەشىم قابىلداعانىن جانە قايىناپاسىنىڭ جاعدايىنا الاڭداماعانىن ايتقان.
اقبايان مۇقانعاليەۆانىڭ دا تەرگەۋ كەزىندە نە ايتقانى بەلگىلى بولدى. مارقۇمداردىڭ قىزى مەن باۋىرى ەسەپتەلەتىن اقبايان مۇقاعالييەۆانىڭ ادام ءولتىرۋ فاكتىسىنە قاتىسى جوق ەكەنى بەلگىلى بولدى.
ايتا كەتەيىك، كۇدىكتى اتا- ەنەسىن ولتىرگەننەن كەيىن ەنەسىنىڭ التىندارىن لومباردقا وتكىزگەن.
سوت وتىرىسى كەزىندە مەملەكەتتىك ايىپتاۋشى دا، ايىپتالۋشى دا قىلمىسقا وتباسىلىق جانجال سەبەپ بولعانىن ايتتى.
سۇلتان سارسەماليەۆكە جۇرگىزىلگەن پسيحيكالىق ساراپتامانىڭ ناتيجەسىندە ونىڭ اقىل-ەسى دۇرىس ەكەنى بەلگىلى بولدى.