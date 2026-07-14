اتىراۋداعى ءبۇتىن ءبىر وتباسى ءولىمى: سۇلتان سارسەماليەۆكە سوت ۇكىمى شىقتى
اتىراۋ. KAZINFORM - اتا-ەنەسىن جانە ايەلىنىڭ باۋىرلارىن ءولتىردى دەپ ايىپتالعان سۇلتان سارسەماليەۆ ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى.
ۇكىمدى قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق سوتىنىڭ سۋدياسى زارەما حاميدۋللينا وقىدى.
جابىرلەنۋشى تاراپقا 40 ميلليون تەڭگە مورالدىق وتەماقى تولەۋ مىندەتتەلدى.
ول قاۋىپسىزدىگى ەرەكشە تۇزەتۋ مەكەمەسىندە جازاسىن وتەيتىن بولدى.
ءىستى قاراۋ بارىسىندا وتباسىعا كۇيەۋبالا ەسەپتەلەتىن كۇدىكتى مارقۇمداردى قاتىگەزدىكپەن ءولتىرىپ، بىرنەشە مارتە پىشاقتاعان. الدىمەن قايىناعاسى ناۋرىز مۇقانعاليەۆتى وتكەن جىلدىڭ مامىر ايىندا ءولتىرىپ، ءۇي ىرگەسىنە كومىپ، كەيىن ونىڭ تەلەفونى ارقىلى ناۋرىز بولىپ اعايىن-تۋىسپەن بايلانىسىپ وتىرعان.
ال قاراشا ايىندا كۇدىكتى ءبىر پىشاقپەن ءۇش ادامدى ولتىرگەن. جانگەلدين اۋىلىنا بارعان كەزدە اتا-ەنەسى ماقسوت قارابالين مەن ءناسىپ وتەشقاليەۆانى ءولتىرىپ، ساراي ىشىنە كومىپ كەتكەن. كەيىن مەيرامگۇل قارابالينانى اتىراۋدا ۋاقىتشا تۇرىپ جاتقان ۇيىنە اكەلىپ، پىشاق جاراقاتىن سالعان. سالدارىنان ول دا كوز جۇمدى.
العاشىندا كۇدىكتىگە قاتىستى ق ر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 99-بابى 2-بولىگىنىڭ 1-تارماعىنا سايكەس (ەكى جانە ودان دا كوپ ادامدى ءولتىرۋ)، سونداي-اق مال ساتۋ، كارتالاردى جىمقىرۋ دەرەكتەرى بويىنشا وسى كودەكستىڭ 188 جانە 190-باپتارى اياسىندا قىلمىستىق ءىس قوزعالعان ەدى.
سوتتا مەملەكەتتىك ايىپتاۋشى ايىپتاۋ اكتىسىنە وزگەرىس ەنگىزدى.
اتاپ ايتقاندا، وعان ق ر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 190-بابى 2-بولىگىنىڭ 4-تارماعى بويىنشا اقپاراتتىق جۇيەنى نەمەسە ينتەرنەت جەلىسىن پايدالانۋ ارقىلى جاسالعان الاياقتىق دەرەگى قوسىلدى. مەملەكەتتىك ايىپتاۋشىنىڭ ايتۋىنشا، ايىپتالۋشى قازا بولعانداردىڭ بانك قوسىمشالارىن پايدالانىپ، ولاردىڭ قاراجاتى مەن زەينەتاقىسىن يەمدەنگەن. سونداي-اق ماقسوت قارابالين مەن ءناسىپ وتەشقاليەۆانىڭ ولىمىنە قاتىستى ايىپقا ق ر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 99-بابى 2-بولىگىنىڭ 10-تارماعى (باسقا قىلمىستى جاسىرۋ نەمەسە ونى جاساۋدى جەڭىلدەتۋ ماقساتىمەن جاسالعان، سول سياقتى زورلاۋمەن نەمەسە سەكسۋالدىق سيپاتتاعى زورلىق-زومبىلىق ارەكەتتەرىمەن ۇشتاسقان ادام ءولتىرۋ) ەنگىزىلدى.
ال مەيرامگۇل قارابالينانى ءولتىرۋ ەپيزودى بويىنشا ايىپ ق ر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 99-بابى 2-بولىگىنىڭ 3 تارماعىمەن (دارمەنسىز كۇيدەگى ادامدى قاساقانا ءولتىرۋ) جانە 10-تارماعىمەن (باسقا قىلمىستى جاسىرۋ نەمەسە ونى جاساۋدى جەڭىلدەتۋ ماقساتىمەن جاسالعان، سول سياقتى زورلاۋمەن نەمەسە سەكسۋالدىق سيپاتتاعى زورلىق-زومبىلىق ارەكەتتەرىمەن ۇشتاسقان ادام ءولتىرۋ) تولىقتىرىلدى. بۇعان دەيىن تاعىلعان 5 جانە 13-تارماق وزگەرىسسىز قالدى.
بۇعان دەيىن سۇلتان سارسەماليەۆ قايىناعاسى ناۋرىزدى مۇقانعاليەۆتى ءوزىن قورعاۋ ماقساتىندا ولتىرگەنىن ايتقان بولاتىن. الايدا مەملەكەتتىك ايىپتاۋشى بۇل ەپيزود بويىنشا ۇستانىمىن وزگەرتپەي، قىلمىس قاساقانا جاسالعان دەگەن ايىپتى سول كۇيىندە قالدىردى.
سوت بارىسىندا مەملەكەتتىك ايىپتاۋشى مال ساتۋعا قاتىستى بۇرىنعى الاياقتىق ايىبىنىڭ دا وزگەرتىلگەنىن حابارلادى.
جارىسسوزدە سۇلتان سارسەماليەۆتى ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرۋدى سۇرادى.
ال كۇدىكتى وزىنە تاعىلعان 13 ەپيزود بويىنشا ايىبىن مويىندايتىنىن ايتىپ، ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرۋدىڭ ورنىنا 25 جىل مەرزىمگە سوتتاۋدى سۇرادى.
تەرگەۋ بارىسىندا مارقۇمداردىڭ قىزى مەن باۋىرى ەسەپتەلەتىن اقبايان مۇقانعاليەۆانىڭ ادام ءولتىرۋ فاكتىسىنە قاتىسى جوق ەكەنى بەلگىلى بولدى.
وتكەن ايدىڭ سوڭىندا اقبايان مۇقانعاليەۆاعا قاتىستى «بۇرىنعى كۇيەۋى سۇلتان سارسەماليەۆتىڭ اسا اۋىر قىلمىسىن جاسىردى» دەگەن كۇدىك راستالمادى. تەرگەۋ بارىسىندا ونىڭ كىناسى دالەلدەنبەي، قىلمىستىق ءىس توقتاتىلدى. پروكۋراتۋرا اقپاراتىنا سۇيەنسەك، الماتىدا جۇرگىزىلگەن ستاتسيونارلىق كەشەندى سوت-پسيحولوگيالىق-پسيحياتريالىق ساراپتامانىڭ قورىتىندىسىنا سايكەس، اقبايان مۇقانعاليەۆاعا ديناميكالىق باقىلاۋ جۇرگىزۋ جانە قوسىمشا ديففەرەنتسيالدىق دياگنوستيكا قاجەت دەپ تانىلعان. قازىرگى ۋاقىتتا ول ءتيىستى ەم قابىلداپ جاتىر.
سوت پروتسەسى اشىق فورماتتا ءوتتى. 26 كۋادەن جاۋاپ الىندى. ولاردىڭ اراسىندا مارقۇمداردىڭ تۋىستارى، كورشىلەرى، كۇدىكتىنىڭ جاقىندارى، جانگەلدين اۋىلىندا مال باققان ازاماتتار بار.
سوت وتىرىسى كەزىندە مەملەكەتتىك ايىپتاۋشى دا، ايىپتالۋشى دا قىلمىسقا وتباسىلىق جانجال سەبەپ بولعانىن ايتتى.
سۇلتان سارسەماليەۆكە جۇرگىزىلگەن پسيحيكالىق ساراپتامانىڭ ناتيجەسىندە ونىڭ اقىل-ەسى دۇرىس.
ەسكە سالساق، قىزىلقوعا اۋدانى جانگەلدين اۋىلىندا تۇراتىن وتباسى 2025-جىلدىڭ سوڭىنا بەلگىسىز جاعدايدا جوعالىپ كەتكەن ەدى.
6-قاڭتاردا اتىراۋ وبلىسى اۋماعىنان جوعالعان وتباسىنىڭ ەكى مۇشەسىنىڭ - وتاعاسى ماقسوت قارابالين مەن ونىڭ جۇبايى ءناسىپ وتەشقاليەۆانىڭ دەنەسى سارايدان تابىلدى.
9-قاڭتاردا اتىراۋ وبلىسىندا وتباسى مۇشەلەرىن ءولتىردى دەگەن كۇدىككە ىلىنگەن مارقۇمداردىڭ كۇيەۋ بالاسى سۇلتان سارسەماليەۆ ەكەنى رەسمي تۇردە بەلگىلى بولدى.
كۇدىكتىلەر اقپان ايىنىڭ سوڭىندا يندونەزيا رەسپۋبليكاسىنىڭ لومبوك ارالىنداعى سەنارۋ اۋىلىندا اسا اۋىر قىلمىس جاسادى دەپ كۇدىككە ىلىنگەندەر ۇستالعان ەدى.