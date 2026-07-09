اتىراۋداعى ءبۇتىن ءبىر وتباسى ءولىمى: اقبايان مۇقانعاليەۆاعا قاتىستى قىلمىستىق ءىس توقتاتىلدى
اتىراۋ. KAZINFORM - ءبۇتىن ءبىر وتباسىنىڭ ولىمىنە كىنالى دەگەن كۇدىكپەن سوتتا جاۋاپ بەرىپ جاتقان سۇلتان سارسەماليەۆتىڭ بۇرىنعى ايەلى، مارقۇمداردىڭ قىزى اقبايان مۇقانعاليەۆاعا قاتىستى قىلمىستىق ءىس توقتاتىلدى. مۇنى اتىراۋ وبلىستىق پروكۋراتۋراسى ونىڭ قاندى قىلمىستى جاسىرعانى دالەلدەنبەگەنىمەن بايلانىستىرادى.
وبلىس پروكۋرورىنىڭ كومەكشىسى ايسۇلۋ سۇلەيمەننىڭ مالىمەتىنشە، تەرگەۋ بارىسىندا اقبايان مۇقانعاليەۆانىڭ بۇرىنعى كۇيەۋى سۇلتان سارسەماليەۆتىڭ جاساعان قىلمىسىن جاسىردى دەگەن كۇدىكتى راستايتىن جەتكىلىكتى دالەلدەر انىقتالماعان.
ەسكە سالايىق، سۇلتان سارسەماليەۆ پەن ونىڭ بۇرىنعى ايەلى اقبايان مۇقانعاليەۆا بىلتىر يندونەزيانىڭ لومبوك ارالىنداعى سەنارۋ اۋىلىندا ۇستالعاننان كەيىن ەكەۋىنە دە «ادام ءولتىرۋ» بابى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالعان ەدى.
كەيىن تەرگەۋ بارىسىندا اقبايان مۇقانعاليەۆاعا قاتىستى ادام ءولتىرۋ ايىبى قىلمىس قۇرامىنىڭ بولماۋىنا بايلانىستى الىنىپ تاستالدى.
دەگەنمەن قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى ونىڭ بۇرىنعى جۇبايىنىڭ اسا اۋىر قىلمىسىن جاسىرعان بولۋى مۇمكىن دەگەن كۇدىكپەن ءىستى بولەك وندىرىسكە ءبولىپ، تەرگەۋدى جالعاستىرعان ەدى. قازىر بۇل ءىس تە توقتاتىلدى.
پروكۋراتۋرا اقپاراتىنا سۇيەنسەك، الماتىدا جۇرگىزىلگەن ستاتسيونارلىق كەشەندى سوت-پسيحولوگيالىق-پسيحياتريالىق ساراپتامانىڭ قورىتىندىسىنا سايكەس، اقبايان مۇقانعاليەۆاعا ديناميكالىق باقىلاۋ جۇرگىزۋ جانە قوسىمشا ديففەرەنسيالدىق دياگنوستيكا قاجەت دەپ تانىلعان. قازىرگى ۋاقىتتا ول ءتيىستى ەم قابىلداپ جاتىر.
ايتا كەتەيىك، سۇلتان سارسەماليەۆكە قاتىستى سوت پروتسەسىنە نۇكتە قويىلۋعا جاقىن. العاشىندا 7-شىلدەگە جوسپارلانعان جارىس ءسوز سوت عيماراتىندا جارىقتىڭ بولماۋىنا بايلانىستى 9-شىلدە 11:00-گە جوسپارلانىپ وتىر.
سوڭعى وتىرىستا سۇلتان سارسەماليەۆكە قاتىستى ايىپ قاتاڭداتىلعان ەدى.