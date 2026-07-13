اتىراۋدا وتكەن رەسپۋبليكالىق ايتىستىڭ باس جۇلدەسى اسكەري قىزمەتشىگە بۇيىردى
استانا. KAZINFORM - قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ اسكەري قىزمەتشىسى رەسپۋبليكالىق اقىندار ايتىسىندا باس جۇلدەگە يە بولدى.
اتىراۋ قالاسىندا قازاقتىڭ كورنەكتى جىراۋى كارىم قيسامەدەن ۇلىنىڭ تۋعانىنا 100 جىل تولۋىنا ارنالعان رەسپۋبليكالىق اقىندار ايتىسى ءوتتى. ۇلتتىق ونەردى ۇلىقتاعان ايتۋلى دوداعا ەلىمىزدىڭ ءار وڭىرىنەن كەلگەن اقىندار قاتىسىپ، سۋىرىپسالما شەبەرلىكتەرىن كورسەتتى.
ايتىس قورىتىندىسى بويىنشا ارنايى وپەراتسيالار كۇشتەرىنىڭ اسكەري قىزمەتشىسى كىشى سەرجانت فاريزا جەتپىسباي باس جۇلدەنى جەڭىپ الدى.
فاريزا جەتپىسباي جىر دوداسىندا كارىم جىراۋدىڭ ەلدىك مۇراسىن بۇگىنگى زامانمەن ساباقتاستىرىپ، وتان قورعاۋ، اسكەري قىزمەتتىڭ ابىرويى، ەل قاۋىپسىزدىگى جانە پاتريوتيزم تاقىرىپتارىن اسەرلى جىرلادى. ونىڭ شىعارماشىلىعىندا اسكەري بورىش پەن ۇلتتىق رۋح ۇندەسىپ، كورەرمەننىڭ ىستىق ىقىلاسىنا بولەندى.
قازىلار القاسى اسكەري قىزمەتشىنىڭ ايتىستاعى شەبەرلىگىن، وي تەرەڭدىگىن جانە ەلدىك ماسەلەلەردى جىر ارقىلى جەتكىزۋ قابىلەتىن جوعارى باعالادى.
ايتىس ناتيجەسىندە I ورىندى نۇراسىل يسا، Ⅱ ورىندى باتىرجان كادىرباي، Ⅲ ورىندى ەرنۇر يساحايەۆ يەلەندى.
مەرەيتويلىق شارا اياسىندا اقىندار كارىم جىراۋدىڭ شىعارماشىلىق مۇراسىن ناسيحاتتاپ، ۇلتتىق قۇندىلىقتار، ەل بىرلىگى، تۋعان جەرگە دەگەن سۇيىسپەنشىلىك جانە ۇرپاق ساباقتاستىعى تاقىرىپتارىن كەڭىنەن تولعادى.
كارىم جىراۋدىڭ 100 جىلدىعىنا ارنالعان جىر دوداسى قازاقتىڭ ايتىس ونەرىن دارىپتەپ، ۇلتتىق رۋحتى نىعايتۋعا باعىتتالعان ماڭىزدى مادەني شارا رەتىندە ەستە قالدى.