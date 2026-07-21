KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    اتىراۋدا تۇرعىننان 2,5 ميلليون تەڭگە بوپسالاعان كۇدىكتى ۇستالدى

    استانا. KAZINFORM - اتىراۋ وبلىسى پوليسيا دەپارتامەنتىنىڭ ەكسترەميزمگە قارسى ءىس-قيمىل باسقارماسى جەدەل-ىزدەستىرۋ ءىس-شاراسى كەزىندە 35 جاستاعى ەر ادامدى ۇستادى.

    Атырауда тұрғыннан 2,5 млн теңге бопсалаған күдікті ұсталды
    Видеодан алынған кадр

    پوليسيانىڭ حابارلاۋىنشا، كۇدىكتى - 2,5 ميلليون تەڭگە كولەمىندە اقشا بوپسالاعان يندەر اۋدانىنىڭ 35 جاستاعى تۇرعىنى.

    ءتىنتۋ بارىسىندا كۇدىكتىدەن بوپسالاۋ كەزىندە الىنعان 2,2 ميلليون تەڭگە تابىلىپ، تاركىلەندى.

    - قازىرگى ۋاقىتتا اتالعان دەرەك بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر. وزگە اقپارات قىلمىستىق-پروتسەستىك كودەكستىڭ 201-بابىنا سايكەس جاريالانۋعا جاتپايدى، - دەپ حابارلادى ىشكى ىستەر مينيسترلىگى.

    پوليتسيا ازاماتتاردى زاڭسىز تالاپتارعا كونبەۋگە جانە قورقىتىپ الۋ دەرەكتەرى بولعان جاعدايدا دەرەۋ پوليتسياعا حابارلاۋعا ۇندەدى.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن اقتوبەدە بوپسالاۋ جانە توناۋمەن اينالىسقان 7 كۇدىكتى ۇستالعانىن حابارلاعان ەدىك.

    قوعام ايماق
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور