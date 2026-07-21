اتىراۋدا تۇرعىننان 2,5 ميلليون تەڭگە بوپسالاعان كۇدىكتى ۇستالدى
استانا. KAZINFORM - اتىراۋ وبلىسى پوليسيا دەپارتامەنتىنىڭ ەكسترەميزمگە قارسى ءىس-قيمىل باسقارماسى جەدەل-ىزدەستىرۋ ءىس-شاراسى كەزىندە 35 جاستاعى ەر ادامدى ۇستادى.
پوليسيانىڭ حابارلاۋىنشا، كۇدىكتى - 2,5 ميلليون تەڭگە كولەمىندە اقشا بوپسالاعان يندەر اۋدانىنىڭ 35 جاستاعى تۇرعىنى.
ءتىنتۋ بارىسىندا كۇدىكتىدەن بوپسالاۋ كەزىندە الىنعان 2,2 ميلليون تەڭگە تابىلىپ، تاركىلەندى.
- قازىرگى ۋاقىتتا اتالعان دەرەك بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر. وزگە اقپارات قىلمىستىق-پروتسەستىك كودەكستىڭ 201-بابىنا سايكەس جاريالانۋعا جاتپايدى، - دەپ حابارلادى ىشكى ىستەر مينيسترلىگى.
پوليتسيا ازاماتتاردى زاڭسىز تالاپتارعا كونبەۋگە جانە قورقىتىپ الۋ دەرەكتەرى بولعان جاعدايدا دەرەۋ پوليتسياعا حابارلاۋعا ۇندەدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن اقتوبەدە بوپسالاۋ جانە توناۋمەن اينالىسقان 7 كۇدىكتى ۇستالعانىن حابارلاعان ەدىك.