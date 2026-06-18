اتىراۋدا پرەزيدەنت تەلەراديوكەشەنىنىڭ «حرونيكادان بولاشاققا» كينولەكتوريى ءوتتى
اتىراۋ. KAZINFORM - پرەزيدەنت تەلەراديوكەشەنىنىڭ 30 جىلدىعىنا ارنالعان جوبا بۇل جولى ەلىمىزدىڭ باتىس وڭىرىنە تابان تىرەدى. اقتاۋدان كەيىن ەستافەتانى اتىراۋ قابىلداپ، وبلىس ورتالىعىندا «سەرت» دەرەكتى ءفيلمى كورسەتىلدى.
فيلم 2024 -جىلدىڭ كوكتەمىندە اتىراۋ وبلىسىن قوسا العاندا، قازاقستاننىڭ بىرنەشە ايماعىندا بولعان سۋ تاسقىنىنىڭ سالدارى، باسپاناسىز قالعان قازاقستاندىقتاردىڭ تاعدىرى جانە وسى قيىن كەزەڭدە ەل ازاماتتارىنىڭ بىرلىگى تۋرالى باياندايدى.
توسىننان كەلگەن تابيعي اپات بۇكىل ەل ۇشىن ۇلكەن سىناق بولدى. الايدا پرەزيدەنت قاسىم- جومارت توقايەۆتىڭ قولداۋىنىڭ ارقاسىندا اپاتتىڭ سالدارى تەز ارادا جويىلىپ، تۇرعىندار ۇيلەرىنە ورالدى.
اتىراۋ وبلىسىنىڭ مادەنيەت جانە تىلدەردى دامىتۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى ءابىل جولامانوۆتىڭ پىكىرىنشە، مۇنداي دەرەكتى كارتينالار قوعام مەن مەملەكەتتىڭ قيىندىقتارعا تاپ بولعان كەزدە قالاي بىرىگەتىنىن كورسەتەدى، سوندىقتان كەڭ اۋديتورياعا لايىق.
- فيلمدە ادامدار باستان وتكەرگەن تابيعي اپاتتىڭ اۋقىمى كورىنىس تاپقان. كادرلاردا توتەنشە جاعداي كەزىندەگى قارقىندى جۇمىس، ءاربىر ارەكەتتىڭ ادام ءومىرىن ساقتاۋعا باعىتتالعانى كورسەتىلەدى. مەملەكەت باسشىسىنىڭ تىكەلەي باقىلاۋىنىڭ ارقاسىندا زارداپ شەككەندەرگە جەدەل كومەك كورسەتۋ مۇمكىن بولدى، - دەپ اتاپ ءوتتى جولامانوۆ.
34 مىڭنان استام ادام ءبىر رەتتىك تولەم، ال 22 مىڭعا جۋىق وتباسى ماتەريالدىق شىعىن ءۇشىن وتەماقى الدى. ادامداردىڭ قالىپتى ومىرىنە مۇمكىندىگىنشە تەزىرەك ورالۋى ءۇشىن قىسقا مەرزىم، ياعني 3,5 اي ىشىندە 2576 ءۇي سالىندى.
فيلم اتموسفەراسى شىنايى سەزىمگە تولى بولدى.
- پرەزيدەنت باسىنان باستاپ زارداپ شەككەن تۇرعىنداردى قولداۋسىز قالدىرمايتىنىن ايتىپ، بارلىعى تۇرعىن ۇيمەن قامتاماسىز ەتىلەتىنىنە ۋادە بەردى. ول سوزىندە تۇردى، - دەپ ءبولىستى ءفيلمنىڭ كەيىپكەرلەرى، قۇلسارى قالاسىنىڭ تۇرعىنى زاريپا الاقايەۆا.
فيلم كەيىپكەرلەرى ۇكىمەتتىڭ قولداۋىنان باسقا بۇكىل ەل تۇرعىندارىنىڭ شىنايى جاناشىرلىعى مەن قامقورلىعىن سەزىنگەنىن اتاپ ءوتتى. سول كەزدە زارداپ شەككەن بارلىق ايماققا گۋمانيتارلىق كومەك جىبەرىلدى، ال قازاقستاندىقتار باسقالاردىڭ قايعى-قاسىرەتىنە بەي-جاي قارامادى.
- قۇلسارىنى سۋ باسقاننان كەيىن اتىراۋ تۇرعىندارى جايىق وزەنىنەن تونگەن ءقاۋىپتى ازايتۋعا بەلسەندى قاتىستى. ولار بوگەتتەر سالدى، الدىن الۋ شارالارىن كۇشەيتتى جانە قالا مەن ەلدى مەكەندەردى اپاتتان قورعاي الدى. ءبىز ۇيلەرى سۋ استىندا قالعان جەرلەستەرىمىزدىڭ باسىنا تۇسكەن قيىندىقتارىن ءوز كوزىمىزبەن كوردىك. ەندى وسى دەرەكتى جۇمىس ارقىلى وقيعالاردىڭ قالاي وربىگەنىن جانە سۋ تاسقىنىنان كەيىن ادامداردىڭ ءومىرى قالاي وزگەرگەنىن قايتا كورە الامىز. حالىقتىڭ بىرلىگى مەن ۇيلەسىمدى جۇمىستىڭ ارقاسىندا بۇل قيىندىقتار ەڭسەرىلدى، - دەدى اتىراۋ تۇرعىنى رايسا بيتكوۆا.
ت ر ك دەرەكتى كينو ورتالىعىنىڭ باس پروديۋسەرى ادىلبەك قۇلامان اتاپ وتكەندەي، «سەرت» فيلمىن ءتۇسىرۋ ءۇشىن ءتورت شىعارماشىلىق توپ قۇرىلدى، ولار اپاتقا ۇشىراعان ءتۇرلى ايماقتارعا ساپار شەگىپ، سول كۇندەردىڭ وقيعالارى تۋرالى ەگجەي-تەگجەيلى بايانداۋعا مۇمكىندىك جاسادى.
«حرونيكادان بولاشاققا» اتتى كينولەكتوري ءومىر بويى ارال تەڭىزىندە بالىق اۋلاۋمەن اينالىسقان كۇنتۋعان تۇرعىنبايەۆقا ارنالعان «Aral» دەرەكتى-پورترەتتىك ءفيلمىنىڭ كورسەتىلىمىمەن جالعاستى.
كينولەكتوريدىڭ ەكىنشى كۇنىندە كورەرمەندەرگە «قۇلالى ارالىنان كەلگەن ادام» جانە «قۋاتتى سەرىكتەس» دەرەكتى فيلمدەرى كورسەتىلەدى. ءبىرىنشى فيلم قۇلالى ارالىندا كوپ جىل بويى جۇمىس ىستەگەن گيدرومەتەورولوگيالىق ستانسيانىڭ باسشىسى پەتر لۋپەنكوۆتىڭ ءومىرى مەن قىزمەتىنە ارنالعان. ەكىنشىسى قازاقستان مەن جاپونيا اراسىنداعى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتىڭ دامۋى تۋرالى باياندايدى.
ەسكە سالساق، «حرونيكادان بولاشاققا» اتتى اۋقىمدى رەسپۋبليكالىق كينولەكتوري پرەزيدەنت تەلەراديوكەشەنىنىڭ 30 جىلدىعىنا وراي وتكىزىلىپ جاتىر. 21-مامىردا استانادا باستالعان بۇل اۋقىمدى اعارتۋشىلىق جوبا قىزىلوردا، تۇركىستان، شىمكەنت، تاراز جانە اقتاۋ قالالارىندا وتكىزىلدى. قازىر ول باتىس باعىتتا جالعاسىپ جاتىر، وعان ورال مەن اقتوبە دە كىرەدى.
سودان كەيىن كينولەكتوري وسكەمەن، سەمەي، پاۆلودار، پەتروپاۆل، قوستاناي، جەزقازعان، قاراعاندى، كوكشەتاۋ، تالدىقورعان جانە قونايەۆ قالالارىندا وتەدى. جوبا 25-قىركۇيەكتە الماتىدا اياقتالادى. فيلمدەرگە كىرۋ تەگىن.