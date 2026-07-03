اتىراۋدا قايىن جۇرتىنان التىن ۇرلاعان كەلىن سوتتالدى
استانا. KAZINFORM - اتىراۋدا ايەل تۋىستارىنىڭ ۇيىنەن 3,7 ميلليون تەڭگەنىڭ التىنىن ۇرلاپ كەتكەن، - دەپ حابارلايدى «اق جايىق».
سوت مالىمەتىنشە، اتىراۋدىڭ 23 جاستاعى تۇرعىنى كۇيەۋىنىڭ وتباسىمەن ءبىر ۇيدە تۇرىپ جاتىپ، ەكى ايدان اسا ۋاقىت بويى قايىن ءسىڭىلىسى مەن ابىسىنىنا تيەسىلى التىن بۇيىمداردى بىرتىندەپ ۇرلاپ، لومباردقا تاپسىرعان.
ۇرلانعان زاتتاردىڭ اراسىندا سىرعالار، جۇزىكتەر مەن القالار بار. ەكى جابىرلەنۋشىگە كەلتىرىلگەن جالپى شىعىن كولەمى - شامامەن 3,7 ميلليون تەڭگە. ايەل سوتتا تۇسكەن اقشانى ءوز قاجەتىنە جۇمساعانىن مويىنداعان.
تۋىستارى التىن جوعالعانىن بىردەن بايقاماعان. العاشىندا ولار ۇيگە ۇرى ءتۇستى دەپ ويلاپ، ءتىپتى بۇل ماسەلەنى وتباسىلىق چاتتا تالقىلاعان. كەيىنىرەك اشەكەيلەر جوعالۋىنا ءوز كەلىندەرىنىڭ قاتىسى بار ەكەنى بەلگىلى بولعان.
ايەل سوتتا كىناسىن تولىق مويىنداپ، وكىنەتىنىن ايتقان. جابىرلەنۋشىلەردىڭ ءبىرىنىڭ سوزىنشە، ۇرلانعان 13 اشەكەيدىڭ التاۋى عانا قايتارىلعان، ونىڭ كەيبىرەۋى بۇلىنگەن. قالعان التىندار ءالى تابىلماعان.
سوت ايەلدى ءىرى كولەمدە ۇرلىق جاساعانى ءۇشىن كىنالى دەپ تانىپ، 3 جىلعا باس بوستاندىعىن شەكتەۋ جانە پروباتسيالىق باقىلاۋ جازاسىن تاعايىندادى. بۇدان بولەك، سوت ودان جابىرلەنۋشىلەردىڭ ءبىرىنىڭ پايداسىنا 2,7 ميلليون تەڭگەدەن اسا ماتەريالدىق شىعىن ءوندىرۋ تۋرالى شەشىم شىعارعان.