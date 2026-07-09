اتىراۋدا كولشىكتەردە قۇتقارىلعان شاباق سانى 12 ميلليوننان استى
اتىراۋ. KAZINFORM - اتىراۋ وبلىسىنىڭ قۇرمانعازى اۋدانىندا كوكتەمگى تاسقىن سۋ قايتقاننان كەيىن وقشاۋلانىپ قالعان كولشىكتەر مەن سايلاردان 12 ميلليون 237 مىڭ شاباق قۇتقارىلدى. بالىق قورىن ساقتاۋعا باعىتتالعان جۇمىسقا 80 نەن اسا ادام مەن 20 دان اسا تەحنيكا جۇمىلدىرىلدى.
اۋداندىق كاسىپكەرلىك جانە اۋىل شارۋاشىلىعى ءبولىمىنىڭ مالىمەتىنشە، شاباقتاردى قۇتقارۋ جۇمىستارى 15-ماۋسىمدا باستالعان.
ناۋقانعا قۇرمانعازى بالىق ينسپەكتسياسىنىڭ ماماندارى، اۋدان اكىمدىگىنە قاراستى جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ قىزمەتكەرلەرى، اۋىلدىق وكرۋگ اكىمدىكتەرى، «جاستار رەسۋرستىق ورتالىعى» مەن «جاسىل ەل» باعدارلاماسىنىڭ قاتىسۋشىلارى جۇمىلدىرىلعان.
سونىمەن قاتار اۋدانداعى بالىق شارۋاشىلىعى سۋبەكتىلەرى ارنايى قۇتقارۋ بريگادالارىن قۇرىپ، شاباقتاردى قۇتقارۋ جۇمىسىن جۇرگىزىپ جاتىر.
- جاۋاپتى ماماندار سافون، بىرلىك، نۇرجاۋ، بوكەيحان، كۋدرياشوۆ، شورتانباي، ورلى، ەڭبەكشى، تەڭىز جانە دىڭعىزىل اۋىلدىق وكرۋگتەرىندەگى 51 ۋچاسكە مەن جالپى اۋماعى 3412 گەكتاردى قۇرايتىن سۋ ايدىندارىن باقىلاۋعا العان. وندا كۇن سايىن بالىقتىڭ تۇنشىعۋ قاۋپى قاداعالانىپ، جاپپاي قىرىلۋدىڭ الدىن الۋ شارالارى جۇرگىزىلىپ جاتىر، - دەپ مالىمدەدى اۋدان اكىمدىگى.
اۋداندىق كاسىپكەرلىك جانە اۋىل شارۋاشىلىعى ءبولىمىنىڭ مالىمەتىنە سۇيەنسەك، 15-ماۋسىم مەن 7-شىلدە ارالىعىندا 6453 تەكشە مەتر ساي قازىلىپ، 11 مىڭ 146 شارشى مەتر اۋماق شوپتەن تازارتىلدى. جۇمىسقا 81 ادام، 21 تەحنيكا جانە 183 قۇرال-جابدىق تارتىلعان.
قۇتقارىلعان شاباقتاردىڭ باسىم بولىگىن قىزىلقانات، كوكسەركە، موڭكە، سازان، شورتان، قاراكوز، تابان جانە جايىن قۇرايدى. ءبىر شاباقتىڭ ورتاشا سالماعى 1,6 گرام.
بيىل قۇرمانعازى اۋدانىنداعى وزەندەرگە سۋ مول كەلىپ، اۋدان اۋماعىنداعى بارلىق 123 سۋ ايدىنىنا جەتتى. سونىڭ ناتيجەسىندە بۇرىن سۋ باسپاعان جەرلەردە قوسىمشا 22 كولشىك پايدا بولعان.