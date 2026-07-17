اتىراۋدا جەراستى تۇزدى سۋى كوتەرىلىپ، ءۇش ءىرى ساياباقتىڭ قۇرىلىسى توقتادى
اتىراۋ. KAZINFORM - اتىراۋ قالاسىنىڭ نۇرسايا ىقشاماۋدانىندا سالىنۋى ءتيىس 4,8 ميلليارد تەڭگەلىك ساياباقتىڭ قۇرىلىسى جوباعا ەنگىزىلگەن تۇزەتۋلەرگە بايلانىستى توقتاپ تۇر. وزگەرىستەرگە جەراستى تۇزدى سۋى دەڭگەيىنىڭ بىرنەشە ەسە كوتەرىلۋى سەبەپ بولعان.
قالا اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، ساياباق قۇرىلىسى 2026-جىلدىڭ قاڭتار ايىندا باستالعان. دەگەنمەن قۇرىلىس جۇمىسى باستالدى دەپ ايتۋ قيىن. اۋماقتىڭ تەگىستەلگەنىن عانا بايقاۋعا بولادى. الايدا كەيىن جوباعا وزگەرىستەر ەنگىزۋ قاجەتتىلىگى تۋىنداعان. بۇعان اتىراۋ قالاسى ءماسليحاتىنىڭ 2023-جىلعى 12-قىركۇيەكتەگى 25-تۇراقتى كوميسسياسىنىڭ قاۋلىسى جانە قۇرىلىس اۋماعىنداعى جەراستى تۇزدى سۋىنىڭ كوتەرىلۋى اسەر ەتكەن. وسىعان بايلانىستى جوبالىق-سمەتالىق قۇجاتتاما قايتا قارالىپ، بيىل 10-ساۋىردە ساراپتاماعا جولدانعان. اكىمدىك وكىلدەرىنىڭ مالىمەتىنشە، قۇرىلىس-مونتاجداۋ جۇمىسى ساراپتامانىڭ وڭ قورىتىندىسى الىنعاننان كەيىن عانا جالعاسادى.
- اۋماعى 4,6 گەكتار بولاتىن ساياباقتا جاياۋ جۇرگىنشىلەر جولى، جۇگىرۋ الاڭى، بالالار ويىن الاڭدارى، دەمالىس ايماقتارى سالىنادى. سونىمەن قاتار 325 اعاش ەگىپ، 17,6 مىڭ شارشى مەتردەن استام اۋماق كوگالداندىرىلادى. جوبا اياسىندا 551 شاعىن ساۋلەتتىك نىسان مەن ءبىر سۋبۇرقاق ورناتۋ جوسپارلانعان ، - دەپ مالىمدەدى اكىمدىك.
بۇدان بولەك سامال ىقشاماۋدانىندا جوسپارلانعان جاڭا ساياباقتىڭ قۇرىلىسى دا ءالى باستالعان جوق. جوبانىڭ جالپى قۇنى 1,5 ميلليارد تەڭگە. قازىرگى ۋاقىتتا تەك ەسكيزدىك جوبا كەلىسىلىپ، باس جوسپاردى ناقتىلاۋ جانە جوبالىق-سمەتالىق قۇجاتتاماسى ىستەلىپ جاتىر. بۇل جوباعا دا نۇرساياداعىداي جەراستى سۋىنىڭ دەڭگەيىنىڭ كوتەرىلۋىنە بايلانىستى تۇزەتۋلەر ەنگىزىلىپ جاتىر. جوسپار بويىنشا سامال ساياباعىنىڭ اۋماعى 2 گەكتار. وندا 600 اعاش وتىرعىزىلىپ، 282 شاعىن ساۋلەتتىك نىسان ورناتۋ كوزدەلگەن.
وڭىردە كوپتەن ايتىلىپ كەلە جاتقان، دەگەنمەن قۇرىلىسى باستالماعان جوبانىڭ ءبىرى - جايىق جاعاسىندا سالىنۋى ءتيىس دەندرولوگيالىق ساياباق. جوبا ءۇشىن اتىراۋ ىقشاماۋدانىنان 6, گەولوگ ىقشاماۋدانىنان 20 گەكتار جەر بولىنگەن. سونداي-اق، وسىمدىكتەردى جىل بويى وسىرۋگە جانە سيرەك كەزدەسەتىن وسىمدىك تۇرلەرىن ساقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن كليماتورون كەشەنىن سالۋ جوسپارلانىپ وتىر.
- قازىر جوبا مەملەكەتتىك- جەكەشەلىك ارىپتەستىك شەڭبەرىندە جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. كونكۋرستىڭ ءبىرىنشى كەزەڭى اياقتالدى. قازىرگى ۋاقىتتا كونكۋرستىڭ ەكىنشى كەزەڭىن وتكىزۋ ءۇشىن قاجەتتى قۇجاتتار دايىندالىپ جاتىر، - دەپ مالىمدەدى وبلىستىق تابيعي رەسۋرستار جانە تابيعات پايدالانۋدى رەتتەۋ باسقارماسى.
جوبا ىسكە اسسا اتىراۋ قالاسىنىڭ جاسىل بەلدەۋى كەڭەيىپ، تۇرعىنداردىڭ دەمالىسىنا ارنالعان جاڭا قوعامدىق كەڭىستىكتەر پايدا بولادى، قالانىڭ ەكولوگيالىق جاعدايى جاقسارىپ، ءوڭىردىڭ تۋريستىك جانە ينۆەستيتسيالىق تارتىمدىلىعى ارتادى. ال كليماتورون جەرگىلىكتى كليماتقا بەيىمدەلگەن وسىمدىكتەردى وسىرۋگە جانە قالاداعى كوگالداندىرۋ جۇمىستارىن تۇراقتى جۇرگىزۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
قالالىق اكىمدىكتىڭ رەسمي اقپاراتىنا سۇيەنسەك، ءقازىر وبلىس ورتالىعىندا 26 ساياباق پەن الاڭ بار. ولاردىڭ جاعدايىنا شەنەۋنىكتەر قاناعاتتانارلىق دەڭگەيدە دەگەن باعا بەرىپ وتىر.
بۇعان دەيىن اتىراۋدا جاسىل جەلەكتەر ەسەپكە الىنباعانىن، دەندرولوگيالىق جوسپار جاسالماعانىن جازعان ەدىك.