اتىراۋدا جەكەمەنشىك بالاباقشا تاربيەشىسىنىڭ بۇلدىرشىنگە كۇش قولدانعانى ۆيدەوعا ءتۇسىپ قالدى
اتىراۋ. KAZINFORM - اتىراۋدا جەكەمەنشىك بالاباقشا تاربيەشىسىنىڭ بۇلدىرشىنگە كۇش قولدانعانى بەينەباقىلاۋ كامەراسىنا ءتۇسىپ قالعان. وقيعاعا بايلانىستى پوليتسيا قىلمىستىق ءىس قوزعادى.
بالانىڭ اتا-اناسىنىڭ ايتۋىنشا، ءبۇلدىرشىن جەكەمەنشىك بالاباقشاعا نەبارى بەس كۇن بارعان. العاشىندا ونىڭ مازاسىزدانۋىن بەيىمدەلۋ كەزەڭىمەن بايلانىستىرعان. الايدا كەيىن بالاسىنىڭ قۇلاعىنان قان اعىپ، يىعىندا تىستەلگەن ءىز بارىن بايقاپ، بالاباقشاداعى بەينەباقىلاۋ كامەرالارىنىڭ جازباسىن قاراعان. بەينەجازبادا تاربيەشىنىڭ بالانى قولىنان سۇيرەپ، جۇلقىلاپ، كۇشتەپ ۇيىقتاتۋعا ارەكەتتەنگەنى كورىنەدى. كىشكەنتايدىڭ اناسى مۇنداي ارەكەتتەر بىرنەشە كۇن بويى قايتالانعانىن ايتادى.
- دۇيسەنبى، سارسەنبى، بەيسەنبى، جۇما كۇندەرى ءتورت كۇن بويى بالامدى قورلاعان. كورگەنىمدى ايتىپ جەتكىزە المايمىن. بالا ۇيىقتاماسا، قولىن جاۋىپ تاستايدى. كورپەنى الىپ، ۇستىنەن باسىپ تۇرادى. شايقاعان كەزدە لاقتىرىپ جىبەرەدى. بالا ەكى بەتىمەن قۇلايدى. قايتادان تاربيەشىنىڭ ەتەگىنە جارماسادى. تاماق ىشكىسى كەلسە، ونى دا بەرمەيدى، - دەدى بالانىڭ اناسى جازيرا عابيدەن.
بالانىڭ جاقىندارىنىڭ ايتۋىنشا، تاربيەشى بۇعان دەيىن دە ءىستى بولعان. دەگەنمەن بۇدان بالاباقشا باسشىلىعى حابارسىز. وقيعا بولعان جەكەمەنشىك مەكتەپكە دەيىنگى ءبىلىم بەرۋ ۇيىمى ءۇش اي بۇرىن اشىلعان. قازىر مۇندا 24 بالا تاربيەلەنەدى.
بالاباقشا قۇرىلتايشىسى ناعيما امانقوسوۆا بۇل جاعدايدىڭ العاش رەت تىركەلگەنىن ايتىپ، اتا-انادان كەشىرىم سۇرادى.
- ءبىز مۇنى بىلگەن جوقپىز. بۇل جاعدايدى اتا-اناسىمەن بىرگە بىلدىك. تاربيەشىنىڭ ۇيىنە بارىپ سويلەستىك، ءبىراق ول ناقتى جاۋاپ بەرە المادى. بالانى تولىق مەديتسينالىق تەكسەرۋدەن وتكىزۋگە كومەكتەسۋگە دايىن ەكەنىمىزدى اتا-اناسىنا حابارلادىق، - دەدى بالاباقشا قۇرىلتايشىسى.
اتىراۋ وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، اتالعان دەرەك بويىنشا «كامەلەتكە تولماعان ادامدى تاربيەلەۋ جونىندەگى مىندەتتەردى ورىنداماۋ» بابى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالعان.
- اتالعان وقيعا بويىنشا كەشەندى تەرگەۋ امالدارى جۇرگىزىلۋدە. قۇقىق بۇزۋشىلىققا قاتىسى بار بارلىق تۇلعالار پوليتسيا بولىمىنە جەتكىزىلدى. وزگە اقپارات تەرگەۋ مۇددەسىنە سايكەس جاريالاۋعا جاتپايدى، - دەپ حابارلادى وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ رەسمي وكىلى مەيىرىم ەرداۋلەت.
بالانىڭ اتا-اناسى كىنالىلەردىڭ زاڭ الدىندا جاۋاپ بەرۋىن تالاپ ەتىپ وتىر. ولاردىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي جاعدايدىڭ وزگە بالالارعا قايتالانباۋى ءۇشىن وقيعاعا جان-جاقتى قۇقىقتىق باعا بەرىلۋى قاجەت.