اتىراۋدا جالعان اقپارات ءۇشىن جولاۋشى رەيسكە جىبەرىلمەدى
اتىراۋ. KAZINFORM - اتىراۋ حالىقارالىق اۋەجايىندا «اتىراۋ- شىمكەنت» باعىتىنداعى № 788-رەيسىنە تىركەلۋ كەزىندە 34 جاستاعى تۇركىستان وبلىسىنىڭ تۇرعىنى قىزمەتكەرلەردىڭ «زاڭعا قايشى زاتتار بار ما؟» دەگەن سۇراعىنا «تاپانشا بار» دەپ جاۋاپ بەرگەن. جولاۋشى رەيسكە جىبەرىلمەدى.
وقيعا 19-مامىر كۇنى بولعان. تەكسەرىس بارىسىندا ازاماتتىڭ جالعان اقپارات ايتقانى بەلگىلى بولدى.
- اتالعان دەرەك بويىنشا ق ر اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسىنىڭ 434-بابى 1-بولىگىنە ساي اكىمشىلىك حاتتاما جاساقتالىپ، اتىراۋ قالاسىنىڭ مامانداندىرىلعان اكىمشىلىك سوتىنا جولداندى. كولىكتەگى پوليتسيا دەپارتامەنتى ازاماتتاردى اۋەجايدا جالعان اقپارات بەرمەۋگە جانە قوعامدىق قاۋىپسىزدىك تالاپتارىن قاتاڭ ساقتاۋعا شاقىرادى، - دەلىنگەن اتىراۋ ستانتسياسىنداعى كولىكتەگى پوليتسيا ءبولىمىنىڭ مالىمدەمەسىندە.