    اتىراۋدا جالعان اقپارات ءۇشىن جولاۋشى رەيسكە جىبەرىلمەدى

    اتىراۋ. KAZINFORM - اتىراۋ حالىقارالىق اۋەجايىندا «اتىراۋ- شىمكەنت» باعىتىنداعى № 788-رەيسىنە تىركەلۋ كەزىندە 34 جاستاعى تۇركىستان وبلىسىنىڭ تۇرعىنى قىزمەتكەرلەردىڭ «زاڭعا قايشى زاتتار بار ما؟» دەگەن سۇراعىنا «تاپانشا بار» دەپ جاۋاپ بەرگەن. جولاۋشى رەيسكە جىبەرىلمەدى.

    Атырауда жалған ақпарат үшін жолаушы рейске жіберілмеді
    فوتو: اتىراۋ اۋەجايى

    وقيعا 19-مامىر كۇنى بولعان. تەكسەرىس بارىسىندا ازاماتتىڭ جالعان اقپارات ايتقانى بەلگىلى بولدى.

    - اتالعان دەرەك بويىنشا ق ر اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسىنىڭ 434-بابى 1-بولىگىنە ساي اكىمشىلىك حاتتاما جاساقتالىپ، اتىراۋ قالاسىنىڭ مامانداندىرىلعان اكىمشىلىك سوتىنا جولداندى. كولىكتەگى پوليتسيا دەپارتامەنتى ازاماتتاردى اۋەجايدا جالعان اقپارات بەرمەۋگە جانە قوعامدىق قاۋىپسىزدىك تالاپتارىن قاتاڭ ساقتاۋعا شاقىرادى، - دەلىنگەن اتىراۋ ستانتسياسىنداعى كولىكتەگى پوليتسيا ءبولىمىنىڭ مالىمدەمەسىندە.

    Бейсен Сұлтан
