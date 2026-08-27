اتىراۋدا 41 تاريحي ەسكەرتكىشتىڭ قورعاۋ ايماعى بەلگىلەندى
اتىراۋ. KAZINFORM - اتىراۋ وبلىسىندا بيىل 41 تاريحي ەسكەرتكىشتىڭ قورعاۋ ايماعى بەلگىلەندى. سونىمەن قاتار 171 تاريحي-مادەني مۇرا نىسانىنا مونيتورينگ جۇرگىزىلىپ، 100 نىسانعا ساراپتاما جاسالدى.
اتىراۋ وبلىستىق تاريحي- مادەني مۇرانى زەرتتەۋ ورتالىعىنىڭ مالىمەتىنشە، مونيتورينگ جۇمىسى قىزىلقوعا، قۇرمانعازى، يندەر جانە يساتاي اۋداندارىندا جۇرگىزىلگەن. ەكسپەديتسيالىق توپ اتالعان اۋدانداردى 20 كۇن بويى ارالاپ، تاريحي-مادەني نىسانداردىڭ جاي-كۇيىن زەردەلەگەن.
زەرتتەۋ بارىسىندا قىزىلقوعا اۋدانىندا 90، قۇرمانعازىدا 40، يندەردە 34 جانە يساتايدا 7 نىسان تەكسەرىلدى. سونىمەن بىرگە 100 نىسانعا ساراپتاما جۇرگىزىلىپ، ونىڭ 80 ىنە ەسكەرتكىش مارتەبەسىن بەرۋ تۋرالى شەشىم قابىلداندى.
بيىل 41 ەسكەرتكىشتىڭ اۋماعى بەلگىلەندى. بۇعان دەيىن وبلىستاعى 180 ەسكەرتكىشتىڭ قورعاۋ ايماعى بەكىتىلگەن ەدى.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، ەندىگى مىندەت - قورعاۋ ايماقتارى بەلگىلەنگەن نىسانداردىڭ كاداسترلىق جانە جوسپارلاۋ قۇجاتتارىن راسىمدەپ، ولاردى تاريحي-ساۋلەت تىرەك جوسپارلارى مەن كارتا-سحەمالارىنا ەنگىزۋ.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن رەسەيدىڭ تىۆا رەسپۋبليكاسىنداعى «پاتشالار اڭعارىندا» ەرتە ساق داۋىرىنە جاتاتىن تۋننۋگ قورعانىن قازۋ كەزىندە بۇرىن-سوڭدى تەڭدەسى تابىلماعان ەكى تاس ەسكەرتكىش انىقتالعانىن جازعان ەدىك. ارحەولوگتەردىڭ ايتۋىنشا، بۇل ولجالار ساق مادەنيەتىنىڭ قالىپتاسۋ كەزەڭىن تەرەڭىرەك زەرتتەۋگە جول اشادى.