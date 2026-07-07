اتىراۋدا 25 اتا-انا اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى
اتىراۋ. KAZINFORM - اتىراۋ وبلىسىنىڭ اۋماعىندا جاسوسپىرىمدەر اراسىنداعى قۇقىق بۇزۋشىلىقتىڭ الدىن الۋ ماقساتىندا «تۇنگى قالا - قاۋىپسىز بالالار» جانە ەسىرتكى قۇرالدارى مەن پسيحوتروپتىق زاتتاردىڭ زاڭسىز اينالىمىنا، ناشاقورلىققا قارسى باعىتتالعان «قاراسورا-2026» رەسپۋبليكالىق جەدەل-پروفيلاكتيكالىق ءىس-شارالارى وتكىزىلدى.
رolisia.kz مالىمەتىنشە، ءىس-شارا بارىسىندا ءتارتىپ ساقشىلارى تۇنگى ۋاقىتتا ويىن-ساۋىق ورىندارىن، كوشەلەردى، ساياباقتاردى جانە جاستار كوپ جينالاتىن ورىنداردى تەكسەردى. ناتيجەسىندە 260 تان استام جاس ءوسپىرىم ىشكى ىستەر ورگاندارىنا جەتكىزىلىپ، ولاردىڭ قاتىسۋىمەن 285 اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق انىقتالدى.
سونداي-اق كامەلەتكە تولماعانداردى تاربيەلەۋ، ولاردىڭ قۇقىقتارى مەن زاڭدى مۇددەلەرىن قورعاۋ، قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ جونىندەگى مىندەتتەرىن تيىسىنشە ورىنداماعانى ءۇشىن 25 اتا-انا اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى.
- پوليتسيا دەپارتامەنتى اتا-انالاردى كامەلەتكە تولماعان بالالارىنىڭ قايدا جانە كىممەن جۇرگەنىن تۇراقتى باقىلاۋدا ۇستاپ، ولاردىڭ قاۋىپسىزدىگىنە ەرەكشە ءمان بەرۋگە شاقىرادى. جاسوسپىرىمدەر اراسىنداعى قۇقىق بۇزۋشىلىقتىڭ الدىن الۋ - تەك قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ عانا ەمەس، وتباسى مەن قوعامنىڭ ورتاق مىندەتى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.