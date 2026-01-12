اتىراۋ وبلىسىندا جوعالعان وتباسى: مارقۇمداردىڭ ءبىرى سوڭعى اۋديوحابارلاماسىندا نە دەگەن؟
استانا. قازاقپارات - اتىراۋ وبلىسىندا جوعالعان وتباسىعا قاتىستى جاڭا دەرەك شىقتى.
اتىراۋ وبلىسىندا جوعالعان وتباسىنىڭ تۋىسى مارقۇم ايەلدىڭ اتىنان جىبەرىلگەن سوڭعى اۋديوجازبا تۋرالى ايتتى. جاقىندارىنىڭ سوزىنشە، بۇل اۋديوجازبا ەسكى بولۋى جانە ونى كىسى ءولتىردى دەگەن كۇدىكتى جىبەرۋى مۇمكىن.
بۇل اقپارات «ك ت ك» تەلەارناسىنىڭ جۋرناليسى جانات مولداشوۆانىڭ الەۋمەتتىك جەلىدەگى جازباسىنان بەلگىلى بولدى. ول مارقۇم ماقسوت قاراباليننىڭ ءىنىسى شالقار مۇقانعاليەۆپەن اڭگىمەنىڭ اۋديوجازباسىن جاريالادى.
شالقار مۇقانعاليەۆتىڭ ايتۋىنشا، ەرلى-زايىپتى ومىردەن وتكەن بولۋى مۇمكىن دەگەن كۇننەن كەيىن دە وتباسىلىق چاتتارعا حابارلامالار كەلىپ تۇرعان. وسىنداي اۋديوحابارلامالاردىڭ ءبىرى 7-قاراشادا كەلگەن. ءبىراق جاقىندارى بۇل ۋاقىتتا ەرلى-زايىپتى قايتىس بولعانىنا سەنىمدى.
«ءناسىپ جەڭگەمىزدىڭ اعايىن-تۋىستارىنىڭ توبىنا جىبەرگەن اۋديوسى بار. سول اۋديوحابارلامالاردىڭ ءبىرىن 7-قاراشادا جىبەرگەن. كۇدىك تۋدىرماس ءۇشىن... قالاي بولعاندا دا، بىرەۋ جىبەرىپ تۇر... قازىر «تەلەفوننىڭ ءبارى سۇلتاندا (كۇدىكتى كۇيەۋ بالا - ەسك.) بولدى» دەپ تۇر عوي. سول سۇلتان جىبەرگەن شىعار دەپ ويلاپ تۇرمىز»، - دەدى شالقار مۇقانعاليەۆ.
ايەل سوڭعى اۋديوحابارلاماسىندا نە دەگەنى بەلگىلى بولدى.
«قالايسىزدار، جاقسىسىزدار ما؟ بۇگىن - ۇلكەن جۇما، امان بولىڭدار، اۋىرماڭدار» دەگەن. ۇنەمى اعايىندارىنا جازىپ، حال-جاعداي سۇراسىپ تۇرادى ەكەن. جۇما كۇنگە سايكەس كەلگەن جازبا بولىپ تۇر عوي. سول جازبا 7 ءسى قايتادان كەلىپ تۇر. ءبىراق 7 ءسى ول كىسىلەر بۇل دۇنيەدە جوق ەكەن»، - دەدى مارقۇمنىڭ ءىنىسى.
بۇعان دەيىن بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىندا جوعالعان جانداردىڭ جاقىندارى بىردەن قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنا جۇگىنبەگەنى حابارلانعان بولاتىن، ويتكەنى ولار وسى وتباسىنىڭ ءبىر مۇشەسى ناۋرىز مۇقانعاليەۆتان حابارلامالار الىپ تۇرعان.
اتىراۋ وبلىسىنىڭ پوليتسيا دەپارتامەنتى تەرگەۋ جانە ىزدەستىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتقانىن حابارلادى.
اتىراۋ وبلىسىندا جوعالعان وتباسىنىڭ ءىسى
ەسكە سالايىق، 25-جەلتوقساندا اتىراۋ وبلىسىنىڭ پوليتسياسىنا ءبىر وتباسى جوعالعانى تۋرالى ارىز تۇسكەن.
6-قاڭتاردا ەرلى-زايىپتى ءولى تابىلدى. ولاردىڭ ۇل-قىزى ءالى ىزدەستىرىلىپ جاتىر.
«بۇل دەرەك بويىنشا ادام ءولتىرۋ بەلگىلەرىمەن قىلمىستىق ءىس قوزعالدى. كۇدىكتىلەر انىقتالدى. قازىر ولاردى ىزدەۋ جانە ۇستاۋ ماقساتىندا قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى جەدەل ىزدەستىرۋ ءىس-شارالارىن جۇرگىزىپ جاتىر»، - دەدى بۇعان دەيىن پوليتسيا.
8-قاڭتاردا ەرلى-زايىپتىنى اقتىق ساپارعا شىعارىپ سالۋ ءراسىمى ءوتتى.
كۇدىكتى تۋرالى
جانگەلدين اۋىلىندا قايتىس بولعان ەرلى-زايىپتىنىڭ ولىمىنە بايلانىستى كۇدىكتىگە ىزدەۋ جاريالاندى. كۇدىكتى - اتىراۋ وبلىسى ماحامبەت اۋدانىنىڭ 29 جاستاعى تۇرعىنى. بۇل وقيعاعا وزگە دە ادامداردىڭ قاتىسى بار-جوعى تەكسەرىلىپ جاتىر.
سۇلتان سارسەماليەۆتى ىزدەستىرۋ ءىسى 8-قاڭتاردا اتىراۋ وبلىسىندا تىركەلگەن. ىسكە باستاماشى بولعان – ءى ءى م. بۇل ءىستى اتىراۋ وبلىسىنىڭ پوليتسيا دەپارتامەنتى جۇرگىزەدى.