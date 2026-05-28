اتىراۋ وبلىسىنداعى ءبىر اۋداندا 85 ەگىز تۇلەك مەكتەپ ءبىتىردى
استانا. KAZINFORM - اتىراۋ وبلىسى قۇرمانعازى اۋدانىندا بيىلعى تۇلەكتەر اراسىندا ەرەكشە ءارى ەستە قالارلىق جاعداي تىركەلگەن. 625 مەكتەپ ءبىتىرۋشىنىڭ ىشىندە ونداعان ەگىز تۇلەك مەكتەپ بىتىرگەن، دەپ حابارلايدى AtyrauPress.
باسىلىم جازۋىنشا، قۇرمانعازى اۋدانى ءۇشىن 2026 -جىلعى مەكتەپ ءبىتىرۋ ماۋسىمى ەرەكشە بولماق. بيىل مۇندا 625 تۇلەك مەكتەپپەن قوشتاسسا، ولاردىڭ قاتارىندا 85 ەگىز بار. بۇل - بۇكىل ءوڭىر ءۇشىن سيرەك كەزدەسەتىن ءارى ەستە قالارلىق وقيعا.
ءبىلىم باسقارماسى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، تۇلەكتەر اراسىندا مۇنشاما كوپ ەگىزدىڭ بولۋى وسى جىلدىڭ باستى ەرەكشەلىكتەرىنىڭ بىرىنە اينالىپ، اۋدان تۇرعىندارىنىڭ ۇلكەن قىزىعۋشىلىعىن تۋدىرعان. مەكتەپتەردە مۇنداي جاعداي بۇرىن-سوڭدى بولماعانى اتاپ ءوتىلدى.
ەڭ كوپ ەگىز ەڭبەكشى، مۇقانوۆ، نۇرپەيىسوۆا جانە مۇسىرەپوۆ اتىنداعى مەكتەپتەردە ءبىلىم العان. ولاردىڭ ءبىر پاراسى - 9-سىنىپ تۇلەكتەرى.
تاعى ءبىر ەرەكشە سايكەستىك - 15 تۇلەك مەكتەپپەن قوشتاسقان كۇنى وزدەرىنىڭ تۋعان كۇنىن دە اتاپ ءوتتى.