اتىراۋ وبلىسىندا پوليتسەيلەردىڭ كومەگىمەن تاعى ءبىر ءسابي ومىرگە كەلدى
اتىراۋ. KAZINFORM - اتىراۋ وبلىسىنىڭ جىلىوي اۋدانىندا پاترۋلدىك پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى تولعاعى قىسقان جۇكتى ايەلدى پەرزەنتحاناعا دەر كەزىندە جەتكىزۋگە كومەكتەستى.
Polisia.kz مالىمەتىنشە، وقيعا 16-ماۋسىم كۇنى جول قوزعالىسى قارقىندى بولىپ، كولىك كەپتەلىسى قالىپتاسقان ۋاقىتتا بولعان. كەپتەلىستە تۇرعان جۇرگىزۋشى پاترۋلدىك پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىنەن كومەك سۇراپ، كولىكتە تولعاعى قىسقان جۇبايىنىڭ وتىرعانىن حابارلاعان.
جاعدايدىڭ شۇعىل ەكەنىن ەسكەرگەن پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى يلياس ابلايەۆ پەن رينات ناۋرىز ۇلى قىزمەتتىك اۆتوكولىكپەن سۇيەمەلدەۋ ۇيىمداستىرىپ، ايەلدى پەرزەنتحاناعا جەدەل جەتكىزدى.
- دارىگەرلەردىڭ باقىلاۋىنا الىنعان ايەل كوپ ۇزاماي امان-ەسەن بوسانىپ، دەنى ساۋ قىز بالانى دۇنيەگە اكەلدى. قازىرگى ۋاقىتتا انا مەن نارەستەنىڭ جاعدايى جاقسى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
وبلىستىق پوليتسيانىڭ مالىمەتىنشە، جىل باسىنان بەرى وڭىردە جۇكتى ايەلدەردى پەرزەنتحاناعا شۇعىل جەتكىزۋگە بايلانىستى 17 جاعداي تىركەلگەن. ءتارتىپ ساقشىلارىنىڭ كومەگىمەن وسى ۋاقىت ارالىعىندا 11 قىز جانە 6 ۇل ءسابي دۇنيەگە كەلگەن.
وتباسى مۇشەلەرى قيىن ساتتە كومەك كورسەتكەن پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىنە العىس ءبىلدىردى.
بۇعان دەيىن س ق و-دا پوليتسەيلەر تولعاق قىسقان ايەلدى پەريناتالدىق ورتالىققا جەتكىزۋگە كومەكتەسكەنىن جازدىق.