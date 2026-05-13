اتىراۋ وبلىسىندا جوعالعان وتباسى: اقبايان مۇقانعاليەۆاعا قاتىستى جاڭا دەرەك شىقتى
استانا. قازاقپارات - اتىراۋ وبلىسىنداعى ءبىر وتباسىنىڭ ولىمىنە قاتىستى جاڭا مالىمەت پايدا بولدى. ءوڭىر پروكۋراتۋراسى وكىلدەرى كۇدىكتىنىڭ جۇبايى اقبايان مۇقانعاليەۆانىڭ قىلمىسقا قاتىسى بار-جوعىن ايتتى.
اتىراۋ وبلىسى پروكۋراتۋراسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى مالىمەتىنشە، قازىر قىلمىستىق ءىس بويىنشا سوتالدى تەرگەپ-تەكسەرۋ اياقتالىپ، ءىس سوتقا جولدانعان.
«ا. مۇقانعاليەۆاعا تاعايىندالعان سوت-پسيحولوگيالىق-پسيحياتريالىق ساراپتامانىڭ قورىتىندىسى شىعۋى كەرەك. ساراپتاما قورىتىندىسى تەرگەۋ ورگانىنا رەسمي تۇردە تۇسكەننەن كەيىن وعان ءتيىستى قۇقىقتىق باعا بەرىلەدى. بۇل قىلمىستىق قۇقىقبۇزۋشىلىقتى س. سارسەماليەۆ جەكە ءوزى جاساعان. قىلمىستى جاساۋعا وزگە ادامداردىڭ قاتىسى بارى انىقتالعان جوق»، - دەدى پروكۋراتۋرا وكىلدەرى.
اقبايان مۇقانعاليەۆانىڭ وتباسى مۇشەلەرىنىڭ ولىمىنە قاتىسى بولماۋىنا بايلانىستى وعان قاتىستى قىلمىستىق قۋدالاۋ توقتاتىلعان.
«قىلمىس تۋرالى حابارلاماۋ دەرەگى بويىنشا بولەك ءىس جۇرگىزۋ اياسىندا سوتالدى تەرگەپ-تەكسەرۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر»، - دەپ تولىقتىردى پروكۋراتۋرا وكىلدەرى.