اتىراۋ وبلىسىندا جاڭا جىلقى تۇقىمىن شىعارۋ جۇمىستارى باستالدى
استانا. قازاقپارات - اتىراۋ وبلىسىندا قازاقتىڭ قولتۋما جۇيرىك جىلقىلارىن سۇرىپتاپ، جاڭا تۇقىم قالىپتاستىرۋ جۇمىستارى جۇيەلى تۇردە جۇرگىزىلە باستادى.
قىزىلقوعا اۋدانىنداعى سەلەكسيونەر- اتبەگى قايىربەك بايمۇراتوۆ سوڭعى التى جىل بويى اسىل تۇقىمدى شەتەلدىك ارعىماقتاردى قازاق جىلقىلارىمەن بۋدانداستىرىپ، ايرىقشا جۇيرىكتەردى وسىرۋمەن اينالىسىپ كەلەدى. ەڭبەكتىڭ ناتيجەسى دە بايقالا باستادى. 2023-2025-جىلدارى قىزىلقوعادا وسىرىلگەن قولتۋما جۇيرىكتەر ءتۇرلى بايگەلەرگە قاتىسىپ، جۇلدەلى ورىنداردان كورىنە باستاعان. ۇزاق جىلدارعا سوزىلعان سەلەكتسيالىق جۇمىستىڭ ارقاسىندا شاعىن اۋىلدا وتاندىق جۇيرىك جىلقىلاردىڭ سانى ارتىپ كەلەدى. مامىر ايىندا وتكەن اۋداندىق تاي جارىسىندا شاباندوز باقداۋلەت وسى تورى تايىمەن توپ جارعان بولاتىن. اراب-اعىلشىن تۇقىمىنىڭ قانى ارالاسقان قولتۋما العاشقى جارىستىڭ وزىندە 4 شاقىرىمدىق بايگەدەن دارا كەلدى.
باقداۋلەت بۇگىندە بارلىق بوس ۋاقىتىن سايگۇلىگىنىڭ جانىندا وتكىزەدى. ونى كۇتىپ-باپتاۋدى اكەسىنەن ۇيرەنىپ ءجۇر.
باقداۋلەت الشىنبەك ۇلى، شاباندوز:
- اتقا ءوزىم قىزىعامىن، مىنگىم كەلەدى. كولىك ۇتقىم كەلەدى. ءوزىم قازىر 7 جاستامىن. تايلارعا شاۋىپ ءجۇرمىن، ەندى الامانعا شاپقىم كەلەدى.
باقداۋلەتتىڭ اتقۇمار بولۋىنا اكەسى الشىنبەكتىڭ اسەرى مىقتى. ول بۇعان دەيىن تالاي تۇلپاردىڭ باعىن اشقان اتبەگى. جۇيرىك اتتىڭ بابىن تابۋ وڭاي ەمەس. شەتەلدىك سايگۇلىكتەردىڭ باستى ەرەكشەلىگى كۇتىمدى قاجەت ەتەدى. «سونداي-اق جەرگىلىكتى كليمات پەن جەر جاعدايىنا بەيىىمدەۋگە دە ۋاقىت كەرەك دەيدى»، - اتبەگى الشىنبەك نۇرعاليەۆ.
الشىنبەك نۇرعاليەۆ، اتبەگى:
- ەرەكشە باپتى قاجەت ەتەدى. ءبىرىنشى تازالىق كەرەك. كەيبىر اتتار بولادى تەز ءوتىپ كەتەدى اداپتاتسيادان. ال كەيبىرى ءبىر جىلعا دەيىن جۇرەدى بەيىمدەلۋمەن. جالپى ۇيرەنەدى جاقسى كۇتىممەن قاراسا.
قايىربەك بايمۇراتوۆتىڭ قولىندا بيىل 6 بيە قۇلىنداپ تۇر. بولاشاق تۇلپارلارعا قازىر ەنەسىمەن بىرگە ارنايى كۇتىم جاسالادى. سوڭعى جىلدارى قازاق اتتارىنا سۇرانىس ارتىپ كەلەدى. بيىلدىڭ وزىندە قىزىلقوعالىق قولتۋما تۇقىمدارعا قىرعىز ەلىنەن سۇرانىس ءتۇسىپتى. ايىر قالپاقتى اعايىندار قازاقى جۇيرىكتەردىڭ الىس قاشىقتىققا تالماي شاباتىن قارىمىنا قىزىعادى ەكەن.
قايىربەك بايمۇراتوۆ، سەلەكتسيالىق ورتالىق جەتەكشىسى:
- شەتەلدىكتەر قازاقستانعا ات ساتىپ جاتقان كەزدە ءبارى تاڭعالىپ: «بىزدە 3200 مەترگە عانا شاباتىن سايگۇلىكتەردى سىزدەر الىپ كەتىپ، 30، 40، 50 شاقىرىمدىق قاشىقتىققا شاپتىراسىزدار. بۇل قالاي؟ - دەپ سۇرايدى ەكەن. ارينە، مۇنداعى باستى ماقسات - جىلدامدىعى جوعارى ءارى الىس قاشىقتىققا شىدامدى، ناعىز بايگە اتتارىن شىعارۋ.
بايمۇراتوۆتىڭ بۇل شاعىن اتقوراسىن سۇرىپتاۋ ورتالىعى دەسەك، ارتىق ايتقاندىق ەمەس. مۇندا اعىلشىن، اراب تەكتى جىلقىلاردان تۇقىم الىنادى. ءار قۇلىننىڭ تەگى، مۇمكىندىگى قۇجاتتالعان. ونسىز شەتەلدىك بايگەلەردەن بايراق كۇتۋ قيىن. بۇگىندە الماتى قالاسىندا قولتۋما بايگە اتتارىنىڭ پالاتاسى قۇرىلىپ، وتاندىق جىلقىلارعا ارنايى پاسپورت بەرىلە باستادى. ەندى وسى قۇلىنشاقتاردان ايتۋلى تۇلپار شىعارۋ ءۇشىن مەملەكەت قولداۋى كەرەك.
اۆتورلارى: ارىستانبەك كەنجە، ايبەك بايزاقوۆ، امانتاي ماتەنوۆ