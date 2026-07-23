اتىراۋ وبلىسىندا 15 مىڭ ادام ايىپپۇلىن تولەمەيتىن بولدى
اتىراۋ. KAZINFORM - اتىراۋ وبلىسىندا اكىمشىلىك راقىمشىلىق اياسىندا 15671 ادام اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىكتەن بوساتىلدى.
2026 -جىلعى 1-شىلدەدە مەملەكەت باسشىسى «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كونستيتۋتسياسىنىڭ قابىلدانۋىنا بايلانىستى راقىمشىلىق جاساۋ تۋرالى» زاڭعا قول قويعان ەدى. زاڭ اياسىندا ازاماتتاردى اكىمشىلىك ايىپپۇلداردى تولەۋدەن بوساتۋ كوزدەلگەن.
اكىمشىلىك راقىمشىلىق قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتارى بولىپ تابىلاتىن جەكە تۇلعالارعا، سونداي-اق جەكە كاسىپكەرلەرگە، جەكە نوتاريۋستارعا، جەكە سوت ورىنداۋشىلارىنا، ادۆوكاتتار مەن زاڭ كونسۋلتانتتارىنا قولدانىلادى.
زاڭنىڭ كۇشى اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكستىڭ 280 بابىنا، ونىڭ ىشىندە ىشكى ىستەر ورگاندارىنىڭ قۇزىرەتىنە جاتاتىن 58 باپقا تارالادى. راقىمشىلىق زاڭ كۇشىنە ەنگەنگە دەيىن وتەلمەگەن بارلىق اكىمشىلىك ايىپپۇلدى قامتيدى.
- راقىمشىلىق بارلىق قۇقىق بۇزۋشىلىققا بىردەي قولدانىلمايدى. ول قارۋ مەن ەسىرتكى اينالىمىنا قاتىستى قۇقىق بۇزۋشىلىقتارعا، سوتتاردىڭ قاراۋىنا جاتاتىن ىستەرگە، سونداي- اق ازاماتتاردىڭ قاۋىپسىزدىگىنە ءقاۋىپ توندىرەتىن جانە قايتالاپ جاسالعان ورەسكەل جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن بۇزۋعا قولدانىلمايدى. ولاردىڭ قاتارىندا ماس كۇيىندە كولىك باسقارۋ، جول-كولىك وقيعاسىن جاساۋ نەمەسە وقيعا ورنىن تاستاپ كەتۋ، قارسى باعىتقا شىعۋ، جىلدامدىقتى اسىرۋ، قىزىل جارىققا ءوتۋ، كولىك قۇرالىن قۇجاتسىز باسقارۋ جانە تەمىرجول وتكەلدەرىنەن ءوتۋ قاعيدالارىن بۇزۋ سياقتى قۇقىق بۇزۋشىلىقتار بار، - دەپ حابارلادى وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ايتا كەتەيىك، ەلدە ىشكى ىستەر ورگاندارىنىڭ باعىتى بويىنشا امنيستيا شامامەن 590 مىڭ ازاماتقا قاتىستى قولدانىلدى. سونىڭ ناتيجەسىندە ولارعا قاتىستى 1,3 ميلليوننان استام اكىمشىلىك ءوندىرىپ الۋ توقتاتىلىپ، جالپى سوماسى 22 ميلليارد تەڭگەدەن اساتىن ايىپپۇل ەسەپتەن شىعارىلدى.