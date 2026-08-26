اتىراۋ اۋەجايىنا شۇعىل قونعان ۇشاق جولاۋشىسى كوز جۇمدى
اتىراۋ. KAZINFORM - ۇشۋ كەزىندە جاعدايى ناشارلاعان جولاۋشى اتىراۋ حالىقارالىق اۋەجايىنا قونعاننان كەيىن كوز جۇمدى.
الدىن الا مالىمەت بويىنشا، جاعداي تۇركيادان رەسەيگە باعىت العان شەتەلدىك اۋە كومپانياسىنىڭ ۇشاعىندا بولعان.
ۇشۋ كەزىندە جولاۋشىلاردىڭ ءبىرىنىڭ جاعدايى كۇرت ناشارلاپ، ەكيپاج اتىراۋ اۋەجايىنا شۇعىل قونۋ تۋرالى شەشىم قابىلداعان. ۇشاق قونعاننان كەيىن شەتەل ازاماتى قايتىس بولعان.
- قازىرگى ۋاقىتتا وقيعانىڭ بارلىق ءمان-جايىن انىقتاۋعا باعىتتالعان باستاپقى تەكسەرۋ شارالارى جۇرگىزىلىپ جاتىر. الدىن الا ءولىم سەبەبى - جەدەل جۇرەك جەتكىلىكسىزدىگى،- دەپ حابارلادى كولىكتەگى پوليتسيا دەپارتامەنتى.