ۆاتيكان تۇڭعىش رەت «وسكار» جۇلدەسىنە ۇمىتكەر بولماق
استانا. KAZINFORM - ۆاتيكان 97 جىلدىق تاريحى بار «وسكار» سىيلىعىنا تۇڭعىش رەت فيلم ۇسىنباق. بۇل تۋرالى Kazinform اگەنتتىگى Variety باسىلىمىنا سىلتەمە جاساپ حابارلايدى.
ۆاتيكاننىڭ قولداۋىمەن تۇسىرىلگەن «جاسىل لاۆا» (Green Lava) دەرەكتى فيلمى وسى اپتادا لوس- اندجەلەستە كورەرمەنگە جول تارتادى. تۋىندى «ۇزدىك قىسقامەتراجدى دەرەكتى فيلم» نوميناتسياسى بويىنشا «وسكارعا» ۇسىنىلۋعا دايىندالىپ جاتىر.
فيلم ديۋشەنن بۇلشىقەت ديستروفياسىنا شالدىققان يتاليالىق جاس جىگىت دجاكومو ماتتيۆيدىڭ ءومىرىن سۋرەتتەيدى.
- دجاكومو قوعامنىڭ قالىپتاسقان تۇسىنىگىنە قاراماستان، وزىنە قويعان شەكتەۋلەرگە قارسى تۇرادى. ول ورتاسىنان جانە تابيعاتتان كۇش الادى،- دەلىنگەن فيلم سيپاتتاماسىندا.
دولوميت تاۋلارىنىڭ اسەم تابيعاتىندا تۇسىرىلگەن 39 مينۋتتىق فيلم جارنامالىق ماتەريالداردا «قايسار نيەت، ادام رۋحى مەن سەنىمدى تىرەك» دەپ سيپاتتالادى.
فيلم «وسكارعا» ۇسىنىلسا، ۆاتيكان تۇسىرگەن تۋىندى تاريحتا العاش رەت وسى جۇلدەگە ۇمىتكەر بولادى. الايدا «جاسىل لاۆا» (Green Lava) جۇلدەدە ۆاتيكاننىڭ جەكە اتىنان تۇسپەيدى. سەبەبى قىسقامەتراجدى فيلمدەر ساناتىنا ەل ۇكىمەتى نەمەسە ارنايى كوميتەتتىڭ رەسمي ءوتىنىمى مەن ماقۇلداۋى تالاپ ەتىلمەيدى.
بۇعان دەيىن قازاقستاندا مەملەكەتتىك قولداۋمەن جارىق كورگەن فيلمدەردەن 351 ميلليون تەڭگە كىرىس تۇسكەنى حابارلانعان بولاتىن.