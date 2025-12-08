اتى جوق جانە قايتالاناتىن كوشەلەردىڭ اتاۋى وزگەرەدى - مينيسترلىك
استانا. KAZINFORM - كوشە اتاۋلارىنا ارنايى تىزىمگە ەنگەن ءداستۇرلى اتاۋلار، جەر-سۋ اتاۋلارى، تاريحي تۇلعالاردىڭ عانا اتاۋلارى بەرىلەدى. بۇل تۋرالى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنەن ءمالىم ەتتى.
- بۇل سالادا جۇيەلى جۇمىس ىستەلىپ جاتىر. كەزىندە جەرگىلىكتى جەرلەردى جۇيەسىز اتاۋلار كوبەيىپ كەتتى. تۇرعىندار اتاۋلاردىڭ ءمانى مەن مازمۇنىن تۇسىنبەي جاتتى. «نەگە كوشە اتاۋى باسقا ادامعا بەرىلمەدى» دەگەن داۋ كوبەيدى. مەملەكەت باسشىسى بۇل جۇمىستى جۇيەلەندىرىپ، رەسپۋبليكالىق ونوماستيكالىق كوميسسيا جۇمىسىنىڭ اياسىندا جۇزەگە اسىرۋدى تاپسىردى. سوندىقتان تاريحي تۇلعالاردىڭ ءتىزىمى ايقىندالدى. سول تىزىمگە كىرگەن ادامداردىڭ عانا ەسىمىن بەرۋ تالابى بار. بۇل تىزىمدە بولماسا، ونىڭ اتاۋى بەرىلمەيدى، - دەلىنگەن مينيسترلىكتىڭ Kazinform اگەنتتىگىنە بەرگەن جاۋابىندا.
وسى ءتىزىمدى اكىمدىكتەر 2 جىلدا ءبىر رەت جاڭارتىپ تۇرادى.
- مۇنىمەن قوسا، عالىمدارمەن بىرلەسە تاريحي اتاۋلاردىڭ دا ءتىزىمى جاسالدى. قازىر ارنايى جول كارتاسى بار. ونىڭ اياسىندا ءبىرىنشى كەزەڭدە اتاۋى جوق جانە قايتالاناتىن كوشەلەردىڭ اتاۋلارىن وزگەرتۋ ەسكەرىلگەن. بۇل ءىس-شارالار كەزەڭ-كەزەڭمەن جۇزەگە اسىپ جاتىر، - دەپ اتالىپ وتكەن ۆەدومستۆو اقپاراتىندا.
ايتا كەتەيىك، بىلتىر مينيستر ايدا بالايەۆا ونوماستيكادا جەرشىلدىك پەن رۋشىلدىققا جول بەرىلمەيتىنىن مالىمدەدى.
ەسكە سالساق، 2023-جىلى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ نەگىزگى وتىرىسىندا ونوماستيكا ماسەلەسىندە ايماقتاردىڭ ەرەكشەلىگى مەن جالپىۇلتتىق باسىمدىقتار ەسكەرىلۋى كەرەك ەكەنىن ايتتى.