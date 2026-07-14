اتى اڭىزعا اينالعان اكتەر دجەكي چان ماڭعىستاۋ وڭىرىنە تابان تىرەدى
استانا. قازاقپارات – 13-شىلدەدە وڭىرگە اتى اڭىزعا اينالعان اكتەر، رەجيسسەر، پروديۋسەر ءارى جەكپە-جەك ونەرىنىڭ شەبەرى دجەكي چان باردى، دەپ حابارلايدى ماڭعىستاۋ وبلىسى اكىمىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ول حالىقارالىق «دوسپەحي بوگا 4: ۋلتيماتۋم» (Armour of God: Ultimatum) كوركەم فيلمىنىڭ تۇسىرىلىمىنە قاتىسادى. اكتەردى ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ اكىمى نۇرداۋلەت قيلىباي قارسى الدى.
ماڭعىستاۋدىڭ اۋقىمدى حالىقارالىق كينوجوبانىڭ نەگىزگى ءتۇسىرىلىم الاڭدارىنىڭ ءبىرى رەتىندە تاڭدالۋى الەمدىك كينويندۋستريانىڭ قازاقستاننىڭ بىرەگەي تابيعي لاندشافتتارىنا دەگەن قىزىعۋشىلىعىنىڭ ارتىپ كەلە جاتقانىن كورسەتەدى.
فيلمنىڭ باستى ءتۇسىرىلىم ورىندارىنىڭ ءبىرى - الەمگە ايگىلى بوزجىرا شاتقالى بولماق.
كەزدەسۋ بارىسىندا نۇرداۋلەت قيلىباي مۇنداي اۋقىمدى حالىقارالىق جوبالاردىڭ ءوڭىردىڭ تۋريستىك الەۋەتىن ارتتىرۋعا، ينۆەستيتسيا تارتۋعا جانە ماڭعىستاۋدىڭ الەمدىك دەڭگەيدەگى تانىمالدىلىعىن كۇشەيتۋگە زور سەرپىن بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى.
دجەكي چان جىلى قابىلداعانى ءۇشىن العىسىن ءبىلدىرىپ، ماڭعىستاۋدىڭ تابيعي لاندشافتتارى ەرەكشە كينەماتوگرافيالىق الەۋەتكە يە ەكەنىن جانە بولاشاق فيلمنىڭ ەڭ كورنەكتى كورىنىستەرىنىڭ بىرىنە اينالاتىنىن ايتتى.
«دوسپەحي بوگا 4: ۋلتيماتۋم» (Armour of God: Ultimatum) جوباسى قازاقستان رەسپۋبليكاسى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ قولداۋىمەن جۇزەگە اسىرىلۋدا. فيلمنىڭ وندىرىسىمەن قازاقستاندىق Sاlem Entertainment كومپانياسى اينالىسادى.
بۇعان دەيىن ايدا بالايەۆا دجەكي چاندى قازاقستانداعى ءتۇسىرىلىمنىڭ باستالۋىمەن قۇتتىقتاعان ەدى.