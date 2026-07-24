اۆتونەسيە بەرۋ تالاپتارى 2027 -جىلدان باستاپ وزگەرۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگىنىڭ اۆتونەسيە راسىمدەۋ كەزىندە بورىشتىق جۇكتەمە كوەففيتسيەنتىن ەسەپكە الماۋ تۋرالى ۇسىنىسىنا پىكىر ءبىلدىردى.
ۇلتتىق بانك باسشىسى بورىشتىق جۇكتەمە كوەففيتسيەنتى نەسيە الۋشىنى شامادان تىس قارىزعا باتۋدان قورعايتىن نەگىزگى تەتىك ەكەنىن ايتتى. ونىڭ سوزىنشە، بۇل تالاپ تەك اۆتونەسيەگە ەمەس، بارلىق نەسيە تۇرىنە ورتاق قولدانىلادى.
- مىسالى، ءسىز 10 ميلليون تەڭگەگە كولىك الدىڭىز دەلىك. ءبىر جىل تولەگەننەن كەيىن جۇمىستان ايىرىلىپ نەمەسە باسقا سەبەپپەن نەسيەنى تولەي الماي قالدىڭىز. مۇنداي جاعدايدا بانك كولىكتى نارىقتاعى قازىرگى باعامەن الادى. ءبىراق نەسيە تولىق جابىلماۋى مۇمكىن. سونىڭ سالدارىنان كولىكسىز دە قالاسىز، ۇستىڭىزدە وتەلمەگەن قارىز دا ساقتالادى. وسىنداي جاعدايلاردىڭ الدىن الۋ ءۇشىن ماكروپرۋدەنتسيالىق رەتتەۋ قۇرالدارى ەنگىزىلگەن. ونىڭ تۇتىنۋشىلىق نەسيە مە، اۆتونەسيە مە، الدە يپوتەكا ما - ايىرماشىلىعى جوق، - دەدى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، سوڭعى ءۇش جىلدا قازاقستانداعى اۆتونەسيە پورتفەلى شامامەن 60 پايىزعا وسكەن. سونىمەن قاتار مۇنداي نەسيەلەردىڭ ساپاسى دا ءبىرشاما ناشارلاعان. قازىر ءۇشىنشى ساتىداعى، ياعني قايتارىلۋ ءقاۋپى جوعارى نەسيەلەردىڭ ۇلەسى 5,7 پايىزعا جەتكەن.
- كەيبىر بانكتەر قايتارىلۋى كۇماندى مۇنداي نەسيەلەردى ەسەپتەن شىعارا باستادى. دەگەنمەن، ازىرگە ەشقانداي شەشىم قابىلدانعان جوق. بولجام بويىنشا، 2027 -جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ اۆتونەسيەلەرگە بورىشتىق جۇكتەمە كوەففيتسيەنتى بەلگىلى ءبىر دەڭگەيدە ەنگىزىلەدى. ول جەڭىلدەۋ دە، قاتاڭداۋ دا بولۋى مۇمكىن. ءبىراق اۆتونەسيە پورتفەلىنىڭ ساپاسى جاقسارىپ، ونىڭ ءوسۋ قارقىنى تەڭگەرىمدى بولسا، ءبىز مۇنى ەسكەرەتىن بولامىز، - دەدى ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگى اۆتونەسيە راسىمدەۋ كەزىندە بورىشتىق جۇكتەمە كوەففيتسيەنتىن ەسەپتەمەۋدى ۇسىنعان ەدى.