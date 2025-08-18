اۆتوسالوننان ساتىپ الىنعان كولىكتى ونلاين تىركەۋ ەنگىزىلەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا eGov مەملەكەتتىك پورتالىندا جاڭا اۆتوكولىكتەردى ونلاين تىركەۋ جۇيەسى ىسكە قوسىلماق. ءتيىستى قۇجات جوباسى «اشىق ن ق ا» پورتالىندا جاريالاندى.
سيفرلىق دامۋ، يننوۆاتسيالار جانە اەروعارىش ونەركاسىبى مينيسترلىگى كولىكتى العاشقى مەملەكەتتىك تىركەۋدى «ەلەكتروندىق ۇكىمەت» پورتالى جانە اقپاراتتاندىرۋ وبەكتىلەرى ارقىلى جۇرگىزۋ جونىندەگى پيلوتتىق جوبانى ىسكە اسىرۋ تۋرالى بۇيرىق جوباسىن ازىرلەدى.
پورتال ارقىلى كەلەسى مەملەكەتتىك قىزمەت تۇرلەرى كورسەتىلەدى:
- اۆتوكولىكتى سايكەستەندىرۋ ءنومىرى بويىنشا جەكە مەملەكەتتىك تىركەۋ، ەسەپكە قويۋ جانە ەسەپتەن شىعارۋ؛
- اۆتوكولىكتى تىركەۋ تۋرالى كۋالىك پەن مەملەكەتتىك تىركەۋ ءنومىرىن بەرۋ.
قۇجات جوباسى 2025 -جىلعى 2- قىركۇيەككە دەيىن قوعامدىق تالقىلاۋعا ۇسىنىلىپ وتىر.
ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ مالىمەتىنە سايكەس، بيىل شىلدەدە 169,9 مىڭ اۆتوكولىك ەسەپكە قويىلدى، وسىلايشا 2025 -جىلعى 1 -تامىزداعى جاعداي بويىنشا قازاقستاندا تىركەلگەن اۆتوكولىك قۇرالدارىنىڭ سانى 6629 مىڭ بولدى.