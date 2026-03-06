اۆتومەكتەپتەردى اشۋ حابارلامادان رۇقسات بەرۋ تارتىبىنە كوشىرىلمەك
استانا. KAZINFORM - جۇرگىزۋشىلەردى دايارلاۋدىڭ اشىقتىعى مەن ساپاسىن ارتتىرۋ ءۇشىن اۆتومەكتەپتەردى اشۋ حابارلامادان رۇقسات بەرۋ تارتىبىنە كوشىرىلەدى. بۇل تۋرالى ءماجىلىس دەپۋتاتتارىنىڭ ساۋالىنا پرەمەر-ءمينيستردىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى رومان سكلياردىڭ جاۋابىندا ايتىلعان.
- ءتارتىپ ساقتاۋدى كۇشەيتۋ جانە زاڭبۇزۋشىلىقتاردى بولدىرماۋ ماقساتىندا جۇرگىزۋشى كۋالىگىن بەرۋ كەزىندە كەزەڭ-كەزەڭىمەن كەشەندى شارالار قابىلدانىپ جاتىر. ماسەلەن، جۇرگىزۋشىلەردى دايارلاۋ، ەمتيحانداردى قابىلداۋ جانە جۇرگىزۋشى كۋالىكتەرىن بەرۋ قاعيدالارىنا تۇزەتۋلەر ەنگىزىلدى. ا، ۆ، ا1، ۆ1 ساناتتارىنا ءوز بەتىنشە دايىندالۋ ارقىلى ەمتيحانداردى تاپسىرۋ مۇمكىندىگى الىنىپ تاستالدى. سونداي-اق ەمتيحان سىنىپتارىن تەحنيكالىق جاراقتاندىرۋ (بيومەتريالىق سايكەستەندىرۋ، بەينەجازبا، مەتال ىزدەگىشتەردى پايدالانۋ) بويىنشا ەڭ تومەنگى تالاپتار بەلگىلەندى، - دەدى ول.
ءبىرىنشى ۆيتسە-پرەمەردىڭ مالىمەتىنشە، كورىنەۋ جالعان وقىتۋدى بولدىرماۋ ءۇشىن كاسىپتىك بىرلەستىكتەردىڭ اقپاراتتىق جۇيەسى ارقىلى وقۋشىلاردى (كانديداتتاردى) ەسەپكە الۋ ەنگىزىلدى. 2025 -جىلعى قاڭتاردان باستاپ ىشكى ىستەر مينيسترلىگى «ازاماتتارعا ارنالعان ۇكىمەت «مەملەكەتتىك كورپوراتسياسى» ك ە ا ق-پەن بىرلەسىپ.
«اۆتومەكتەپ» اۆتوماتتاندىرىلعان اقپاراتتىق جۇيەسىن پايدالانا باستادى. وندا 727 وقۋ ۇيىمى جانە 408 مىڭ وقۋشى تىركەلگەن.
- «اۆتومەكتەپ» جۇيەسىنىڭ فۋنكتسيونالى جۇرگىزۋشىلەرگە كانديداتتاردى ەلەكتروندىق تىركەۋدى، ولاردى مەديتسينالىق ەسەپكە الۋ جانە باسقارۋ قۇقىعىنان ايىرۋ تۇرعىسىنان تەكسەرۋدى جۇزەگە اسىرۋعا، وقىتۋشىلار مەن وقۋ اۆتوكولىكتەرىنىڭ ەسەبىن جۇرگىزۋگە، سونداي-اق كۋرستاردى اياقتاعانى تۋرالى كۋالىكتەردى ەلەكتروندىق تۇردە رەسىمدەۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. سونداي-اق، جۇرگىزۋشىلەردى دايارلاۋدىڭ اشىقتىعى مەن ساپاسىن ارتتىرۋ ءۇشىن اۆتومەكتەپتەردى اشۋدى حابارلامادان رۇقسات بەرۋ تارتىبىنە كوشىرۋدى، كاسىپتىك بىرلەستىكتەرگە مىندەتتى مۇشەلىكتى جانە اتالعان ۇيىمداردىڭ باسشىلارىنا قويىلاتىن تالاپتاردى ارتتىرۋدى كوزدەيتىن زاڭنامالىق تۇزەتۋلەر دايىندالدى، - دەدى رومان سكليار.
ايتا كەتەيىك، كولىك جۇرگىزۋشىلەرىن دايارلاۋ قاعيدالارىنا سايكەس، اۆتومەكتەپتەردىڭ قىزمەتىن ەسەپكە الۋ جانە وقۋ توپتارىن تىركەۋ پروتسەسىن اۆتوماتتاندىرۋ ماقساتىندا «اۆتومەكتەپ» اقپاراتتىق جۇيەسى ازىرلەندى.