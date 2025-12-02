اۆتوليزينگتىڭ اۆتونەسيەدەن نەسى ارتىق - كوميتەت ءتوراعاسىنىڭ جاۋابى
استانا. KAZINFORM - ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگى ونەركاسىپ كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى ازامات پانبايەۆ ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىن وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا اۆتوليزينگ قازاقستاندىقتارعا نەسىمەن ءتيىمدى بولاتىنىن ايتتى.
- اۆتوليزينگتىڭ اۆتونەسيەدەن ءبىرىنشى ايىرماشىلىعى - مۇلىك ليزينگ الۋشىدا ەمەس، بەرۋشىنىڭ مەنشىگىندە قالادى. الىنعان ليزينگ سوماسى تولىق وتەلگەنشە كولىك ليزينگ كومپانيانىڭ مەنشىگىندە بولادى. ليزينگ الۋشى استىنداعى كولىكتى كەز كەلگەن ۋاقىتتا كومپانياعا بارىپ اۋىستىرۋعا مۇمكىندىگى بار. ەكىنشى ارتىقشىلىعى - ليزينگ مالىمەتتەرىنىڭ نەسيە تاريحىنا ىقپالى از بولادى. ليزينگتەن وتكەن ادامنىڭ كەلىسىمشارتى نەسيە تاريحىندا ەسكەرىلمەيدى، - دەدى ازامات پانبايەۆ.
«ForteLeasing» اكسيونەرلىك قوعامى باسقارما ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى سايات ۇرپەجانوۆ كەشە اۆتوليزينگ بويىنشا ءبىرىنشى پيلوتتىق جوبا وتكەنىن ايتتى.
- بۇل جوبانى ءبىز Allur Group كومپانياسىمەن سەرىكتەستىك اياسىندا جاسادىق. ءبىزدىڭ نەگىزگى شارتتارىمىزدى زاڭدى تۇلعالارعا بەرىلەتىن ليزينگ شارتتارىمەن بىرلەستىرىپ جاسادىق. 10 پايىز باستاپقى جارناسىمەن، 15 پايىزبەن ءۇش جىلعا بەرىلدى. بۇل زاڭدى تۇلعالارعا بەرىلەتىن ليزينگ شارتىمەن بىردەي. ءبىز حالىقارالىق تاجىريبەنى قارادىق. ولاردا جارناسىز دا اۆتوليزينگ بەرىلەدى جانە پايىز مولشەرلەمەلەرى دە تومەندەۋ. ءارى قاراي جەتىلدىرەمىز. قازىردىڭ وزىندە ءبىرقاتار ۇسىنىس ءتۇستى. ونىڭ ءبارىن ۇكىمەتپەن، قاۋىمداستىقپەن بىرگە پىسىقتايدى، - دەدى ليزينگ كومپانياسىنىڭ وكىلى.
بۇعان دەيىن 1-جەلتوقساننان باستاپ قازاقستاندا كولىك ليزينگىگە بەرىلەتىنى ايتىلعان ەدى.