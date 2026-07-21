اۆتوكولىكتى زاڭسىز اكەلۋگە قارسى جاڭا شارالار كۇشىنە ەنەدى
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ 10 كۇن ىشىندە ەلگە اۆتوكولىكتەردى زاڭسىز اكەلۋدىڭ جولىن كەسۋگە باعىتتالعان كەشەندى شارالار ازىرلەۋدى تاپسىردى.
جاڭا تالاپتار 2026-جىلعى 1-قىركۇيەكتەن باستاپ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى.
پرەمەر-مينيستر ەلىمىزدىڭ اۋماعىنا كولىك قۇرالدارىن زاڭسىز اكەلۋ فاكتىلەرى ءالى دە تىركەلىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى. مۇنداي كولىكتەردىڭ باسىم بولىگى تەحنيكالىق جانە ەكولوگيالىق تالاپتارعا ساي كەلمەيدى.
- بۇل، سونىڭ ىشىندە كەدەندىك زاڭناما نورمالارىن قۇقىقتىق قولدانۋ تاجىريبەسىندەگى ولقىلىقتارعا دا بايلانىستى. قارجى مينيسترلىگى ونەركاسىپ مينيسترلىگىمەن بىرگە ون كۇن ىشىندە اۆتوكولىكتەردىڭ ەل اۋماعىنا زاڭسىز اكەلىنۋىنە جول بەرمەۋ جونىندە شارالار كەشەنىن ازىرلەسىن. قولدانىستاعى زاڭنامالىق نورمالاردى ءتۇسىندىرۋ بارىسىندا ناقتى ءارى ايقىن ۇستانىم بولۋعا ءتيىس، -دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.
كەدەندىك اكىمشىلەندىرۋ مەن تەحنيكالىق رەتتەۋ سالاسىنداعى ءتيىستى تاسىلدەر وسى جىلدىڭ 1-قىركۇيەگىنەن باستاپ قولدانىسقا ەنگىزىلۋگە ءتيىس.
ايتا كەتەيىك، بيىل ەلىمىزدە 190 مىڭ اۆتوكولىك شىعارىلادى.
قازاقستاننىڭ 19 وقۋ ورنىندا اۆتوونەركاسىپ ماماندارى دايارلانىپ جاتىر.