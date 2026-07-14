اۆتوكولىكتىڭ VIN- كودى تۋرالى نەنى ءبىلۋ كەرەك
استانا. KAZINFORM - ءار اۆتوكولىكتىڭ وزىندىك VIN- كودى بولادى. ول كولىك قۇرالىن كۋالاندىرۋعا جانە تەحنيكانىڭ تاريحى جونىندە مالىمەتتەردى بىلۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
«ازاماتتارعا ارنالعان ۇكىمەت» كورپوراتسياسى اتالعان كودتىڭ اۆتوكولىك يەلەرى ءۇشىن نە سەبەپتى ماڭىزدى ەكەنىن مالىمدەدى.
كورپوراتسيانىڭ حابارلاۋىنشا، VIN- كود - كولىك قۇرالىن تىركەۋ كەزىندەگى ەڭ باستى ەلەمەنتتەردىڭ ءبىرى.
VIN- كود (Vehicle Identification Number) - بۇل ءوندىرۋشى زاۋىت كولىك قۇرالىنا ءبىر رەت قانا بەرەتىن، 17 تاڭبادان (ارىپتەر مەن سانداردان) تۇراتىن بىرەگەي سايكەستەندىرۋ ءنومىرى.
ادامنىڭ ساۋساق ءىزى سياقتى، VIN- كود تا - ءاربىر كولىك قۇرالى ءۇشىن بىرەگەي.
VIN- كود ارقىلى مىنالاردى بىلۋگە بولادى:
كولىك ءوندىرۋشىسى مەن قۇراستىرىلعان ەلىن؛
كولىكتىڭ شىعارىلعان جىلىن؛
مودەلىن جانە نەگىزگى تەحنيكالىق سيپاتتامالارىن؛
كولىكتىڭ سەريالىق ءنومىرىن.
VIN- كودتى مىنا جەرلەردەن تابۋعا بولادى:
كولىك قۇرالىن تىركەۋ تۋرالى كۋالىكتەن (تەحنيكالىق پاسپورتتان)؛
كولىكتىڭ شاناعىنان نەمەسە راماسىنان؛
جۇرگىزۋشى ەسىگىنىڭ تىرەۋىشىنەن نەمەسە ەسىك ويىعىنان (كولىك ماركاسىنا بايلانىستى).
كولىك قۇرالىن قاراپ-تەكسەرۋ جانە VIN- كودتى تەكسەرۋ مىناداي جاعدايلاردا جۇرگىزىلەدى:
العاشقى مەملەكەتتىك تىركەۋ كەزىندە (قازاقستان رەسپۋبليكاسىندا وندىرىلگەن نەمەسە رەسمي ديلەرلەر اكەلگەن جاڭا اۆتوكولىكتەردەن باسقا)؛
شاناعى، شاسسيى نەمەسە راماسى اۋىستىرىلعان كەزدە؛
كولىك قۇرالى قايتا جابدىقتالعان كەزدە؛
كولىكتىڭ ءتۇسى وزگەرتىلگەن كەزدە؛
تىركەۋ دەرەكتەرىندەگى قاتەلەردى نەمەسە سايكەسسىزدىكتەردى تۇزەتۋ كەزىندە.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستاندا ەڭ كوپ ساتىلعان اۆتوكولىكتەر بەلگىلى بولعانىن جازعانبىز.