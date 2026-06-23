اۆتوكولىكتەر مەن جۇك تاسىمالداۋ كەزىندە الاياقتىق كوبەيدى: نەنى ءبىلۋ كەرەك
استانا. KAZINFORM - سوڭعى ۋاقىتتا لوگيستيكالىق پلاتفورمالار ارقىلى اۆتوكولىكتەر مەن ءتۇرلى جۇكتەردى تاسىمالداۋ كەزىندە الاياقتىق فاكتىلەرى كەزدەسىپ جاتىر، - دەپ جازدى Polisia.kz.
قاسكويلەر «Della» جانە «Fa-Fa.kz» سياقتى سەرۆيستەردى پايدالانادى. كوبىنەسە اۆتوكولىكتەر مەن جۇكتەردى الماتى قالاسى مەن الماتى وبلىسىنان ەلىمىزدىڭ باسقا وڭىرلەرىنە جەتكىزۋ تۋرالى حابارلاندىرۋلار ورنالاستىرىلادى. حابارلاندىرۋ جاريالانعاننان كەيىن الاياقتار تاپسىرىس بەرۋشىلەرمەن جانە جۇرگىزۋشىلەرمەن WhatsApp مەسسەندجەرى ارقىلى بايلانىسادى.
تاپسىرىس بەرۋشىلەرگە وزدەرىن تاسىمالداۋدى ۇيىمداستىرۋشى نەمەسە جۇرگىزۋشى رەتىندە تانىستىرسا، جۇرگىزۋشىلەرگە وزدەرىن جۇك يەسى رەتىندە كورسەتەدى. ەكى تاراپتىڭ دا سەنىمىنە كىرگەننەن كەيىن تاسىمالداۋ شارتتارى جونىندە كەلىسىم جاسايدى. الماتى قالاسىنان شىققاننان كەيىن الاياقتار ۇرلانعان اۆتوكولىك نەمەسە جۇكتى باسقا كولىككە اۋىستىرىپ تيەپ، ونى ءوز قالاۋلارىنشا پايدالانادى.
مىسالى، 7-ماۋسىمدا الماتى قالاسىنىڭ تۇرعىنى پوليتسياعا ءوزىنىڭ قىمبات اۆتوكولىگىنىڭ ۇرلانعانى تۋرالى ارىزدانعان. ەكى كۇن بۇرىن بەلگىسىز تۇلعالار الداۋ ارقىلى ونىڭ كولىگىن يەمدەنىپ، 60 ميلليون تەڭگە كولەمىندە ماتەريالدىق شىعىن كەلتىرگەن. ۋاقىتىلى جۇرگىزىلگەن جەدەل-ىزدەستىرۋ ءىس-شارالارىنىڭ ناتيجەسىندە پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى ۇرلانعان اۆتوكولىكتى تاۋىپ، زاڭدى يەسىنە قايتاردى. قىلمىس جاسادى دەگەن كۇدىكپەن ءۇش ادام ۇستالدى.
قازىرگى ۋاقىتتا سوتقا دەيىنگى تەرگەپ- تەكسەرۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر. وقيعانىڭ بارلىق ءمان-جايى مەن باسقا دا ىقتيمال سىبايلاستارى انىقتالادى.
وسىنداي قىلمىستاردىڭ الدىن الۋ ماقساتىندا ءى ءى م ازاماتتارعا قاۋىپسىزدىك شارالارىن ۇستانۋدى ۇسىنادى:
- جۇرگىزۋشىنىڭ جەكە كۋالىگىن جانە كولىك قۇجاتتارىن مۇقيات تەكسەرۋ؛
- تاسىمالداۋشىنىڭ تەلەفون ءنومىرىن حابارلاندىرۋدا كورسەتىلگەن نومىرمەن سالىستىرۋ؛
- ءجۇرۋ باعىتى مەن جەتكىزۋدىڭ سوڭعى نۇكتەسىن الدىن الا جەكە تالقىلاۋ؛
- ينتەرنەتتەن تاسىمالداۋشى مەن جۇرگىزۋشى تۋرالى پىكىرلەردى زەردەلەۋ.
قۇجاتتاردا سايكەسسىزدىكتەر بايقالسا، كۇمان تۋعىزاتىن باسقا دا جاعدايلار انىقتالسا، تاسىمالداۋشىنىڭ قىزمەتىنەن باس تارتىپ، بۇل تۋرالى دەرەۋ 102 نومىرىنە حابارلاۋ نەمەسە جاقىن جەردەگى كريمينالدىق پوليتسيا بولىمىنە جۇگىنۋ ۇسىنىلادى.
ۋاقىتىلى قىراعىلىق تانىتۋ جانە پوليتسياعا جۇگىنۋ قىلمىستىڭ الدىن الىپ، كىنالىلەردى جاۋاپكەرشىلىككە تارتۋعا كومەكتەسەدى.