اۆتوبۋس پاركتەرىندەگى تەكسەرىس: تارازدا 25 لاۋازىمدى تۇلعا جاۋاپقا تارتىلدى
تاراز. KAZINFORM - جامبىل وبلىسىندا اۆتوبۋس پاركىنىڭ 25 لاۋازىمدى تۇلعاسى جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى. بۇل تۋرالى Polisia.kz جازدى.
جولاۋشىلار تاسىمالى قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ جانە تەحنيكالىق اقاۋى بار كولىك قۇرالدارىن پايدالانۋعا جول بەرمەۋ ماقساتىندا جامبىل وبلىسىنىڭ پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى اۆتوبۋس پاركتەرىندە تەكسەرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزگەن.
باقىلاۋ ءىس-شارالارى بارىسىندا جولاۋشىلار كولىگىنىڭ تەحنيكالىق جاي-كۇيىنە، جۇرگىزۋشىلەردىڭ مىندەتتى رەيس الدىنداعى مەديتسينالىق تەكسەرۋدەن وتۋىنە، سونداي-اق اۆتوكاسىپورىنداردىڭ لاۋازىمدى تۇلعالارى تاراپىنان زاڭناما تالاپتارىنىڭ ساقتالۋىنا ەرەكشە نازار اۋدارىلىپ وتىر.
- تەكسەرۋ ناتيجەسىندە تەحنيكالىق اقاۋى بار كولىك قۇرالدارىن جەلىگە شىعارعانى ءۇشىن 25 لاۋازىمدى تۇلعا جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى. اۆتوبۋستاردىڭ تەحنيكالىق جاعدايى جولاۋشىلار مەن جول قوزعالىسىنىڭ باسقا دا قاتىسۋشىلارىنىڭ قاۋىپسىزدىگىنە تىكەلەي اسەر ەتەدى. سەبەبى جول ۇستىندەگى كەز كەلگەن اقاۋ اپاتقا جانە اۋىر سالدارعا اكەلۋى مۇمكىن، - دەلىنگەن حابارلامادا.
